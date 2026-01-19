search
19.01.2026 10:15

Ρόδος: 21χρονη κατήγγειλε για σεξουαλική κακοποίηση τον 41χρονο θείο της

19.01.2026 10:15
Σεξουαλική Παρενόχληση - Κακοποίηση: Γιατί τα θύματα δε μιλούν - Media

Μία ακόμη υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης ερευνούν οι αστυνομικές και δικαστικές Αρχές στη Ρόδο, μετά από καταγγελία 21χρονης.

Η νεαρή κοπέλα υποστηρίζει ότι έπεσε θύμα από τον 41χρονο θείο της, μέσα στο σπίτι της, το πρωί του Σαββάτου (17/1).

Ειδικότερα, σύμφωνα με την dimokratiki, η 21χρονη κατήγγειλε ειδικότερα ότι ο 41χρονος πλησίασε στο κρεβάτι όπου βρισκόταν και φέρεται να αποπειράθηκε να τη φιλήσει τουλάχιστον τρεις φορές.

Η ίδια υποστηρίζει ότι δέχθηκε θωπείες σε διάφορα σημεία του σώματός της, καθώς και στα οπίσθια, ενώ έγινε προσπάθεια θώπευσης κάτω από το εσώρουχο, την ώρα που κοιμόταν και όπως ισχυρίζεται ήταν σε κατάσταση μέθης.

Αστυνομικοί μετέβησαν στην οικία του 41χρονου και τον συνέλαβαν. Κατά την εξέτασή του, ο 41χρονος φέρεται να έκανε χρήση του δικαιώματος σιωπής.

Η Εισαγγελέας Υπηρεσίας άσκησε σε βάρος του 41χρονου κακουργηματικές διώξεις για την αποδιδόμενη πράξη.

Η υπόθεση περνά πλέον στο κρίσιμο στάδιο της δικαστικής αξιολόγησης, όπου θα συνεκτιμηθούν όλα τα δεδομένα και θα κριθεί η περαιτέρω ποινική μεταχείριση.

