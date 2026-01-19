Χιονοδρομικά κέντρα: Ποια είναι ανοιχτά, ποια περιμένουν… να το στρώσει

Στα λευκά ντύθηκαν τα χιονοδρομικά κέντρα του Πισοδερίου Φλώρινας και της Βασιλίτσας Γρεβενών.

Οι κορυφές, αλλά και πολλά σημεία από τις πίστες γέμισαν με χιόνι, ενώ η χιονόπτωση αναμένεται να συνεχιστεί και κατά τη διάρκεια της σημερινης ημέρας

Το πρώτο χιόνι γέμισε με αισιοδοξία τους υπεύθυνους των χιονοδρομικών κέντρων που περιμένουν επαρκή όγκο χιονιού για να κρατήσουν ανοιχτά τα χιονοδρομικά κέντρα.

Αναλυτικότερα, τα 8 χιονοδρομικά που είναι ανοιχτά για χιονοδρομία είναι τα εξής:

–Ανήλιο: Ανοιχτό για χιονοδρομία | Σαλέ ανοιχτό | Δρόμοι χωρίς αλυσίδες | Ασθενής χιονόπτωση

–Βασιλίτσα: Ανοιχτό για χιονοδρομία | Σαλέ ανοιχτό | Δρόμοι χωρίς αλυσίδες | Ασθενής χιονόπτωση

–Παρνασσός: Ανοιχτό για χιονοδρομία (προσοχή στον τερματισμό της πίστας Νο4 – Αίολος λόγω οριακής χιονοκάλυψης) | Σαλέ ανοιχτά | Δρόμοι με αλυσίδες | Ασθενής χιονόπτωση

–Καϊμακτσαλάν: Ανοιχτό για χιονοδρομία | Σαλέ ανοιχτό | Δρόμοι με αλυσίδες | Συννεφιά

–Βελούχι: Ανοιχτό για χιονοδρομία | Σαλέ ανοιχτό | Δρόμοι με αλυσίδες | Ελαφριά χιονόπτωση

–Πισοδέρι: Ανοιχτό για χιονοδρομία | Σαλέ ανοιχτό | Δρόμοι με αλυσίδες | Συννεφιά – Ομίχλη

–Καλάβρυτα: Ανοιχτό για χιονοδρομία | Σαλέ ανοιχτό | Δρόμοι χωρίς αλυσίδες | Ελαφριά χιονόπτωση

–3–5 Πηγάδια: Ανοιχτό για χιονοδρομία | Σαλέ ανοιχτό | Δρόμοι χωρίς αλυσίδες | Συννεφιά

Διαβάστε επίσης

Εξαφάνιση Λόρα: Τα δύο σενάρια που εξετάζουν οι αρχές – Η μαρτυρία συμμαθήτριας, η ανησυχητική ερώτηση και τα κινητά που ίσως λύσουν τον γρίφο

Λάρισα: Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» στις μπάρες, νεκρός ο οδηγός

Πριγκίπισσα Ειρήνη: Έφτασε η σορός της στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών