Χιονοδρομικά κέντρα: Ποια είναι ανοιχτά, ποια περιμένουν… να το στρώσει

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Στα λευκά ντύθηκαν τα χιονοδρομικά κέντρα του Πισοδερίου Φλώρινας και της Βασιλίτσας Γρεβενών.
Οι κορυφές, αλλά και πολλά σημεία από τις πίστες γέμισαν με χιόνι, ενώ η χιονόπτωση αναμένεται να συνεχιστεί και κατά τη διάρκεια της σημερινης ημέρας
Το πρώτο χιόνι γέμισε με αισιοδοξία τους υπεύθυνους των χιονοδρομικών κέντρων που περιμένουν επαρκή όγκο χιονιού για να κρατήσουν ανοιχτά τα χιονοδρομικά κέντρα.
–Ανήλιο: Ανοιχτό για χιονοδρομία | Σαλέ ανοιχτό | Δρόμοι χωρίς αλυσίδες | Ασθενής χιονόπτωση
–Βασιλίτσα: Ανοιχτό για χιονοδρομία | Σαλέ ανοιχτό | Δρόμοι χωρίς αλυσίδες | Ασθενής χιονόπτωση
–Παρνασσός: Ανοιχτό για χιονοδρομία (προσοχή στον τερματισμό της πίστας Νο4 – Αίολος λόγω οριακής χιονοκάλυψης) | Σαλέ ανοιχτά | Δρόμοι με αλυσίδες | Ασθενής χιονόπτωση
–Καϊμακτσαλάν: Ανοιχτό για χιονοδρομία | Σαλέ ανοιχτό | Δρόμοι με αλυσίδες | Συννεφιά
–Βελούχι: Ανοιχτό για χιονοδρομία | Σαλέ ανοιχτό | Δρόμοι με αλυσίδες | Ελαφριά χιονόπτωση
–Πισοδέρι: Ανοιχτό για χιονοδρομία | Σαλέ ανοιχτό | Δρόμοι με αλυσίδες | Συννεφιά – Ομίχλη
–Καλάβρυτα: Ανοιχτό για χιονοδρομία | Σαλέ ανοιχτό | Δρόμοι χωρίς αλυσίδες | Ελαφριά χιονόπτωση
–3–5 Πηγάδια: Ανοιχτό για χιονοδρομία | Σαλέ ανοιχτό | Δρόμοι χωρίς αλυσίδες | Συννεφιά
Διαβάστε επίσης
Εξαφάνιση Λόρα: Τα δύο σενάρια που εξετάζουν οι αρχές – Η μαρτυρία συμμαθήτριας, η ανησυχητική ερώτηση και τα κινητά που ίσως λύσουν τον γρίφο
Λάρισα: Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» στις μπάρες, νεκρός ο οδηγός
Πριγκίπισσα Ειρήνη: Έφτασε η σορός της στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.