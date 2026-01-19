search
ΔΕΥΤΕΡΑ 19.01.2026
ΕΛΛΑΔΑ

19.01.2026 09:35

Θανατηφόρο τροχαίο στην Αχαΐα – Νεκρός οδηγός ΙΧ που κατέληξε σε χωράφι

ekav_asthenoforo_2407_1920-1080_new
φωτογραφία αρχείου

Θανατηφόρο τροχαίο, με θύμα τον οδηγό ενός οχήματος, σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (19/1) στην Αχαΐα.

Το τροχαίο σημειώθηκε στις 3 τα ξημερώματα στην εθνική οδό 111, κοντά στον Πρέβεδο.

Σύμφωνα με το tempo24.news, δύο οχήματα παραλίγο να συγκρουστούν, με αποτέλεσμα το ένα να εκτραπεί της πορείας του και να καταλήξει σε παρακείμενο χωράφι.

Ο οδηγός του οχήματος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και όχημα της Πυροσβεστικής, ενώ η Τροχαία διερευνά τα αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία.

