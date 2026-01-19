Θανατηφόρο τροχαίο στην Αχαΐα – Νεκρός οδηγός ΙΧ που κατέληξε σε χωράφι

Θανατηφόρο τροχαίο, με θύμα τον οδηγό ενός οχήματος, σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (19/1) στην Αχαΐα.

Το τροχαίο σημειώθηκε στις 3 τα ξημερώματα στην εθνική οδό 111, κοντά στον Πρέβεδο.

Σύμφωνα με το tempo24.news, δύο οχήματα παραλίγο να συγκρουστούν, με αποτέλεσμα το ένα να εκτραπεί της πορείας του και να καταλήξει σε παρακείμενο χωράφι.

Ο οδηγός του οχήματος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και όχημα της Πυροσβεστικής, ενώ η Τροχαία διερευνά τα αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία.

