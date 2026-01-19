Τροχαίο με παράσυρση πεζού στη Πανεπιστημίου

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Τροχαίο με έναν τραυματία, σημειώθηκε σήμερα το πρωί, λίγο μετά τις 11:00 στη συμβολή των οδών Πανεπιστημίου και Θεμιστοκλέους, στο κέντρο της Αθήνας.
Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ένας οδηγός ταξί παρέσυρε πεζό. Ο πεζός φέρεται να έχει υποστεί σοβαρά τραύματα, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ να τον μεταφέρει σε νοσοκομείο.
Οι αρχές διερευνούν τα αίτια του ατυχήματος.
