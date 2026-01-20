Nova: Πανδαισία με όλη τη Stoiximan Super League, Άρσεναλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, διοργανώσεις UEFA και Γιουβέντους – Νάπολι, Ρόμα – Μίλαν στα κανάλια Novasports και Cosmote Sport!

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ποδοσφαιρική πανδαισία περιμένει τους συνδρομητές της Nova από τα γήπεδα της Ελλάδας και της Ευρώπης, μέσα από το ασυναγώνιστο μπουκέτο αθλητικού περιεχομένου που περιλαμβάνει όλα τα αθλητικά γεγονότα των καναλιών Novasports και Cosmote Sport, όλα στην πλατφόρμα EON!
Η StoiximanSuperLeague, συνεχίζεται με την 18η αγωνιστική και τους αγώνες Asteras Aktor – ΑΕΚ (24/1, 19:30), Άρης – Λεβαδειακός (25/1, 16:00), Ατρόμητος – Παναθηναϊκός (25/1, 19:30) που θα μεταδοθούν από τα κανάλια Novasports.
Στα κανάλια CosmoteSport θα προβληθούν οι αναμετρήσεις Ολυμπιακός – Βόλος ΝΠΣ (24/1, 15:00), ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός (24/1, 20:00), ΟΦΗ – Παναιτωλικός (25/1, 18:00).
Η αναμέτρηση Κηφισιά – ΠΑΟΚ αναβλήθηκε έπειτα από αίτημα της ΠΑΕ Ολυμπιακός προς τη διοργανώτρια αρχή και βάσει του δικαιώματος αναβολής ενός αγώνα στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στο UEFA Europa League. Οι αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος θα πλαισιωθούν στο Novasports με την αγαπημένη εκπομπή των φιλάθλων «Η Ώρα των Πρωταθλητών» με τους Γιαννίκο Δούσκα, Λίλα Κουντουριώτη, Αποστόλη Λάμπο, καθώς και με την εκπομπή «MondayFootballClub» με τους Γιάννη Πάγκο και Ντέμη Νικολαΐδη.
H Premier League, το κορυφαίο πρωτάθλημα στον κόσμο και τη φωνή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου στα κανάλια Novasports, συνεχίζεται με την 23η αγωνιστική και τα φώτα πέφτουν στο ντέρμπι Άρσεναλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (25/1, 18:30).
Από το υπόλοιπο πρόγραμμα ξεχωρίζουν οι αγώνες Μάντσεστερ Σίτι – Γουλβς (24/1, 17:00), Μπόρνμουθ – Λίβερπουλ (24/1, 19:30), Κρίσταλ Πάλας – Τσέλσι (25/1, 16:00) και Μπρέντφορντ – Νότιγχαμ Φόρεστ (25/1, 16:00). Η Premier League θα πλαισιωθεί με τις εκπομπές «Premier League Kick Off» και «Premier League The Show» με τον Άγγελο Στυλιάδη και τον Γιώργο Σαμαρά.
Η LaLiga παίζει μπάλα στα κανάλια Novasports και συνεχίζεται με την 21η αγωνιστική με το ενδιαφέρον να στρέφεται στις αναμετρήσεις Βιγιαρεάλ – Ρεάλ Μαδρίτης (24/1, 22:00), Σεβίλλη – Μπιλμπάο (24/1, 19:30), Ατλέτικο Μαδρίτης – Μαγιόρκα (25/1, 15:00), Μπαρτσελόνα – Οβιέδο (25/1, 17:15).
Η θεαματική γερμανική Bundesliga καθηλώνει στα κανάλια Novasports και το ενδιαφέρον στρέφεται στην 19η αγωνιστική και τα παιχνίδια Μπάγερν – Άουγκσμπουργκ (24/1, 16:30), Λεβερκούζεν – Βέρντερ Βρέμης (24/1, 16:30), Ουνιόν Βερολίνου – Ντόρτμουντ (24/1, 19:30) καθώς και στο τοπικό ντέρμπι του Αμβούργου, Ζανκτ Πάουλι – Αμβούργο (23/1, 21:30).
Παράλληλα, οι αναμετρήσεις θα πλαισιωθούν και με τις εκπομπή «Matchday Live» με τον Ηλία Βλάχο.
Την ίδια στιγμή, οι φίλοι του ποδοσφαίρου θα απολαύσουν στα κανάλια Novasports τους αγώνες Άγιαξ-Φόλενταμ (24/1, 17:30), Άιντχοφεν-Μπρέντα (24/1, 21:00), Φέγενορντ-Χεράκλες (25/1, 17:45) για την 20η αγωνιστική της ολλανδικής Eredivisie, καθώς και αγώνες από τα πρωταθλήματα της 2.Bundesliga και της LaLiga2.
Οι αγώνες που ξεχωρίζουν στα κανάλια Cosmote Sport
Στα κανάλια Cosmote Sport, εκτός από τους αγώνες της Stoiximan Super League, οι συνδρομητές της Nova θα απολαύσουν τους ευρωπαϊκούς αγώνες των ελληνικών ομάδων αλλά και όλες τις υπόλοιπες αναμετρήσεις στις διοργανώσεις της UEFA. Πιο συγκεκριμένα θα δουν Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν (20/1, 22:00) για την 7η αγωνιστική της League Phase του UEFA Champions League, ΠΑΟΚ – Μπέτις (22/1, 19:45) και Φερεντσβάρος – Παναθηναϊκός (22/1, 22:00) για την 7η αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League. Από το υπόλοιπο πρόγραμμα ξεχωρίζουν στο UEFA Champions League τα παιχνίδια Ίντερ – Άρσεναλ (20/1, 22:00), Σπόρτιγκ – Παρί Σεν Ζερμέν (20/1, 22:00), Τότεναμ – Ντόρτμουντ (20/1, 22:00), Ρεάλ Μαδρίτης – Μονακό (20/1, 22:00), Μαρσέιγ – Λίβερπουλ (21/1, 22:00), Γιουβέντους – Μπενφίκα (21/1, 22:00), ενώ στο UEFA Europa League δεσπόζουν οι αγώνες Φενερμπαχτσε – Άστον Βίλα (22/1, 19:45), Μπράγκα – Νότιγχαμ Φόρεστ (22/1, 22:00), Ρόμα – Στουτγκάρδη (22/1, 22:00), Θέλτα – Λιλ (22/1, 22:00).
Παράλληλα, θα παρακολουθήσουν τα ντέρμπι Γιουβέντους – Νάπολι (25/1, 19:00) και Ρόμα – Μίλαν (25/1, 21:45) καθώς και τις αναμετρήσεις Ίντερ – Πίζα (23/1, 21:45) και Λέτσε – Λάτσιο (24/1, 21:45) , για την 23η αγωνιστική της Serie A.
Για τους φίλους του μπάσκετ θα μεταδοθούν από το ΝΒΑ οι αγώνες Houston Rockets-San Antonio Spurs (21/1, 03:00), Denver Nuggets–Los Angeles Lakers (21/1, 05:00), Milwaukee Bucks-Oklahoma City Thunder (22/1, 04:30), Philadelphia 76ers-New York Knicks (24/1, 22:00), Minnesota Timberwolves-Golden State Warriors (25/1, 00:30), Memphis Grizzlies-Denver Nuggets (25/1, 22:30), Milwaukee Bucks-Dallas Mavericks (26/1, 02:00).
Αναλυτικά το πρόγραμμα των καναλιών Novasports έχει ως εξής:
Πέμπτη 22 Ιανουαρίου
09:30 Τουρνουά Γκολφ Hero Dubai Desert Classic – 1η μέρα Novasports6 σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη
Παρασκευή 23 Ιανουαρίου
09:30 Τουρνουά Γκολφ Hero Dubai Desert Classic – 2η μέρα Novasports6 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου και του Άκη Κουζούλη
14:30 Αγώνες μαχητικών τεχνών: ONE Friday Fights #139 Novasports5 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου
19:30 2.Bundesliga – 19η αγωνιστική: Ντάρμσταντ-Νυρεμβέργη Novasports2 σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα
21:30 Bundesliga – 19η αγωνιστική: Ζανκτ Πάουλι-Αμβούργo Novasports3 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη
21:30 La Liga 2 – 23η αγωνιστική: Μάλαγα – Μπούργος Novasports6 σε περιγραφή του Νίκου Παολίνου
22:00 La Liga – 21η αγωνιστική: Λεβάντε-Έλτσε Novasports1 σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη
Σάββατο 24 Ιανουαρίου
04:00 Αγώνες μαχητικών τεχνών: ONE Fight Night#39 Novasports5
09:00 Τουρνουά Γκολφ Hero Dubai Desert Classic – 3η μέρα Novasports6
13:30 Premier League Kick Off Novasports Premier League με τον Άγγελο Στυλιάδη και τον Γιώργο Σαμαρά
14:30 Premier League – 23η αγωνιστική: Γουέστ Χαμ-Σάντερλαντ Novasports Premier League σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου
15:00 La Liga: Βαγιεκάνο-Οσασούνα Novasports1 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα
16:00 Matchday Live Novasports Prime με τον Ηλία Βλάχο
16:30 Matchday Live – Λεπτό προς Λεπτό Novasports Prime Ηλία Βλάχο
16:30 Bundesliga: Μπάγερν-Άουγκσμπουργκ Novasports3 σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη
16:30 Bundesliga: Μάιντς-Βόλφσμπουργκ Novasports4 σε περιγραφή του Νίκου Παολίνου
16:30 Bundesliga: Λεβερκούζεν-Βέρντερ Βρέμης Novasports5 σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου
16:30 Bundesliga: Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Χοφενχάιμ Novasports6 σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα
16:30 Bundesliga: Χάιντενχαϊμ-Λειψία Novasportsextra1 σε περιγραφή του Αποστόλη Κορτιάνου
17:00 Premier League: Μπέρνλι-Τότεναμ Novasports2 σε περιγραφή του Άρη Γεωργίου
17:00 Premier League: Φούλαμ-Μπράιτον Novasports Start σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη
17:00 Premier League: Μάντσεστερ Σίτι-Γουλβς Novasports Premier League σε περιγραφή του Γιώργου Λιώρη
17:15 La Liga: Βαλένθια-Εσπανιόλ Novasports1 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα
17:30 Eredivisie – 20η αγωνιστική: Άγιαξ-Φόλενταμ Novasportsextra2 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη
19:00 Matchday Live Novasports Prime με τον Ηλία Βλάχο
19:30 Stoiximan Super League – 18η αγωνιστική: Asteras AKTOR-AEK Novasports Prime σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη και ρεπορτάζ των Άκη Κουζούλη και Γιώργου Βασιλείου
19:30 La Liga: Σεβίλλη-Μπιλμπάο Novasports1 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα
19:30 Bundesliga: Ουνιόν Βερολίνου-Ντόρτμουντ Novasports3 σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου
19:30 Premier League: Μπόρνμουθ-Λίβερπουλ Novasports Premier League σε περιγραφή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου
21:00 Eredivisie: Άιντχοφεν-Μπρέντα Novasports2 σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη
21:45 Η Ώρα των πρωταθλητών Novasports Prime & YouTube με τον Γιαννίκο Δούσκα και τον Αποστόλη Λάμπο
22:00 La Liga: Βιγιαρεάλ-Ρεάλ Μαδρίτης Novasports1 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη
Κυριακή 25 Ιανουαρίου
09:00 Τουρνουά Γκολφ Hero Dubai Desert Classic – 4η μέρα Novasports6 σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη
14:30 2. Bundesliga: Σάλκε-Καϊζερσλάουτερν Novasports3 σε περιγραφή του Νίκου Παολίνου
15:00 La Liga: Ατλέτικο Μαδρίτης-Μαγιόρκα Novasports1 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου
15:30 Λίγο πριν τη σέντρα Άρης-Λεβαδειακός Novasports Prime με τον Γιάννη Πάγκο και του Ευγένιο Δαδαλιάρα και Διονύση Στρούμπο
16:00 Stoiximan Super League: Άρης-Λεβαδειακός Novasports Prime σε περιγραφή του Γιάννη Πάγκου και ρεπορτάζ των Ευγένιου Δαδαλιάρα και Διονύση Στρούμπου
16:00 Premier League: Νιούκαστλ-Άστον Βίλα Novasports2 σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη
16:00 Premier League: Μπρέντφορντ-Νότιγχαμ Φόρεστ Novasports5 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη
16:00 Premier League: Κρίσταλ Πάλας-Τσέλσι Novasports Premier League σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη
16:30 Bundesliga: Γκλάντμπαχ-Στουτγκάρδη Novasports Start σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη
17:15 La Liga: Μπαρτσελόνα-Οβιέδο Novasports1 σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου
17:45 Eredivisie: Φέγενορντ-Χεράκλες Novasports4 σε περιγραφή του Αποστόλη Κορτιάνου
18:00 Η Ώρα των πρωταθλητών, Α,’ Μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γιαννίκο Δούσκα και την Λίλα Κουντουριώτη
18:30 Bundesliga: Φράιμπουργκ-Κολωνία Novasports3 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου
18:30 Premier League: Άρσεναλ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Novasports Premier League σε περιγραφή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου
19:30 Stoiximan Super League: Ατρόμητος-Παναθηναϊκός Novasports Prime σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου και ρεπορτάζ των Αποστόλη Νταλούκα και Γιώργου Αργυρόγλου
19:30 La Liga: Ρεάλ Σοσιεδάδ-Θέλτα Novasports1 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα
21:45 Η Ώρα των πρωταθλητών, B’ Mέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γιαννίκο Δούσκα και την Λίλα Κουντουριώτη
22:00 La Liga: Αλαβές-Μπέτις Novasports1 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη
Δευτέρα 26 Ιανουαρίου
20:00 Monday Football Club Novasports Prime με τον Γιάννη Πάγκο και τον Ντέμη Νικολαϊδη
21:30 Premier League The Show Novasports Prime με τον Άγγελο Στυλιάδη και τον Γιώργο Σαμαρά
21:30 La Liga 2: Θέουτα – Λεονέσα Novasports Start
22:00 La Liga: Χιρόνα-Χετάφε Novasports1
22:00 Premier League: Έβερτον-Λιντς Novasports Premier League
Με την πλατφόρμα EON, οι συνδρομητές Nova έχουν πλέον την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το αγαπημένο τους αθλητικό περιεχόμενο, μέσα από ένα πλούσιο, καλοσχεδιασμένο και εύχρηστο περιβάλλον, που καθιστά το περιεχόμενο διαθέσιμο οπουδήποτε, οποτεδήποτε και σε οποιαδήποτε συσκευή. Παράλληλα, η ΕΟΝ προσφέρει πρωτοπόρα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως το timeshift που δίνει τη δυνατότητα στο συνδρομητή να γυρίσει «πίσω» σε μία ζωντανή μετάδοση αγώνα και να τον παρακολουθήσει από την αρχή εφόσον έχει χάσει το ξεκίνημα του παιχνιδιού ή ακόμα και να γυρίσει πίσω για μία φάση, αλλά και την υπηρεσία EON Sports Mode, που παρέχει ζωντανά στατιστικά για επιλεγμένους αγώνες.
