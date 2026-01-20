Nova: Πανδαισία με όλη τη Stoiximan Super League, Άρσεναλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, διοργανώσεις UEFA και Γιουβέντους – Νάπολι, Ρόμα – Μίλαν στα κανάλια Novasports και Cosmote Sport!

Ποδοσφαιρική πανδαισία περιμένει τους συνδρομητές της Nova από τα γήπεδα της Ελλάδας και της Ευρώπης, μέσα από το ασυναγώνιστο μπουκέτο αθλητικού περιεχομένου που περιλαμβάνει όλα τα αθλητικά γεγονότα των καναλιών Novasports και Cosmote Sport, όλα στην πλατφόρμα EON!

Η StoiximanSuperLeague, συνεχίζεται με την 18η αγωνιστική και τους αγώνες Asteras Aktor – ΑΕΚ (24/1, 19:30), Άρης – Λεβαδειακός (25/1, 16:00), Ατρόμητος – Παναθηναϊκός (25/1, 19:30) που θα μεταδοθούν από τα κανάλια Novasports.

Στα κανάλια CosmoteSport θα προβληθούν οι αναμετρήσεις Ολυμπιακός – Βόλος ΝΠΣ (24/1, 15:00), ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός (24/1, 20:00), ΟΦΗ – Παναιτωλικός (25/1, 18:00).

Η αναμέτρηση Κηφισιά – ΠΑΟΚ αναβλήθηκε έπειτα από αίτημα της ΠΑΕ Ολυμπιακός προς τη διοργανώτρια αρχή και βάσει του δικαιώματος αναβολής ενός αγώνα στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στο UEFA Europa League. Οι αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος θα πλαισιωθούν στο Novasports με την αγαπημένη εκπομπή των φιλάθλων «Η Ώρα των Πρωταθλητών» με τους Γιαννίκο Δούσκα, Λίλα Κουντουριώτη, Αποστόλη Λάμπο, καθώς και με την εκπομπή «MondayFootballClub» με τους Γιάννη Πάγκο και Ντέμη Νικολαΐδη.

H Premier League, το κορυφαίο πρωτάθλημα στον κόσμο και τη φωνή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου στα κανάλια Novasports, συνεχίζεται με την 23η αγωνιστική και τα φώτα πέφτουν στο ντέρμπι Άρσεναλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (25/1, 18:30).

Από το υπόλοιπο πρόγραμμα ξεχωρίζουν οι αγώνες Μάντσεστερ Σίτι – Γουλβς (24/1, 17:00), Μπόρνμουθ – Λίβερπουλ (24/1, 19:30), Κρίσταλ Πάλας – Τσέλσι (25/1, 16:00) και Μπρέντφορντ – Νότιγχαμ Φόρεστ (25/1, 16:00). Η Premier League θα πλαισιωθεί με τις εκπομπές « Premier League Kick Off » και «Premier League The Show» με τον Άγγελο Στυλιάδη και τον Γιώργο Σαμαρά.

Η LaLiga παίζει μπάλα στα κανάλια Novasports και συνεχίζεται με την 21η αγωνιστική με το ενδιαφέρον να στρέφεται στις αναμετρήσεις Βιγιαρεάλ – Ρεάλ Μαδρίτης (24/1, 22:00), Σεβίλλη – Μπιλμπάο (24/1, 19:30), Ατλέτικο Μαδρίτης – Μαγιόρκα (25/1, 15:00), Μπαρτσελόνα – Οβιέδο (25/1, 17:15).

Η θεαματική γερμανική Bundesliga καθηλώνει στα κανάλια Novasports και το ενδιαφέρον στρέφεται στην 19η αγωνιστική και τα παιχνίδια Μπάγερν – Άουγκσμπουργκ (24/1, 16:30), Λεβερκούζεν – Βέρντερ Βρέμης (24/1, 16:30), Ουνιόν Βερολίνου – Ντόρτμουντ (24/1, 19:30) καθώς και στο τοπικό ντέρμπι του Αμβούργου , Ζανκτ Πάουλι – Αμβούργο (23/1, 21:30).

Παράλληλα, οι αναμετρήσεις θα πλαισιωθούν και με τις εκπομπή « Matchday Live » με τον Ηλία Βλάχο.

Την ίδια στιγμή, οι φίλοι του ποδοσφαίρου θα απολαύσουν στα κανάλια Novasports τους αγώνες Άγιαξ-Φόλενταμ (24/1, 17:30), Άιντχοφεν-Μπρέντα (24/1, 21:00), Φέγενορντ-Χεράκλες (25/1, 17:45) για την 20η αγωνιστική της ολλανδικής Eredivisie, καθώς και αγώνες από τα πρωταθλήματα της 2.Bundesliga και της LaLiga2.

Οι αγώνες που ξεχωρίζουν στα κανάλια Cosmote Sport

Στα κανάλια Cosmote Sport, εκτός από τους αγώνες της Stoiximan Super League, οι συνδρομητές της Nova θα απολαύσουν τους ευρωπαϊκούς αγώνες των ελληνικών ομάδων αλλά και όλες τις υπόλοιπες αναμετρήσεις στις διοργανώσεις της UEFA. Πιο συγκεκριμένα θα δουν Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν (20/1, 22:00) για την 7η αγωνιστική της League Phase του UEFA Champions League, ΠΑΟΚ – Μπέτις (22/1, 19:45) και Φερεντσβάρος – Παναθηναϊκός (22/1, 22:00) για την 7η αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League. Από το υπόλοιπο πρόγραμμα ξεχωρίζουν στο UEFA Champions League τα παιχνίδια Ίντερ – Άρσεναλ (20/1, 22:00), Σπόρτιγκ – Παρί Σεν Ζερμέν (20/1, 22:00), Τότεναμ – Ντόρτμουντ (20/1, 22:00), Ρεάλ Μαδρίτης – Μονακό (20/1, 22:00), Μαρσέιγ – Λίβερπουλ (21/1, 22:00), Γιουβέντους – Μπενφίκα (21/1, 22:00), ενώ στο UEFA Europa League δεσπόζουν οι αγώνες Φενερμπαχτσε – Άστον Βίλα (22/1, 19:45), Μπράγκα – Νότιγχαμ Φόρεστ (22/1, 22:00), Ρόμα – Στουτγκάρδη (22/1, 22:00), Θέλτα – Λιλ (22/1, 22:00).

Παράλληλα, θα παρακολουθήσουν τα ντέρμπι Γιουβέντους – Νάπολι (25/1, 19:00) και Ρόμα – Μίλαν (25/1, 21:45) καθώς και τις αναμετρήσεις Ίντερ – Πίζα (23/1, 21:45) και Λέτσε – Λάτσιο (24/1, 21:45) , για την 23η αγωνιστική της Serie A.

Για τους φίλους του μπάσκετ θα μεταδοθούν από το ΝΒΑ οι αγώνες Houston Rockets-San Antonio Spurs (21/1, 03:00), Denver Nuggets–Los Angeles Lakers (21/1, 05:00), Milwaukee Bucks-Oklahoma City Thunder (22/1, 04:30), Philadelphia 76ers-New York Knicks (24/1, 22:00), Minnesota Timberwolves-Golden State Warriors (25/1, 00:30), Memphis Grizzlies-Denver Nuggets (25/1, 22:30), Milwaukee Bucks-Dallas Mavericks (26/1, 02:00).

Αναλυτικά το πρόγραμμα των καναλιών Novasports έχει ως εξής:

Πέμπτη 22 Ιανουαρίου

09:30 Τουρνουά Γκολφ Hero Dubai Desert Classic – 1η μέρα Novasports6 σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη

Παρασκευή 23 Ιανουαρίου

09:30 Τουρνουά Γκολφ Hero Dubai Desert Classic – 2η μέρα Novasports6 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου και του Άκη Κουζούλη

14:30 Αγώνες μαχητικών τεχνών: ONE Friday Fights #139 Novasports5 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου

19:30 2.Bundesliga – 19η αγωνιστική: Ντάρμσταντ-Νυρεμβέργη Novasports2 σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα

21:30 Bundesliga – 19η αγωνιστική: Ζανκτ Πάουλι-Αμβούργo Novasports3 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

21:30 La Liga 2 – 23η αγωνιστική: Μάλαγα – Μπούργος Novasports6 σε περιγραφή του Νίκου Παολίνου

22:00 La Liga – 21η αγωνιστική: Λεβάντε-Έλτσε Novasports1 σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη

Σάββατο 24 Ιανουαρίου

04:00 Αγώνες μαχητικών τεχνών: ONE Fight Night#39 Novasports5

09:00 Τουρνουά Γκολφ Hero Dubai Desert Classic – 3η μέρα Novasports6

13:30 Premier League Kick Off Novasports Premier League με τον Άγγελο Στυλιάδη και τον Γιώργο Σαμαρά

14:30 Premier League – 23η αγωνιστική: Γουέστ Χαμ-Σάντερλαντ Novasports Premier League σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

15:00 La Liga: Βαγιεκάνο-Οσασούνα Novasports1 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

16:00 Matchday Live Novasports Prime με τον Ηλία Βλάχο

16:30 Matchday Live – Λεπτό προς Λεπτό Novasports Prime Ηλία Βλάχο

16:30 Bundesliga: Μπάγερν-Άουγκσμπουργκ Novasports3 σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη

16:30 Bundesliga: Μάιντς-Βόλφσμπουργκ Novasports4 σε περιγραφή του Νίκου Παολίνου

16:30 Bundesliga: Λεβερκούζεν-Βέρντερ Βρέμης Novasports5 σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου

16:30 Bundesliga: Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Χοφενχάιμ Novasports6 σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα

16:30 Bundesliga: Χάιντενχαϊμ-Λειψία Novasportsextra1 σε περιγραφή του Αποστόλη Κορτιάνου

17:00 Premier League: Μπέρνλι-Τότεναμ Novasports2 σε περιγραφή του Άρη Γεωργίου

17:00 Premier League: Φούλαμ-Μπράιτον Novasports Start σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη

17:00 Premier League: Μάντσεστερ Σίτι-Γουλβς Novasports Premier League σε περιγραφή του Γιώργου Λιώρη

17:15 La Liga: Βαλένθια-Εσπανιόλ Novasports1 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

17:30 Eredivisie – 20η αγωνιστική: Άγιαξ-Φόλενταμ Novasportsextra2 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

19:00 Matchday Live Novasports Prime με τον Ηλία Βλάχο

19:30 Stoiximan Super League – 18η αγωνιστική: Asteras AKTOR-AEK Novasports Prime σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη και ρεπορτάζ των Άκη Κουζούλη και Γιώργου Βασιλείου

19:30 La Liga: Σεβίλλη-Μπιλμπάο Novasports1 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

19:30 Bundesliga: Ουνιόν Βερολίνου-Ντόρτμουντ Novasports3 σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου

19:30 Premier League: Μπόρνμουθ-Λίβερπουλ Novasports Premier League σε περιγραφή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου

21:00 Eredivisie: Άιντχοφεν-Μπρέντα Novasports2 σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη

21:45 Η Ώρα των πρωταθλητών Novasports Prime & YouTube με τον Γιαννίκο Δούσκα και τον Αποστόλη Λάμπο

22:00 La Liga: Βιγιαρεάλ-Ρεάλ Μαδρίτης Novasports1 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

Κυριακή 25 Ιανουαρίου

09:00 Τουρνουά Γκολφ Hero Dubai Desert Classic – 4η μέρα Novasports6 σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη

14:30 2. Bundesliga: Σάλκε-Καϊζερσλάουτερν Novasports3 σε περιγραφή του Νίκου Παολίνου

15:00 La Liga: Ατλέτικο Μαδρίτης-Μαγιόρκα Novasports1 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

15:30 Λίγο πριν τη σέντρα Άρης-Λεβαδειακός Novasports Prime με τον Γιάννη Πάγκο και του Ευγένιο Δαδαλιάρα και Διονύση Στρούμπο

16:00 Stoiximan Super League: Άρης-Λεβαδειακός Novasports Prime σε περιγραφή του Γιάννη Πάγκου και ρεπορτάζ των Ευγένιου Δαδαλιάρα και Διονύση Στρούμπου

16:00 Premier League: Νιούκαστλ-Άστον Βίλα Novasports2 σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη

16:00 Premier League: Μπρέντφορντ-Νότιγχαμ Φόρεστ Novasports5 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

16:00 Premier League: Κρίσταλ Πάλας-Τσέλσι Novasports Premier League σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

16:30 Bundesliga: Γκλάντμπαχ-Στουτγκάρδη Novasports Start σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη

17:15 La Liga: Μπαρτσελόνα-Οβιέδο Novasports1 σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου

17:45 Eredivisie: Φέγενορντ-Χεράκλες Novasports4 σε περιγραφή του Αποστόλη Κορτιάνου

18:00 Η Ώρα των πρωταθλητών, Α,’ Μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γιαννίκο Δούσκα και την Λίλα Κουντουριώτη

18:30 Bundesliga: Φράιμπουργκ-Κολωνία Novasports3 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

18:30 Premier League: Άρσεναλ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Novasports Premier League σε περιγραφή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου

19:30 Stoiximan Super League: Ατρόμητος-Παναθηναϊκός Novasports Prime σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου και ρεπορτάζ των Αποστόλη Νταλούκα και Γιώργου Αργυρόγλου

19:30 La Liga: Ρεάλ Σοσιεδάδ-Θέλτα Novasports1 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

21:45 Η Ώρα των πρωταθλητών, B’ Mέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γιαννίκο Δούσκα και την Λίλα Κουντουριώτη

22:00 La Liga: Αλαβές-Μπέτις Novasports1 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

Δευτέρα 26 Ιανουαρίου

20:00 Monday Football Club Novasports Prime με τον Γιάννη Πάγκο και τον Ντέμη Νικολαϊδη

21:30 Premier League The Show Novasports Prime με τον Άγγελο Στυλιάδη και τον Γιώργο Σαμαρά

21:30 La Liga 2: Θέουτα – Λεονέσα Novasports Start

22:00 La Liga: Χιρόνα-Χετάφε Novasports1

22:00 Premier League: Έβερτον-Λιντς Novasports Premier League

