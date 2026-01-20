Εκπαιδευτικά προγράμματα στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» Φεβρουάριος 2026

Ελάτε να ακούσετε έναν από τους μύθους του Αισώπου, να χορέψετε στο Μεγάλο Χορό Μεταμφιέσεων, να κάνετε τον Γύρο του κόσμου, να ανακαλύψετε ένα νέο είδος θεάτρου (Commedia dell’ Arte), να ακούσετε πειρατικές ιστορίες, να γιορτάσετε τις Απόκριες και να συναντήσετε τον Βασιλιά Καρνάβαλο από κοντά!

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ

ΗΛΙΚΙΑΣ 3-5 ΕΤΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥΣ, ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ

Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2026

Το λιοντάρι και ο ποντικός

Ο δυνατός και ο αδύναμος, ο μεγάλος και ο μικρός. Δύο ήρωες τόσο διαφορετικοί συναντιούνται σε έναν μύθο του Αισώπου και μας δείχνουν πόσο χρειάζεται ο ένας τον άλλο! Πώς κατάφερε ένας μικρούλης ποντικός να σώσει το δυνατό λιοντάρι; Ακριβώς έτσι κι εμείς, πότε μικροί και πότε μεγάλοι, ανακαλύπτουμε τη «δύναμή» μας μέσα από παιχνίδια έκφρασης και ρόλων.

Ώρα: 12:00 | Διάρκεια: 70 λεπτά

Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026

Έλα βρε Χαραλάμπη… να σε μασκαρέψουμε

Οι Απόκριες έφτασαν. Η μέρα για τον Μεγάλο Χορό Μεταμφιέσεων πλησιάζει…! Αλλά, ο λύκος Χαραλάμπης δεν έχει βρει τι θα ντυθεί. Πρέπει οπωσδήποτε να τον βοηθήσουμε. Ραντεβού στο δάσος του Μαγικού Καθρέφτη… Να είστε όλοι εκεί, με βοήθεια από ήρωες παραμυθιών η στολή σύντομα θα φτιαχτεί.

Ώρα: 12:00 | Διάρκεια: 70 λεπτά

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026

Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026

Ο Γύρος του Κόσμου σε 70 λεπτά…

Θα ήθελες να κάνεις το Γύρο του Κόσμου; Να δεις πώς ζουν τα παιδιά από τη μία άκρη της γης έως την άλλη; Φαντάσου πώς είναι η ζωή στην έρημο, στη ζούγκλα και στους πάγους! Υπάρχουν τόσα διαφορετικά μέρη! Εσένα, πού θα σου άρεσε να ζεις; Έλα να διαλέξεις, αφού ανακαλύψεις μικρά μυστικά κάθε τόπου μέσα από το παιχνίδι!

Ώρα:12:00 | Διάρκεια: 70 λεπτά

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΗΛΙΚΑΣ 5-8 ΕΤΩΝ,

ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ

Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2026

Όταν ο Αρλεκίνος συνάντησε την Κολομπίνα…

…ένα νέο είδος θεάτρου γεννήθηκε στους δρόμους και στις πλατείες της Βενετίας, η Commedia dell’ Arte! Με μπόλικη φαντασία και κωμική διάθεση θα μεταφερθούμε στην αυτοσχέδια σκηνή της, για να δημιουργήσουμε τον δικό μας θίασο, να φορέσουμε κι εμείς τις μάσκες των ηθοποιών της και να νιώσουμε τη μαγεία της θεατρικής τέχνης.

Ώρα: 16:00 | Διάρκεια: 90 λεπτά

Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026

Οι Πειρατές της Κυριακής

Τι θα λέγατε να σηκώσουμε πειρατική σημαία; Αυτή την Κυριακή ο «Ελληνικός Κόσμος» γεμίζει με πειρατικές ιστορίες, θρύλους, θαλασσινές περιπέτειες και πολύτιμους θησαυρούς. Είναι, άραγε, αλήθεια όσα λέγονται για τους πειρατές; Βίρα τις άγκυρες! Έτοιμοι για νέες περιπέτειες.

Ώρα: 16:00 | Διάρκεια: 90 λεπτά

Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026

Πάρτυ με κέφι και χορό και τον Καρνάβαλο αρχηγό

Καρναβάλι… μέρες γλεντιού, μεταμφίεσης και ξεγνοιασιάς. Πώς γιορτάζονται άραγε οι Απόκριες στην Ελλάδα; Ελάτε να αναβιώσουμε παραδοσιακά έθιμα εκατοντάδων χρόνων από κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Ώρα: 16:00 | Διάρκεια: 90 λεπτά

Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026

Αποκριάτικο Κυνήγι Θησαυρού (Οικογενειακό πρόγραμμα)

Μικροί και μεγάλοι εν δράσει… Ο Βασιλιάς Καρνάβαλος πρέπει να στηθεί μα όλα τα σύνεργα έχουν εξαφανιστεί! Εντολές, γρίφοι κι αινίγματα θα μας οδηγήσουν σε μυστικές κρυψώνες. Με καλή συνεργασία, κέφι και δημιουργική διάθεση ο Βασιλιάς Καρνάβαλος θα κάνει την εμφάνισή του στον «Ελληνικό Κόσμο»… και το ξεφάντωμα ξεκινά!

Ώρα: 16:00 | Διάρκεια: 90 λεπτά

Ηλικία: 5-10 ετών

Πληροφορίες:

Ώρα προσέλευσης 30 λεπτά πριν την έναρξη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Για κρατήσεις θέσεων μπορείτε να απευθύνεστε στο Τ. 212 254 0000 και στο email: [email protected]

Ηλεκτρονική προπώληση: www.hellenic-cosmos.gr/tickets