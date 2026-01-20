Στην εντατική του «Αγλαΐα Κυριακού» 14χρονο παιδί με γρίπη

Ένα 14χρονο παιδί νοσηλεύεται με γρίπη στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού». Η κατάσταση του παιδιού, που ανήκει στις ευπαθείς ομάδες με χρόνιο νόσημα, κρίνεται ελεγχόμενη και αναμένεται σύντομα να μεταφερθεί σε απλό θάλαμο.

«Η γρίπη αποδιοργάνωσε την κύρια ασθένεια του παιδιού. Ευτυχώς, δεν κινδυνεύει η ζωή του και αναμένεται σύντομα να οδηγηθεί σε απλό θάλαμο», αναφέρει ο Μιχάλης Γιαννάκος, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ). Όπως σημειώνει, η γρίπη χρειάζεται μεγάλη προσοχή, καθώς υπάρχει μεγάλη διασπορά στη κοινότητα και καταγράφονται βαριές νοσήσεις ιδιαίτερα σε ευπαθείς ομάδες.

«Είναι κρίμα να διαπιστώνουμε ότι αυτοί οι ασθενείς που κινδυνεύουν ή χάνουν τη ζωή τους ότι στη μεγάλη πλειοψηφία είναι ανεμβολίαστοι», όπως επισημαίνει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ και συνεχίζει: «Υπάρχει μεγάλη πίεση στα νοσοκομεία από τις προσελεύσεις παιδιών με γρίπη, αναπνευστικό συγκυτιακό ιό (RSV) και άλλες ιώσεις.»

Σημειώνεται ότι τις τελευταίες εφημερίες των δυο μεγάλων Παιδιατρικών νοσοκομείων της χώρας, «Αγία Σοφία» και «Αγλαΐα Κυριακού», προσέρχονται περίπου 250 παιδιά με ιογενείς λοιμώξεις και εισάγονται για νοσηλεία περί τα 50, όπως αναφέρει ο πρόεδρος τη ΠΟΕΔΗΝ.

Ωστόσο το παρήγορο είναι πως τα παιδιά με ιογενείς λοιμώξεις παραμένουν νοσηλευόμενα για μικρό χρονικό διάστημα.

«Ειδικά τα Σαββατοκύριακο και τις βραδινές ώρες, που δεν λειτουργούν τα ιδιωτικά ιατρεία, η κίνηση αυξάνεται σημαντικά», αναφέρει ο κ. Γιαννάκος. Μάλιστα επισημαίνει την πίεση που δέχονται κυρίως οι Παθολογικές Κλινικές του ΕΣΥ, που αντιμετωπίζουν έλλειψη κλινών. Μια κατάσταση που με την έξαρση της γρίπης, επιδεινώνεται μέρα με την ημέρα.

