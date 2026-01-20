Τελευταίος αποχαιρετισμός στον Νίκο Στασινόπουλο της Βιοχάλκο – Παρών και ο Κυριάκος Μητσοτάκης (photos)

Τελευταίο αντίο στον μεγαλύτερο Έλληνα βιομήχανο και «πατέρα» της Βιοχάλκο, Νίκο Στασινόπουλο, που άφησε την τελευταί το πνοή το Σάββατο σε ηλικία 94 ετών.

Συγγενείς και φίλοι τον αποχαιρέτησαν στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Παρόντες ήταν επίσης ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, η σύζυγός του, Μαρέβα Γκραμπόβσκι Μητσοτάκη, καθώς και οι Παύλος και Νικόλαος Ντε Γκρες.

