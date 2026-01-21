search
ΤΕΤΑΡΤΗ 21.01.2026 15:11
21.01.2026 13:40

Το κατασκοπευτικό θρίλερ «Black Bag» του Steven Soderbergh με το λαμπερό καστ Cate Blanchett, Michael Fassbender, Pierce Brosnan στη Sunday Premiere της Nova!

21.01.2026 13:40
black_bag

 Χολιγουντιανή Κυριακή έρχεται στα οθόνες των συνδρομητών της Nova!

Το θρίλερ «BlackBag» («Σκιές στο σκοτάδι», 2025, διάρκειας 90’) με τους Cate Blanchett, Michael Fassbender, Pierce Brosnan, Naomie Harris και σκηνοθεσία του Steven Soderbergh θα απολαύσουν οι σινεφίλ την Κυριακή 25 Ιανουαρίου (22:00) στη ζώνη SundayPremiere στο Novacinema1.

Ένας πράκτορας μπλέκεται σε μια αποστολή όπου τα μυστικά πληθαίνουν, η εμπιστοσύνη χάνεται και οι κινήσεις του παρακολουθούνται, αναγκάζοντάς τον να επιλέξει μεταξύ πίστης, επιβίωσης και αλήθειας. H καθηλωτική συνέχεια επί της οθόνης την Κυριακή 25/1 (22:00).

Απόλαυσε τη Sunday Premiere στο Novacinema1 αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών.

Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα  να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.

doukas_2101_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούκας: «Καμία αμφισβήτηση στον Ανδρουλάκη – Αλλαγή στρατηγική με προοδευτική διακυβέρνηση, όχι στη Δεξιά»

pierrakakis_2101_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Πιερρακάκης: Τα πλάνα από το πρώτο του Eurogroup ως πρόεδρος – «Πολλές προκλήσεις, κοινή βούληση για συνεργασία»

aerodormio_2101_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το φθηνότερο parking στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» – Όλες οι αλλαγές και τι συμφέρει περισσότερο

trump-davos
ΚΟΣΜΟΣ

Έφτασε στο Νταβός ο Τραμπ – Ακυρώθηκε η συνάντηση με Μερτς – Σε ετοιμότητα το «ευρωπαϊκό μπαζούκα»

diatrofi-magnesium-new
ΥΓΕΙΑ

Μαγνήσιο: Ποια συμπτώματα «δείχνουν» ανεπάρκεια

skorda–new
LIFESTYLE

Φαίη Σκορδά: «20 χρόνια δουλεύω στην τηλεόραση, δεν αξίζω τίποτα - Αυτό κατάλαβα το Σαββατοκύριακο» (Video)

panos-kammenos
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Πάνος Καμμένος και ο σκύλος του «πετάχτηκαν» μέχρι τη Γροιλανδία

chatzidou-tsolaki-new
LIFESTYLE

Χατζίδου για Τσολάκη: «Την άδειασαν, την ισοπέδωσαν με όλη τη σημασία της λέξης» (Video)

koukourakis-new
LIFESTYLE

Γιάννης Κουκουράκης: «Ήταν μια δύσκολη χρονιά, δοκιμάστηκα στα όριά μου ψυχικά και σωματικά» (Video)

papadakis radio arvyla – new
MEDIA

Ράδιο Αρβύλα: Το «αντίο» του Αντώνη Κανάκη στον Γιώργο Παπαδάκη

