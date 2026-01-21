Το κατασκοπευτικό θρίλερ «Black Bag» του Steven Soderbergh με το λαμπερό καστ Cate Blanchett, Michael Fassbender, Pierce Brosnan στη Sunday Premiere της Nova!

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Χολιγουντιανή Κυριακή έρχεται στα οθόνες των συνδρομητών της Nova!
Το θρίλερ «BlackBag» («Σκιές στο σκοτάδι», 2025, διάρκειας 90’) με τους Cate Blanchett, Michael Fassbender, Pierce Brosnan, Naomie Harris και σκηνοθεσία του Steven Soderbergh θα απολαύσουν οι σινεφίλ την Κυριακή 25 Ιανουαρίου (22:00) στη ζώνη SundayPremiere στο Novacinema1.
Ένας πράκτορας μπλέκεται σε μια αποστολή όπου τα μυστικά πληθαίνουν, η εμπιστοσύνη χάνεται και οι κινήσεις του παρακολουθούνται, αναγκάζοντάς τον να επιλέξει μεταξύ πίστης, επιβίωσης και αλήθειας. H καθηλωτική συνέχεια επί της οθόνης την Κυριακή 25/1 (22:00).
Απόλαυσε τη Sunday Premiere στο Novacinema1 αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών.
Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.
