search
ΤΕΤΑΡΤΗ 21.01.2026 12:22
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.01.2026 10:07

Αεροδιακομιδή μαθήτριας με μηνιγγίτιδα από τη Λήμνο στην Αλεξανδρούπολη

21.01.2026 10:07
meth-new

Από τη Λήμνο στην Αλεξανδρούπολη μεταφέρθηκε την Τρίτη (20.01.2026) μια 16χρονη μαθήτρια.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του limnosfm100.gr, η ανήλικη που βρέθηκε θετική σε μηνιγγίτιδα μεταφέρθηκε με αεροδιακομιδή σε νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης.

Η μεταφορά της 16χρονης μαθήτριας κρίθηκε αναγκαία, προκειμένου να της παρασχεθεί εξειδικευμένη ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα.

Διαβάστε επίσης:

Παράταση για τις νέες ταυτότητες – Μέχρι πότε και σε ποιες περιπτώσεις θα ισχύουν οι παλιές

Ζάκυνθος: Γεμάτο και παράνομο το όπλο που πήρε στο σχολείο ο 14χρονος (video)

Καρδίτσα: Ξεπερνά τους 30 πόντους το χιόνι στο Μουζάκι, μάχη να μείνουν ανοιχτοί οι δρόμοι

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
optima_bank
BUSINESS

Η Optima bank εντάχθηκε στη σειρά δεικτών FTSE4Good

natsios_karistainou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Νίκη… καλωσορίζει την Καρυστιανού στις θέσεις της (και η ψυχούλα της το ξέρει)

fidias_panayiotou_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ξεθωριάζει ο «ιλουστρασιόν» Φειδίας Παναγιώτου: Έρευνα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για τη βίλα στη Λεμεσό, σάλος στην Κύπρο

parastasi–new
ΘΕΑΤΡΟ

Συνεχίζονται με επιτυχία οι παραστάσεις του έργου «Ο Μουνής» της Λένας Κιτσοπούλου

kryo new
ΕΛΛΑΔΑ

Στα λευκά η χώρα – Εντυπωσιακές εικόνες από τα χιόνια σε Ήπειρο, Θεσσαλονίκη, Θεσσαλία, Πελοπόννησο, Μακεδονία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
skorda–new
LIFESTYLE

Φαίη Σκορδά: «20 χρόνια δουλεύω στην τηλεόραση, δεν αξίζω τίποτα - Αυτό κατάλαβα το Σαββατοκύριακο» (Video)

panos-kammenos
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Πάνος Καμμένος και ο σκύλος του «πετάχτηκαν» μέχρι τη Γροιλανδία

koukourakis-new
LIFESTYLE

Γιάννης Κουκουράκης: «Ήταν μια δύσκολη χρονιά, δοκιμάστηκα στα όριά μου ψυχικά και σωματικά» (Video)

chatzidou-tsolaki-new
LIFESTYLE

Χατζίδου για Τσολάκη: «Την άδειασαν, την ισοπέδωσαν με όλη τη σημασία της λέξης» (Video)

papadakis radio arvyla – new
MEDIA

Ράδιο Αρβύλα: Το «αντίο» του Αντώνη Κανάκη στον Γιώργο Παπαδάκη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 21.01.2026 12:21
optima_bank
BUSINESS

Η Optima bank εντάχθηκε στη σειρά δεικτών FTSE4Good

natsios_karistainou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Νίκη… καλωσορίζει την Καρυστιανού στις θέσεις της (και η ψυχούλα της το ξέρει)

fidias_panayiotou_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ξεθωριάζει ο «ιλουστρασιόν» Φειδίας Παναγιώτου: Έρευνα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για τη βίλα στη Λεμεσό, σάλος στην Κύπρο

1 / 3