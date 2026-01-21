Αεροδιακομιδή μαθήτριας με μηνιγγίτιδα από τη Λήμνο στην Αλεξανδρούπολη

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Από τη Λήμνο στην Αλεξανδρούπολη μεταφέρθηκε την Τρίτη (20.01.2026) μια 16χρονη μαθήτρια.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του limnosfm100.gr, η ανήλικη που βρέθηκε θετική σε μηνιγγίτιδα μεταφέρθηκε με αεροδιακομιδή σε νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης.
Η μεταφορά της 16χρονης μαθήτριας κρίθηκε αναγκαία, προκειμένου να της παρασχεθεί εξειδικευμένη ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα.
