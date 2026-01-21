Αεροδιακομιδή μαθήτριας με μηνιγγίτιδα από τη Λήμνο στην Αλεξανδρούπολη

Από τη Λήμνο στην Αλεξανδρούπολη μεταφέρθηκε την Τρίτη (20.01.2026) μια 16χρονη μαθήτρια.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του limnosfm100.gr, η ανήλικη που βρέθηκε θετική σε μηνιγγίτιδα μεταφέρθηκε με αεροδιακομιδή σε νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης.

Η μεταφορά της 16χρονης μαθήτριας κρίθηκε αναγκαία, προκειμένου να της παρασχεθεί εξειδικευμένη ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα.

