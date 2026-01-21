Άγρια επίθεση από συγκρατούμενούς του στον 16χρονο που σκότωσε τον 17χρονο στις Σέρρες – Τον μαστίγωσαν με ηλεκτρικό καλώδιο

Άγρια επίθεση από συγκρατούμενούς του δέχθηκε μέσα στις φυλακές Κασσαβέτειας ο 16χρονος που κατηγορείται για τον θανάσιμο τραυματισμό του 17χρονου στις Σέρρες.

Ειδικότερα, το βράδυ της Δευτέρας, 11 κρατούμενοι, ηλικίας 15-18 χρονών, χτύπησαν και βασάνισαν τον 16χρονο, ενώ φέρεται να τον μαστίγωσαν με ηλεκτρικό καλώδιο. Ο ανήλικος, σύμφωνα με το gegonota.news, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπως και οι υπόλοιποι κρατούμενοι που ενεπλάκησαν στο επεισόδιο, και αφού τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες επέστρεψαν στη φυλακή.

Στη συνέχεια, οι ανήλικοι κρατούμενοι έβαλαν φωτιά στα στρώματα, με αποτέλεσμα πυκνοί καπνοί να πνίξουν τον θάλαμο και κάποιοι από αυτούς να παρουσιάσουν συμπτώματα λιποθυμίας. Στο σημείο έφτασαν ταχύτατα πυροσβέστες από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Δρυμώνα, που κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο πριν επεκταθεί.

Ο εμπρησμός συνδέεται με διαμαρτυρίες για τις συνθήκες κράτησης, ενώ οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η φωτιά να προκλήθηκε από δύο ανήλικους με αναπτήρα και σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρησμό και φθορά.

Παράλληλα, γίνεται έρευνα για τους υπαίτιους του ξυλοδαρμού του 16χρονου, ο οποίος βρίσκεται προφυλακισμένος για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

