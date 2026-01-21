Ιαπωνία: Ξαναλειτουργεί το μεγαλύτερο πυρηνικό εργοστάσιο στον κόσμο

Το μεγαλύτερο πυρηνικό εργοστάσιο στον κόσμο πρόκειται να επανεκκινήσει την Τετάρτη, για πρώτη φορά μετά την πυρηνική καταστροφή της Φουκουσίμα το 2011, όπως ανακοίνωσε η ιαπωνική εταιρεία διαχείρισής του, Tokyo Electric Power (TEPCO), παρά τις συνεχιζόμενες ανησυχίες κατοίκων για ζητήματα ασφάλειας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της TEPCO, οι προετοιμασίες για την επανεκκίνηση του αντιδραστήρα βρίσκονται σε εξέλιξη, με την εταιρεία να προγραμματίζει την απόσυρση των ράβδων ελέγχου μετά τις 19:00 τοπική ώρα και την έναρξη λειτουργίας του αντιδραστήρα αμέσως μετά.

Η επανεκκίνηση του πυρηνικού σταθμού σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα στην προσπάθεια της Ιαπωνίας να ενισχύσει την ενεργειακή της επάρκεια, σε μια περίοδο αυξημένων ενεργειακών αναγκών, ωστόσο εξακολουθεί να προκαλεί αντιδράσεις και προβληματισμό στις τοπικές κοινωνίες, οι οποίες εκφράζουν φόβους για την πυρηνική ασφάλεια περισσότερα από δέκα χρόνια μετά το δυστύχημα της Φουκουσίμα.

