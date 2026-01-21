Ο μέγας χειμερινός οδηγός επιβίωσης χωρίς καλοριφέρ (αλλά με υπερπλεόνασμα), για το 2026 (έκδοση 2η)

Πρόλογος

Η ζέστη είναι ιδέα

Γιατί να καταναλώνεις ορυκτά καύσιμα όταν μπορείς να καταναλώσεις εθνική υπερηφάνεια; Το κρύο δεν είναι καιρικό φαινόμενο, είναι μια δοκιμασία χαρακτήρα. Η κυβέρνηση μας προετοιμάζει για τις δύσκολες συνθήκες.

1.Η τακτική του «αόρατου αερόθερμου»

Μην ανάβεις το πιστολάκι για τα μαλλιά, είναι σπατάλη. Αντ’ αυτού, πλησίασε την τηλεόραση την ώρα που μιλάει κυβερνητικός εκπρόσωπος. Η ποσότητα «θερμού αέρα» που εκπέμπεται είναι ικανή να λιώσει τους παγετώνες της Γροιλανδίας. Στάσου στα 20 εκατοστά και απόλαυσε δωρεάν παροχή υποσχέσεων.

2.Το layering της εφημερίδας

Ξέχνα τα ισοθερμικά, είναι για ερασιτέχνες.Τύλιξε το σώμα σου με σελίδες από οικονομικές εφημερίδες που υμνούν την επενδυτική βαθμίδα. Το χαρτί προσφέρει μόνωση, αλλά το περιεχόμενο προσφέρει μια αίσθηση «καψίματος» που ξεκινά από το στομάχι και απλώνεται σε όλο το νευρικό σύστημα.

3.Ψυχολογική θέρμανση

Άλλαξε το wallpaper στο κινητό και τον υπολογιστή. Βάλε φωτογραφίες από την έρημο Σαχάρα ή από το Κατάρ. Κάθε φορά που τρέμουν τα δόντια σου, κοίτα την εικόνα και πες «Εκεί είμαι, απλώς το κλιματιστικό στο ξενοδοχείο είναι στο τέρμα». Η αυταπάτη είναι η φθηνότερη μορφή ενέργειας.

4.Κοινωνική θέρμανση η μέθοδος των «πολλών»

Κάλεσε στο σπίτι 15 φίλους που επίσης δεν έχουν καλοριφέρ. Στριμωχτείτε όλοι σε ένα δωμάτιο 10 τετραγωνικών. Η εκπνοή διοξειδίου του άνθρακα και η συλλογική απόγνωση θα ανεβάσουν τη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς.

5. Μαγειρική

Άνοιξε τον φούρνο για να ψήσεις μια (1) πατάτα. Άφησέ την μέσα για 5 ώρες στους 50 βαθμούς. Μην την τρως. Η πατάτα είναι απλώς η δικαιολογία για να μείνει η πόρτα του φούρνου ανοιχτή. Όταν τελειώσεις, η πατάτα θα είναι κρύα, αλλά ο λογαριασμός θα σε κάνει να νιώσεις σαν να σε χτύπησε κεραυνός. Ζέσταμα ακαριαίο.

6.Η άσκηση «κυνηγώντας το market pass»

Άρχισε να τρέχεις γύρω γύρω από το τραπέζι της κουζίνας προσπαθώντας να υπολογίσεις πώς με 30 ευρώ θα βγάλεις τον μήνα. Η ταχυπαλμία και η υπερπροσπάθεια του εγκεφάλου να λύσει αυτό το μαθηματικό παράδοξο παράγει περισσότερη θερμότητα από μια ξυλόσομπα.

7.Το κόλπο με τα κεριά

Άναψε 50 κεριά. Όχι για την ατμόσφαιρα, αλλά για να θυμάσαι ότι το 2026 η μόνη σίγουρη πηγή φωτός και ζέστης είναι η πίστη. Αν η φλόγα τρεμοπαίζει, δεν είναι ρεύμα αέρος, είναι το «αόρατο χέρι της αγοράς» που σου χαϊδεύει την πλάτη.

8.Η μετακόμιση στο super market

Πήγαινε στο διάδρομο με τα κατεψυγμένα και στάσου δίπλα τους. Μετά πήγαινε στο διάδρομο με τα φρεσκοψημένα ψωμιά. Η διαφορά θερμοκρασίας θα σε κάνει να νιώσεις ότι κάνεις σπα. Μην ψωνίσεις τίποτα (μήπως έχεις χρήματα!). Απλώς χαιρέτα τον υπάλληλο και πες «ερευνώ την αγορά».

9.Η τελική Λύση

Όταν έρθει ο εκκαθαριστικός του ρεύματος, μην τον πετάξεις. Είναι τόσο «φουσκωμένος» που μπορείς να τυλιχτείς με αυτόν και να σε καλύψει μέχρι τον λαιμό. Είναι το μόνο πράγμα σε αυτή τη χώρα που μεγαλώνει πιο γρήγορα από τις ανάγκες μας.

Επίλογος

Μην γκρινιάζεις. Το κρύο κάνει καλό στην επιδερμίδα, σε διατηρεί «φρέσκο» (σαν κατεψυγμένο μπαρμπούνι) και σε εμποδίζει από το να σαπίσεις στον καναπέ, αφού δεν μπορείς να κάτσεις από το τρέμουλο.

Έχουμε πλεόνασμα αξιοπρέπειας, πλεόνασμα υπομονής, πλεόνασμα παγωνιάς, αλλά έχουμε υπερπρωτογενές πλεόνασμα λέει η κυβέρνηση (από τα σούπερ ζεστά γραφεία τους), άρα είμαστε καλά. Τι άλλο θέλεις; Μην είσαι αχάριστος!

*Η Ιωάννα Λιούτα είναι Πολιτική και Οικονομική Αναλύτρια

