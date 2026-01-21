Οκτώ τραυματίες σε επιδρομή drones της Ουκρανίας στη Νότια Ρωσία

Επιδρομή ουκρανικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων έπληξαν δήμους στη νότια Ρωσία τραυματίζοντας οκτώ ανθρώπους και προκαλώντας την εσπευσμένη απομάκρυνση κατοίκων από τα σπίτια τους, ανακοίνωσαν τοπικοί αξιωματούχοι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Ο κυβερνήτης της Δημοκρατίας Αντιγκέγια, στον βόρειο Καύκασο, ο Μουράτ Κουμπίλοφ, ανέφερε μέσω Telegram ότι drone έπληξε πολυκατοικία σε χωριό στην περιοχή Ταχταμουκάισκι, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οκτώ άνθρωποι, ανάμεσά τους παιδί. Επτά από τους τραυματίες εισήχθησαν σε νοσοκομείο, πρόσθεσε, αναφερόμενος σε τουλάχιστον 15 οχήματα στις φλόγες.

Στην γειτονική περιφέρεια Κρασνoντάρ, στη Μαύρη Θάλασσα, ο περιφερειάρχης Βενιαμίν Κoντράτιεφ ανέφερε ότι drone κατέπεσε κοντά σε πολυκατοικία σε κοινότητα νότια της ομώνυμης πρωτεύουσας της περιφέρειας.

Οι ένοικοι της πολυκατοικίας «177 διαμερισμάτων» απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από το κτίριο κι άνοιξαν κέντρα υποδοχής και προσωρινής φιλοξενίας, πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Κοντράτιεφ, δυο σπίτια υπέστησαν ζημιές σε επιδρομή στην παραθαλάσσια πόλη Πριμόρσκα-Αχτάρσκ. Ακόμη, θραύσματα drones κατέπεσαν στο έδαφος στη Σότσι, την κυριότερη παραθαλάσσια πόλη στην περιοχή, αλλά δεν αναφέρθηκαν ζημιές, κατά τον αξιωματούχο.

Διαβάστε επίσης

Οι ΗΠΑ αντιμέτωπες με τη σοβαρότερη επιδημία ιλαράς των τελευταίων 30 ετών

Τεχνικό πρόβλημα στο Air Force One που μετέφερε τον Τραμπ στο Νταβός – Επέστρεψε στη βάση Άντριους

Στο χείλος κρίσης ΗΠΑ–Ευρώπης για τη Γροιλανδία: Ο Τραμπ απειλεί, οι Ευρωπαίοι ψάχνουν διπλωματική διέξοδο στο Νταβός