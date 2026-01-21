search
ΤΕΤΑΡΤΗ 21.01.2026 09:58
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.01.2026 07:50

Οκτώ τραυματίες σε επιδρομή drones της Ουκρανίας στη Νότια Ρωσία

21.01.2026 07:50
ukraine new

 Επιδρομή ουκρανικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων έπληξαν δήμους στη νότια Ρωσία τραυματίζοντας οκτώ ανθρώπους και προκαλώντας την εσπευσμένη απομάκρυνση κατοίκων από τα σπίτια τους, ανακοίνωσαν τοπικοί αξιωματούχοι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Ο κυβερνήτης της Δημοκρατίας Αντιγκέγια, στον βόρειο Καύκασο, ο Μουράτ Κουμπίλοφ, ανέφερε μέσω Telegram ότι drone έπληξε πολυκατοικία σε χωριό στην περιοχή Ταχταμουκάισκι, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οκτώ άνθρωποι, ανάμεσά τους παιδί. Επτά από τους τραυματίες εισήχθησαν σε νοσοκομείο, πρόσθεσε, αναφερόμενος σε τουλάχιστον 15 οχήματα στις φλόγες.

Στην γειτονική περιφέρεια Κρασνoντάρ, στη Μαύρη Θάλασσα, ο περιφερειάρχης Βενιαμίν Κoντράτιεφ ανέφερε ότι drone κατέπεσε κοντά σε πολυκατοικία σε κοινότητα νότια της ομώνυμης πρωτεύουσας της περιφέρειας.

Οι ένοικοι της πολυκατοικίας «177 διαμερισμάτων» απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από το κτίριο κι άνοιξαν κέντρα υποδοχής και προσωρινής φιλοξενίας, πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Κοντράτιεφ, δυο σπίτια υπέστησαν ζημιές σε επιδρομή στην παραθαλάσσια πόλη Πριμόρσκα-Αχτάρσκ. Ακόμη, θραύσματα drones κατέπεσαν στο έδαφος στη Σότσι, την κυριότερη παραθαλάσσια πόλη στην περιοχή, αλλά δεν αναφέρθηκαν ζημιές, κατά τον αξιωματούχο.

Διαβάστε επίσης

Οι ΗΠΑ αντιμέτωπες με τη σοβαρότερη επιδημία ιλαράς των τελευταίων 30 ετών

Τεχνικό πρόβλημα στο Air Force One που μετέφερε τον Τραμπ στο Νταβός – Επέστρεψε στη βάση Άντριους

Στο χείλος κρίσης ΗΠΑ–Ευρώπης για τη Γροιλανδία: Ο Τραμπ απειλεί, οι Ευρωπαίοι ψάχνουν διπλωματική διέξοδο στο Νταβός

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
starmer trump new
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Ο Σταρμερ να «συμμαζέψει την χώρα του»

tautotitew new
ΕΛΛΑΔΑ

Παράταση για τις νέες ταυτότητες – Μέχρι πότε και σε ποιες περιπτώσεις θα ισχύουν οι παλιές

agrotes-anoixta-mploka-1
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τι έκανε κυβέρνηση και αγρότες να φτάσουν στην αποχώρηση των τρακτέρ από τους δρόμους

anania-new
LIFESTYLE

Τραϊάνα Ανανία: «Έχω κακοποιηθεί από κοντινό οικογενειακό πρόσωπο όταν ήμουν 5 ετών» (Video)

gun_9mm
ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Γεμάτο και παράνομο το όπλο που πήρε στο σχολείο ο 14χρονος (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
skorda–new
LIFESTYLE

Φαίη Σκορδά: «20 χρόνια δουλεύω στην τηλεόραση, δεν αξίζω τίποτα - Αυτό κατάλαβα το Σαββατοκύριακο» (Video)

panos-kammenos
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Πάνος Καμμένος και ο σκύλος του «πετάχτηκαν» μέχρι τη Γροιλανδία

chatzidou-tsolaki-new
LIFESTYLE

Χατζίδου για Τσολάκη: «Την άδειασαν, την ισοπέδωσαν με όλη τη σημασία της λέξης» (Video)

papadakis radio arvyla – new
MEDIA

Ράδιο Αρβύλα: Το «αντίο» του Αντώνη Κανάκη στον Γιώργο Παπαδάκη

koukourakis-new
LIFESTYLE

Γιάννης Κουκουράκης: «Ήταν μια δύσκολη χρονιά, δοκιμάστηκα στα όριά μου ψυχικά και σωματικά» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 21.01.2026 09:58
starmer trump new
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Ο Σταρμερ να «συμμαζέψει την χώρα του»

tautotitew new
ΕΛΛΑΔΑ

Παράταση για τις νέες ταυτότητες – Μέχρι πότε και σε ποιες περιπτώσεις θα ισχύουν οι παλιές

agrotes-anoixta-mploka-1
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τι έκανε κυβέρνηση και αγρότες να φτάσουν στην αποχώρηση των τρακτέρ από τους δρόμους

1 / 3