22.01.2026 12:44

Εξιχνιάστηκε η απαγωγή του 48χρονου στη Θεσσαλονίκη, δικογραφία για 4 άτομα

22.01.2026 12:44
peripoliko new

Την εξιχνίαση υπόθεσης αρπαγής, ληστείας και εκβίασης που κατήγγειλε 48χρονος, στη Θεσσαλονίκη, ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ.

Ως δράστες ταυτοποιήθηκαν τέσσερα άτομα, 38, 42, 46 και 49 ετών, ενώ εις βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, που υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, όλα συνέβησαν τον περασμένο Σεπτέμβριο, έπειτα από επικοινωνία που είχε ο καταγγέλλων με 42χρονο. Κατόπιν προκαθορισμένου ραντεβού του παθόντα με 38χρονο στην Νικόπολη, ενόψει ολοκλήρωσης αγοραπωλησίας μηχανής, ο τελευταίος τον οδήγησε σε περιοχή του Ευόσμου, όπου κατέφθασαν και οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι.

Στη συνέχεια κι αφού ο 49χρονος δέσμευσε τον παθόντα με χειροπέδες, τον οδήγησαν σε άλλο σημείο του Ευόσμου, όπου του αφαίρεσαν ένα φορητό υπολογιστή, ένα ρολόι χειρός, προσωπικό του έγγραφο και κινητό τηλέφωνο, απαιτώντας να τους γνωστοποιήσει τους κωδικούς των ηλεκτρονικών τραπεζικών εφαρμογών του, όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση. Μάλιστα, το πρόσωπο που τον δέσμευσε φέρεται -κατά την ίδια καταγγελία- να πυροβόλησε μία φορά στον αέρα με πιστόλι.

Όταν τελικά ο 48χρονος αφέθηκε ελεύθερος, τα καταγγελλόμενα πρόσωπα απαίτησαν να τους καταβάλει, την ίδια μέρα, 2.000 ευρώ.

1 / 3