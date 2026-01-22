Φορολογικές δηλώσεις: Ποιες παροχές και αποζημιώσεις του 2025 δεν «φουσκώνουν» το εισόδημα

Με το ρολόι να μετρά αντίστροφα για το άνοιγμα των φορολογικών δηλώσεων, μισθωτοί και συνταξιούχοι θα διαπιστώσουν ότι στη φόρμα θα εμφανιστούν ποσά που εισπράχθηκαν μέσα στο 2025, χωρίς όμως να «φουσκώνουν» το φορολογητέο εισόδημα. Πρόκειται για παροχές σε χρήμα ή σε είδος και για αποζημιώσεις που, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, εξαιρούνται από τον υπολογισμό εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις.

Στην πρώτη γραμμή βρίσκονται οι υπηρεσιακές δαπάνες που καλύπτονται από τον εργοδότη. Εκτός εισοδήματος μένουν οι αποζημιώσεις διαμονής και σίτισης, καθώς και η ημερήσια αποζημίωση, όταν καταβάλλονται αποκλειστικά για ανάγκες της επιχειρηματικής δραστηριότητας του εργοδότη. Το ίδιο ισχύει και για τα έξοδα μετακίνησης που επιστρέφονται για υπηρεσιακούς λόγους, υπό τον όρο ότι αφορούν πραγματικές δαπάνες του εργαζόμενου κατά την εκτέλεση της εργασίας του και αποδεικνύονται με νόμιμα παραστατικά. Στο ίδιο «καλάθι» μπαίνει και η αποζημίωση για το ρεύμα που καταναλώνεται για τη φόρτιση ατομικού ή εταιρικού οχήματος μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO₂/χλμ., εφόσον αντιμετωπίζεται ως έξοδο κίνησης στο πλαίσιο υπηρεσίας.

Υπάρχουν, επίσης, ειδικές προβλέψεις για το επίδομα αλλοδαπής που χορηγείται σε υπαλλήλους του υπουργείου Εξωτερικών και άλλων δημόσιων πολιτικών υπηρεσιών, όπως και για ορισμένες αποζημιώσεις που προβλέπονται από το ισχύον πλαίσιο, όπως η ελεγκτική αποζημίωση.

Σημαντικό κομμάτι των εξαιρέσεων αφορά ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές επιβαρύνσεις. Δεν συνυπολογίζονται οι κρατήσεις υπέρ ασφαλιστικών ταμείων που επιβάλλονται με νόμο, ενώ προβλέπεται εξαίρεση και για εισφορές εργαζομένου υπέρ Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης υποχρεωτικής ασφάλισης. Παράλληλα, εκτός φορολογητέου εισοδήματος μπορούν να μείνουν οι ασφαλιστικές εισφορές για συνταξιοδοτικές παροχές που καταβάλλονται από εργαζόμενο ή εργοδότη για λογαριασμό εργαζομένου σε Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης προαιρετικής ασφάλισης, καθώς και αντίστοιχες εισφορές υπέρ ταμείων, εφόσον δεν ξεπερνούν τα ανώτατα όρια. Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η πρόβλεψη για εφάπαξ παροχές από ταμεία πρόνοιας και ασφαλιστικούς οργανισμούς του Δημοσίου προς ασφαλισμένους ή εξαρτώμενα μέλη, επίσης μέχρι συγκεκριμένο πλαφόν.

Αφορολόγητα, υπό όρους, παραμένουν και τα ασφάλιστρα στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων, είτε καταβάλλονται από τον εργαζόμενο είτε από τον εργοδότη για λογαριασμό του. Επιπλέον, δεν προσμετρώνται εισφορές ή ασφάλιστρα για ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή κάλυψη εργαζομένου και οικογένειας ή για κάλυψη κινδύνου ζωής/ανικανότητας, έως 1.500 ευρώ ετησίως ανά εργαζόμενο.

Στην καθημερινότητα, η λίστα περιλαμβάνει και μικρότερες παροχές που έχουν ειδική φορολογική μεταχείριση. Η αξία διατακτικών σίτισης δεν φορολογείται έως 6 ευρώ ανά εργάσιμη ημέρα, ενώ προβλέπεται όριο και για «παροχές μικρής αξίας» έως 27 ευρώ ετησίως. Εκτός εισοδήματος μπορεί να παραμείνει και η αποζημίωση για την αγορά μηνιαίων ή ετήσιων καρτών απεριορίστων διαδρομών στα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Ιδιαίτερο κεφάλαιο αποτελούν οι παροχές που σχετίζονται με εταιρικά οχήματα και «πράσινη» μετακίνηση. Η αγοραία αξία της παραχώρησης οχήματος μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO₂/χλμ. και με Λ.Τ.Π.Φ. έως 40.000 ευρώ δεν αντιμετωπίζεται ως φορολογητέο εισόδημα, ενώ για τυχόν υπερβάλλον ποσό προβλέπεται διαφορετική φορολογική αντιμετώπιση. Στο ίδιο πνεύμα, δεν φορολογείται το κόστος φόρτισης τέτοιου οχήματος όταν παρέχεται δωρεάν στις εγκαταστάσεις του εργοδότη.

Στο πεδίο των παροχών σε είδος, ειδικές ρυθμίσεις αφορούν μετοχές που δίνονται σε εργαζομένους, εταίρους ή μετόχους. Η εξαίρεση συνδέεται με την τήρηση προϋποθέσεων και τον χρόνο μεταβίβασης: όταν οι μετοχές που αποκτώνται μεταβιβαστούν μετά από 24 ή 36 μήνες από την απόκτησή τους, ενεργοποιείται η προβλεπόμενη φορολογική μεταχείριση. Αντίστοιχα, προβλέπεται πλαίσιο και για προγράμματα δωρεάν διάθεσης μετοχών, όταν τίθενται στόχοι ως προϋπόθεση.

Στις εξαιρέσεις περιλαμβάνονται και κοινωνικές παροχές, όπως το εξωϊδρυματικό επίδομα και συναφή ποσά που καταβάλλονται σε ειδικές κατηγορίες ατόμων με αναπηρίες, ανεξάρτητα από τον φορέα που τα χορηγεί.

Τέλος, ξεχωριστή θέση έχουν οι παροχές που σχετίζονται με τη στήριξη της οικογένειας. Δεν προσμετρώνται παροχές εργοδοτών έως 5.000 ευρώ ετησίως για έξοδα βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών. Εκτός εισοδήματος μπορεί να μείνουν και ενισχύσεις προς εργαζόμενους για την απόκτηση τέκνου εντός 12 μηνών από τον τοκετό, έως 5.000 ευρώ, με προσαύξηση κατά 5.000 ευρώ για κάθε άλλο εξαρτώμενο τέκνο που έχει ο δικαιούχος γονέας κατά τον χρόνο του τοκετού. Στη λίστα συμπεριλαμβάνεται και η παροχή εργοδότη για κάλυψη δαπανών νοσηλείας του εργαζομένου ή συγγενικού του προσώπου, όπως προβλέπεται από το πλαίσιο.

