22.01.2026 17:19

Η αδρεναλίνη εκτοξεύεται στη Θεσσαλονίκη με το esports Road Tournament της Allwyn – Έπαθλο του τουρνουά ένα ταξίδι στο McLaren Technology Center στο Λονδίνο

22.01.2026 17:19
1

Μια ακόμα συναρπαστική εμπειρία υψηλών ταχυτήτων έρχεται στην Ελλάδα από την Allwyn, Official Partner της Formula 1 και της McLaren Mastercard Formula 1 Team. H Allwyn διοργανώνει σε 4 πόλεις στη χώρα μας το esports Road Tournament, ένα τουρνουά προσομοίωσης αγώνων Formula 1. Η πρώτη από τις τέσσερις στάσεις του τουρνουά θα πραγματοποιηθεί στις 24 Ιανουαρίου στη Θεσσαλονίκη.

Αυτό το Σάββατο, από τις 10:00 έως τις 20:00, η αδρεναλίνη θα εκτοξευθεί στην πλατεία Αριστοτέλους με αγώνες προσομοίωσης, challenges και διαδραστικές εμπειρίες για τους συμμετέχοντες.

Όσοι επιλέξουν να πάρουν μέρος στο τουρνουά, θα αναμετρηθούν μέσα από προσομοιωτές McLaren Mastercard Formula 1 Team στη θρυλική πίστα του Silverstone. Όποιος κάνει τον ταχύτερο χρόνο σε κάθε μία από τις 4 πόλεις, θα εξασφαλίσει ένα εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό που θα διεξαχθεί ζωντανά στην Αθήνα στις 21 Μαρτίου. Ο νικητής του μεγάλου τελικού θα κερδίσει ένα μοναδικό ταξίδι στο McLaren Technology Center στο Λονδίνο, στις 15 και 16 Μαΐου.

Πώς θα δηλώσετε συμμετοχή στο τουρνουά

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή τους στο τουρνουά μέσω του καναλιού της Allwyn στο Discord. Διαφορετικά, βάσει της εκάστοτε διαθεσιμότητας, θα δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής και σε άτομα που θα βρίσκονται στον χώρο, χωρίς να έχουν κλείσει διαδικτυακά θέση. Σημειώνεται ότι όλοι όσοι δηλώνουν συμμετοχή θα πρέπει να είναι ενήλικες.

Σε κάθε πόλη, οι παρευρισκόμενοι θα μπορούν επίσης να παίρνουν μέρος και σε διασκεδαστικά, διαδραστικά παιχνίδια αντανακλαστικών και να βγουν φωτογραφίες στο πόντιουμ δίπλα στους οδηγούς της McLaren Mastercard Formula 1 Team.

Το ταξίδι του esports Road Tournament θα συνεχιστεί μετά τη Θεσσαλονίκη, σε Λάρισα, Πάτρα και Αθήνα.

18+ επίγειο, 21+ ψηφιακό | Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα

