Μεγάλο «διπλό» στην Πόλη ο Ολυμπιακός, 74-68 την Εφές

Το… αψεγάδιαστο πρώτο ημίχρονο του Ολυμπιακού, όταν προηγήθηκε με 17 πόντους (31-48), επέτρεψε στους «ερυθρόλευκους» να αντέξουν στην πίεση της Αναντολού Εφές στο δεύτερο και να φτάσουν στο «διπλό» με 74-68 στην Κωνσταντινούπολη, για την 24η αγωνιστική της Euroleague.

Με ρεκόρ 15-8 (χρωστάει το ματς με τη Φενερμπαχτσέ), η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα συνεχίζει το κυνήγι της εξάδας, ενώ οι Τούρκοι υπέστησαν την 8η διαδοχική ήττα τους (ρεκόρ 6-18).

Τα δεκάλεπτα: 13-25, 31-48, 51-58, 68-74

