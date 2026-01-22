Μεγάλο «διπλό» στην Πόλη ο Ολυμπιακός, 74-68 την Εφές

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το… αψεγάδιαστο πρώτο ημίχρονο του Ολυμπιακού, όταν προηγήθηκε με 17 πόντους (31-48), επέτρεψε στους «ερυθρόλευκους» να αντέξουν στην πίεση της Αναντολού Εφές στο δεύτερο και να φτάσουν στο «διπλό» με 74-68 στην Κωνσταντινούπολη, για την 24η αγωνιστική της Euroleague.
Με ρεκόρ 15-8 (χρωστάει το ματς με τη Φενερμπαχτσέ), η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα συνεχίζει το κυνήγι της εξάδας, ενώ οι Τούρκοι υπέστησαν την 8η διαδοχική ήττα τους (ρεκόρ 6-18).
Τα δεκάλεπτα: 13-25, 31-48, 51-58, 68-74
Διαβάστε επίσης:
Europa League: Κρίσιμα ματς για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ κόντρα σε Φερεντσβάρος και Μπέτις (videos)
Παναθηναϊκός: Η κρούση στον Ομπράντοβιτς και το όχι του Ζοτς – Το πάγωμα Αταμάν από την… απουσία του Σαρπ
Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο: Αήττητη και με το απόλυτο βαθμών η εθνική στα ημιτελικά, 18-9 τη Ρουμανία και… τώρα Ουγγαρία
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.