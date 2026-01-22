Νέο Taxis και Big Brother λογική με ενιαίο φάκελο διασταυρώσεις δεδομένων και στοχευμένους ελέγχους

Ένας ενιαίος ηλεκτρονικός φάκελος θα ακολουθεί στο εξής κάθε φορολογούμενο, συγκεντρώνοντας σε μία βάση δεδομένων την ταυτότητά του, τη φορολογική του εικόνα και το πλήρες ιστορικό των υποχρεώσεων και των συναλλαγών του. Αυτός είναι ο πυρήνας του νέου Taxis που σχεδιάζει η ΑΑΔΕ και το οποίο, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, αρχίζει να μπαίνει σταδιακά στη ζωή πολιτών και επιχειρήσεων από τα τέλη του 2026, αντικαθιστώντας τα σημερινά TAXIS, TAXISnet και ELENXIS.

Το νέο σύστημα προβλέπεται να διατηρεί δεδομένα για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα — πάνω από έναν αιώνα — ώστε να υπάρχει διαχρονική «εικόνα» για κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Στο ίδιο περιβάλλον θα καταγράφονται εισοδήματα, περιουσιακά στοιχεία, δηλώσεις, βεβαιώσεις, οφειλές, επιστροφές, ρυθμίσεις, αλλά και το ιστορικό συνέπειας, δηλαδή το αν και πώς ανταποκρίνεται ο φορολογούμενος στις υποχρεώσεις του.

Το κρίσιμο στοιχείο δεν είναι μόνο η συγκέντρωση, αλλά και η διασύνδεση. Το νέο Taxis θα λειτουργεί σε απευθείας συνεργασία με τράπεζες, Κτηματολόγιο, ΓΕΜΗ, ΕΦΚΑ, υπηρεσίες ασφαλείας, καθώς και με την Αρχή για το ξέπλυμα χρήματος. Στόχος είναι οι πληροφορίες να μη μένουν «κλειδωμένες» σε επιμέρους μητρώα, αλλά να διασταυρώνονται αυτοματοποιημένα, επιτρέποντας στον ελεγκτικό μηχανισμό να εντοπίζει αποκλίσεις και ύποπτα μοτίβα χωρίς να απαιτείται κάθε φορά χειροκίνητη αναζήτηση ή αλληλογραφία μεταξύ υπηρεσιών.

Στον ηλεκτρονικό φάκελο θα εντάσσονται στοιχεία ταυτοποίησης από το Μητρώο Πολιτών και τις αρμόδιες αρχές (όπως ταυτότητες, διαβατήρια, άδειες παραμονής), καθώς και τα βασικά μητρώα που χρησιμοποιεί η δημόσια διοίκηση, όπως ΑΦΜ, Προσωπικός Αριθμός Πολίτη και ΑΜΚΑ. Θα καταγράφονται επίσης η φορολογική κατοικία, οι κωδικοί δραστηριότητας (ΚΑΔ), οι μεταβολές μιας δραστηριότητας, η έδρα και οι επαγγελματικές εγκαταστάσεις, στοιχεία ΦΠΑ και τυχόν ειδικά καθεστώτα φορολόγησης. Παράλληλα, θα αποτυπώνονται οικογενειακές σχέσεις και προστατευόμενα μέλη, αλλά και εταιρικές σχέσεις και μετασχηματισμοί, ώστε να χαρτογραφούνται οι συσχετίσεις φυσικών και νομικών προσώπων με τρόπο πιο άμεσο από σήμερα. Στο πλάνο υπάρχει και δυνατότητα καταγραφής και διασταύρωσης στοιχείων ΑΦΜ/ΦΠΑ στην αλλοδαπή, στοιχείο που συνδέεται με τις διεθνείς ανταλλαγές πληροφοριών.

Η ΑΑΔΕ παρουσιάζει το έργο ως αναβάθμιση που θα επιτρέψει καλύτερες υπηρεσίες προς τους συναλλασσόμενους, ενοποίηση βάσεων δεδομένων, μείωση διοικητικού κόστους και αποτελεσματικότερη δουλειά για τα στελέχη της. Στο επιχειρησιακό σκέλος, το νέο Taxis δεν περιορίζεται στη διαχείριση δηλώσεων και εισπράξεων, αλλά επεκτείνεται σε «συμμόρφωση», ανάθεση και διαχείριση υποθέσεων, υποστήριξη ελέγχων και επιτόπιων ελέγχων και —κυρίως— ανάλυση κινδύνων. Με απλά λόγια, το σύστημα φιλοδοξεί να περνά από το «έλεγχος όταν προκύψει» σε ένα μοντέλο όπου οι αποκλίσεις εντοπίζονται μέσω αυτοματοποιημένων διασταυρώσεων και προφίλ κινδύνου.

Κάπου εδώ όμως ξεκινά και η πιο λεπτή πλευρά της υπόθεσης: όταν τα δεδομένα συγκεντρώνονται σε έναν ενιαίο φάκελο, διατηρούνται για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα και διασυνδέονται με πληθώρα φορέων, η ισορροπία ανάμεσα στην αποτελεσματικότητα των ελέγχων και στα όρια της ψηφιακής παρακολούθησης γίνεται πιο απαιτητική. Το νέο Taxis θα κριθεί όχι μόνο από το αν θα μειώσει τη γραφειοκρατία και θα «τρέξει» τις διαδικασίες, αλλά και από το πλαίσιο πρόσβασης, χρήσης και προστασίας των δεδομένων που θα συγκεντρώνει, ειδικά σε ένα περιβάλλον όπου η τεχνολογία επιτρέπει πλέον να συντίθεται ένα πλήρες προφίλ οικονομικής ζωής με το πάτημα ενός κουμπιού.

Διαβάστε επίσης:

Πιερρακάκης: Η επένδυση στην άμυνα είναι κάτι το οποίο πρέπει να κάνουμε συνολικά ως Ευρωπαίοι

Ακρίβεια: Παγιώνεται πάνω από το 2% μέχρι και το 2028 – Σταθερά πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης

Έρευνα Rass: Νούμερο ένα πρόβλημα η ακρίβεια – Πάνω από 70% λέει ότι έχει επιδεινωθεί η αγοραστική του δύναμη