Τέλος στο «κρυφτό» των μισθών: Η επανάσταση της διαφάνειας από το 2026

Μια ριζική ανατροπή στην αγορά εργασίας φέρνει η ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2023/970, η οποία από το καλοκαίρι του 2026 καθιστά υποχρεωτική τη μισθολογική διαφάνεια σε όλα τα στάδια της πρόσληψης και της απασχόλησης.

Η ρύθμιση, που πρέπει να υιοθετηθεί από την ελληνική νομοθεσία έως τις 7 Ιουνίου 2026, στοχεύει στην εξάλειψη του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων και στην ενίσχυση της διαπραγματευτικής δύναμης των εργαζομένων.

Τι αλλάζει στις αγγελίες εργασίας

Η πιο άμεση αλλαγή για τους υποψηφίους αφορά τις αγγελίες εργασίας. Οι εποχές του «ανταγωνιστικού πακέτου αποδοχών» χωρίς περαιτέρω διευκρινίσεις τελειώνουν. Οι εργοδότες θα είναι πλέον υποχρεωμένοι να αναγράφουν:

Τον αρχικό μισθό ή ένα συγκεκριμένο μισθολογικό εύρος.

Πληροφορίες βασισμένες σε αντικειμενικά και ουδέτερα ως προς το φύλο κριτήρια.

Η ενημέρωση αυτή θα πρέπει να παρέχεται είτε απευθείας στην αγγελία είτε αποδεδειγμένα πριν από την πρώτη συνέντευξη, διασφαλίζοντας ότι ο υποψήφιος γνωρίζει το οικονομικό πλαίσιο πριν επενδύσει χρόνο στη διαδικασία.

Το τέλος των ερωτήσεων για το «προηγούμενο ιστορικό»

Μια άλλη κρίσιμη πρόβλεψη της οδηγίας είναι η ρητή απαγόρευση προς τους εργοδότες να ρωτούν τους υποψηφίους για τον μισθό που λάμβαναν στις προηγούμενες δουλειές τους. Η πρακτική αυτή συχνά αναπαρήγαγε μισθολογικές ανισότητες του παρελθόντος. Πλέον, η αμοιβή θα καθορίζεται αποκλειστικά από τις απαιτήσεις της θέσης και τα προσόντα του υποψηφίου.

Δικαιώματα εργαζομένων και κυρώσεις

Η διαφάνεια δεν σταματά στην πρόσληψη. Οι υφιστάμενοι εργαζόμενοι αποκτούν το δικαίωμα να ζητούν στοιχεία για τον μέσο μισθό συναδέλφων τους που επιτελούν όμοια εργασία, κατανεμημένα ανά φύλο. Παράλληλα, απαγορεύονται οι ρήτρες εμπιστευτικότητας που εμπόδιζαν τους υπαλλήλους να συζητούν τις αποδοχές τους.

Για τις επιχειρήσεις, οι υποχρεώσεις κλιμακώνονται βάσει μεγέθους:

1.Μεγάλες Επιχειρήσεις (250+ εργαζόμενοι)

Αυτές οι εταιρείες έχουν την πιο αυστηρή εποπτεία.

Πότε: Πρέπει να υποβάλλουν την έκθεση κάθε χρόνο.

Τι αναφέρουν: Το ποσοστό των γυναικών και των ανδρών σε κάθε μισθολογική κλίμακα και τη διαφορά (gap) στις αμοιβές τους.

Δημοσιότητα: Τα στοιχεία είναι προσβάσιμα στις αρχές, στους εργαζόμενους και στους εκπροσώπους τους.

2.Μεσαίες Επιχειρήσεις (100 – 249 εργαζόμενοι)

Εδώ η γραφειοκρατία είναι λίγο πιο ήπια.

Πότε: Η υποχρέωση αναφοράς γίνεται κάθε τρία χρόνια.

Σκοπός: Να παρακολουθείται η πρόοδος χωρίς να επιβαρύνεται η επιχείρηση με ετήσια reports, αλλά διατηρώντας την ίδια υποχρέωση για διαφάνεια.

3.Μικρές Επιχειρήσεις (Κάτω από 100 εργαζόμενοι)

Για τις μικρές επιχειρήσεις δεν υπάρχει υποχρέωση δημόσιας αναφοράς του μισθολογικού χάσματος. Ωστόσο, προσέξτε αυτό:

Παρόλο που δεν κάνουν reports, εξακολουθούν να δεσμεύονται από τον κανόνα της αγγελίας (να γράφουν το μισθό) και το δικαίωμα του εργαζόμενου να μάθει τον μέσο όρο αμοιβών για την ίδια δουλειά.

Τι συμβαίνει αν η αναφορά δείξει πρόβλημα;

Εάν διαπιστωθεί αδικαιολόγητο μισθολογικό χάσμα άνω του 5%, ο εργοδότης υποχρεούται να προβεί σε διορθωτικές ενέργειες. Οι παραβάτες θα έρχονται αντιμέτωποι με αποτρεπτικά πρόστιμα, ενώ το βάρος της απόδειξης σε περιπτώσεις διακρίσεων μεταφέρεται πλέον στον εργοδότη και όχι στον εργαζόμενο.

