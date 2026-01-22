Τραυματισμένη η κυβέρνηση (και) από την αντιπαράθεση με τους αγρότες

Λαβωμένη βγαίνει από την αντιπαράθεση με τους αγρότες η κυβέρνηση, αφού έχασε ένα κομμάτι της κοινωνίας που στις προηγούμενες εκλογές είχε παίξει καθοριστικό ρόλο στην εκλογική της κυριαρχία.

Στο Μέγαρο Μαξίμου γνωρίζουν πολύ καλά ότι τα μπλόκα διαλύθηκαν όχι επειδή ικανοποιήθηκαν πλήρως τα αιτήματα των ανθρώπων που για πενήντα μέρες παρέμεναν στους δρόμους, αλλά διότι υπήρξε μία φυσική κούραση που τους έκανε να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Το χάσμα που δημιουργήθηκε ανάμεσα στις δύο πλευρές είναι μάλλον αδύνατον να γεφυρωθεί και όλα δείχνουν ότι η Ν.Δ. θα καταγράψει κι άλλες απώλειες στον δημοσκοπικό της χάρτη, πέρα από τη γενική δυσαρέσκεια που υπάρχει στην κοινωνία εξαιτίας της ακρίβειας και του στεγαστικού.

Η αλήθεια είναι ότι όλες οι δημοσκοπήσεις εμφανίζουν το κυβερνών κόμμα στην εκτίμηση ψήφου να κινείται πέριξ του 30%, ενώ στην πρόθεση βρίσκεται στο 22% με 23%. Πολύ χαμηλό ποσοστό, αν κάποιος αναλογιστεί ότι η κυβέρνηση έχει μπροστά της άλλο έναν δύσκολο χρόνο προκειμένου ο πρωθυπουργός να στήσει κάλπες, σύμφωνα πάντα με όσα υποστηρίζουν επισήμως τα κυβερνητικά στελέχη.

Εκλογές στην ώρα τους

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στο Action 24, επανέλαβε ότι ο πρωθυπουργός θα τηρήσει τη δέσμευσή του για εκλογές την άνοιξη του 2027 και πως στο τέλος του 2026 η κυβέρνηση θα κριθεί για την υλοποίηση των στόχων που παρουσιάστηκαν χθες. Μάλιστα ο Χατζηδάκης ανέφερε ότι, και σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις του με τον πρωθυπουργό, ο Μητσοτάκης του επισημαίνει ότι οι εκλογές θα γίνουν κανονικά στο τέλος της τετραετίας.

Σε ό,τι αφορά την αλλαγή του εκλογικού νόμου, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης επανέλαβε ότι ο πρωθυπουργός είναι απολύτως κάθετος σε αυτό, δεν του αρέσουν οι αιφνιδιασμοί, τα παιχνίδια και τα κόλπα, και δεν πρόκειται ο εκλογικός νόμος να αλλάξει.

Η παράμετρος αυτή έχει τη σημασία της, επειδή πολλοί στο κυβερνών κόμμα, βλέποντας τη δημοσκοπική αστάθεια που παρουσιάζει η Νέα Δημοκρατία, επιμένουν πως θα πρέπει να αλλάξει ο εκλογικός νόμος τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την είσοδο των μικρότερων κομμάτων στην Βουλή.

Καρυστιανού και… θολά νερά

Οι πληροφορίες λένε, πάντως, ότι ο Μητσοτάκης περιμένει να δει πώς θα κινηθούν τα μικρότερα κόμματα δεξιότερα της Ν.Δ. και στη συνέχεια να πάρει τις αποφάσεις του. Με δεδομένο, λοιπόν, ότι στον δημοσκοπικό χαρτί έχει μπει και το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, το οποίο ψαρεύει σε θολά νερά, στο κυβερνών κόμμα ο προβληματισμός είναι ιδιαίτερα μεγάλος.

Όπως λένε, η τέως πρόεδρος του Συλλόγου των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών αγγίζει θέματα που αποτελούν κόκκινη γραμμή για τη Ν.Δ. Ένα από αυτά είναι οι αλλαγές που έγιναν στο θέμα των ταυτοτήτων, καθώς οι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος εισπράττουν μεγάλη δυσαρέσκεια από τους ψηφοφόρους τους. Υπάρχουν πολλές αρνήσεις πολιτών να πάνε να παραλάβουν τις νέες τους ταυτότητες, καθώς το αφήγημα με το «τσιπάκι» έχει πιάσει τόπο.

Η Καρυστιανού αναφέρθηκε πάντως σε αυτό το θέμα στις 13 Δεκεμβρίου σε εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη της κίνησης «Έξοδος», όπου απηύθυνε χαιρετισμό και τάχθηκε «κατά του ψηφιακού ολοκληρωτισμού», δηλαδή κατά της ψηφιακής ταυτότητας και του προσωπικού αριθμού. «Θα βρίσκομαι πάντα απέναντι σε κάθε μορφή αθέμιτης υποχρεωτικότητας που επιβάλλεται με τρόπο αυταρχικό και απόλυτο. Δεν είμαστε αριθμοί. Είμαστε ελεύθεροι πολίτες» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Δεν τους απασχολεί ο Σαμαράς

Λιγότερο φαίνεται, τουλάχιστον για την ώρα, να απασχολεί την κυβέρνηση η πιθανότητα να κάνει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς, καθώς ο πρώην πρωθυπουργός δεν εμφανίζει μεγάλη δραστηριότητα γύρω από αυτό το θέμα.

Πολλοί αποδίδουν την υπαναχώρησή του τόσο στα ποσοστά που του δίνουν οι δημοσκοπήσεις όσο και στον Κώστα Καραμανλή, με τον οποίο διατηρεί στενή σχέση. Λένε δηλαδή ότι ο προερχόμενος από την οικογένεια του ιδρυτή της Ν.Δ. πρώην πρωθυπουργός έχει πείσει τον Σαμαρά ότι πιο ασφαλής και πιο αποδοτικός είναι ο δρόμος των παρεμβάσεων παρά αυτός της δημιουργίας ενός νέου κόμματος, το οποίο θα κριθεί αυστηρά.

Οι δύο άνδρες μάλιστα θα έχουν στις 2 Φεβρουαρίου μια νέα κοινή εμφάνιση, στην Καλαμάτα, με την ευκαιρία του εορτασμού της Υπαπαντής.

Πάντως, ο ίδιος ο Σαμαράς εξακολουθεί να κρατάει κλειστά τα χαρτιά του, αν και οι συνεργάτες του συνεχίζουν τις επαφές με πρώην στελέχη ή απογοητευμένους της Ν.Δ. Όσοι γνωρίζουν το παρασκήνιο στοιχηματίζουν ότι, αν κάνει το επόμενο βήμα, θα το ανακοινώσει πολύ κοντά στις εκλογές και όχι τώρα. Όσο για το γεγονός ότι ο Καραμανλής θα παραστεί στον εορτασμό της Παναγίας Υπαπαντής στην Καλαμάτα και θα γίνει επίτιμος δημότης, το μόνο που επιβεβαιώνει είναι ότι οι σχέσεις του με τον Σαμαρά παραμένουν πολύ καλές.

Ουδείς πάντως αμφέβαλλε ποτέ γι’ αυτό…

