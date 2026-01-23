search
23.01.2026
23.01.2026

Το Game Time κάνει πρεμιέρα στη νέα εποχή της Allwyn με τη Μαρία Μπεκατώρου

23.01.2026 21:50
5-6

Η δημοφιλής παρουσιάστρια γίνεται παίκτρια του “The Chase” και τραγουδά Αντώνη Ρέμο

Έχοντας ζήσει με την Allwyn την απόλυτη εμπειρία Grand Prix της F1, η Μαρία Μπεκατώρου είναι το ιδανικό πρόσωπο για να κάνει ποδαρικό στο Allwyn Game Time.

Στο πρώτο Game Time της νέας εποχής Allwyn, η αγαπημένη παρουσιάστρια περιγράφει το ταξίδι της στο Λας Βέγκας, που ήταν όνειρο ζωής και χάρη στην Allwyn έγινε πραγματικότητα, και απαντά στο δίλημμά Λάντο Νόρις ή Όσκαρ Πιάστρι.

Η παρουσιάστρια του “The Chase” περνάει από το …μικροσκόπιο τους chasers, αποδέχεται το challenge της Χριστίνας Βραχάλη και γίνεται παίκτρια, ζητώντας τηλεφωνική βοήθεια από το «Γεράκι» Πάνο Δημάκη και την ηθοποιό Δανάη Λουκάκη.

Αποκαλύπτει τι θα ήθελε να κάνει με τον Ντόναλντ Τραμπ και ερμηνεύει στίχους από αγαπημένο τραγούδι του κουμπάρου της, Αντώνη Ρέμου.

Δείτε το νέο επεισόδιο στο παρακάτω link:

