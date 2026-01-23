search
ΣΑΒΒΑΤΟ 24.01.2026 01:15
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.01.2026 23:12

Άγριος καβγάς μεταξύ οδηγών στη Λυκόβρυση για την προτεραιότητα (Video)

23.01.2026 23:12
xulo

Σκηνές άγριας συμπλοκής εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής στη Λυκόβρυση, όταν δύο οδηγοί πιάστηκαν στα χέρια στη μέση του δρόμου, έπειτα από διαφωνία για το ποιος είχε προτεραιότητα. Το περιστατικό, που καταγράφηκε σε βίντεο, σημειώθηκε στην έξοδο της γέφυρας προς τη Λυκόβρυση, προκαλώντας αναστάτωση και κυκλοφοριακό χάος.

Σύμφωνα με πληροφορίες και όπως φαίνεται και στο βίντεο που μετέδωσε το STAR, οι δύο οδηγοί – ο ένας οδηγός φορτηγού και ο άλλος οδηγός κλούβας – ακινητοποίησαν τα οχήματά τους, κατέβηκαν στον δρόμο και άρχισαν να ανταλλάσσουν βρισιές, γροθιές και κλωτσιές, μπροστά στα έκπληκτα μάτια διερχόμενων οδηγών.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 12:00 το μεσημέρι της Παρασκευής 23 Ιανουαρίου 2026, σε σημείο με αυξημένη κυκλοφορία.

Η απίστευτη αιτία του καβγά

Αιτία της σύγκρουσης ήταν – σύμφωνα με τις ίδιες πηγές – η διαφωνία για την προτεραιότητα σε στενό δρόμο της περιοχής. Οι δύο οδηγοί φέρεται να «κόλλησαν» αντικριστά, χωρίς κανείς να κάνει πίσω, με αποτέλεσμα η ένταση να κλιμακωθεί σε ελάχιστα δευτερόλεπτα και να εξελιχθεί σε άγριο καβγά.

Πρόκειται για κόμβο όπου, όπως αναφέρουν κάτοικοι και οδηγοί, επικρατεί καθημερινά χάος, καθώς δεν υπάρχουν φανάρια ή επαρκής σήμανση, με αποτέλεσμα ο καθένας να κινείται όπως νομίζει.

Παρέμβαση άλλων οδηγών για να τους χωρίσουν

Την ώρα που η συμπλοκή βρισκόταν σε εξέλιξη, οδηγοί που είχαν εγκλωβιστεί στο σημείο κατέβηκαν από τα αυτοκίνητά τους και παρενέβησαν για να χωρίσουν τους δύο άνδρες, αποτρέποντας τα χειρότερα.

Το επεισόδιο προκάλεσε έντονη αναστάτωση, ενώ για αρκετά λεπτά η κυκλοφορία στο σημείο διεκόπη.

Το περιστατικό στη Λυκόβρυση έρχεται να προστεθεί στη μακρά λίστα περιστατικών οδικής βίας, που καταγράφονται ολοένα και συχνότερα στους δρόμους της Αττικής, με αφορμή μικροδιαφορές, κυκλοφοριακή συμφόρηση και την απουσία στοιχειώδους κυκλοφοριακής οργάνωσης.

Διαβάστε επίσης:

Πώς θα αποζημιωθούν οι πληγέντες από την κακοκαιρία – Οι αυτοψίες και τα ποσά

Ρεκόρ βροχόπτωσης σε 9 σταθμούς του Meteo στην Αττική κατά την πρόσφατη κακοκαιρία

Εντοπίστηκε σε διαμέρισμα στην Κυψέλη 13χρονη που είχε εξαφανιστεί από τις 16/1 – Τρεις συλλήψεις

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trump iran
ΚΟΣΜΟΣ

Ανησυχία για χτύπημα στο Ιράν – Ακυρώνονται πτήσεις προς τη Μέση Ανατολή

earthquake_seismos_0812_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός 5,3 Ρίχτερ στην Τουρκία – Αισθητός και στη Μυτιλήνη

Giannakopoulou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιαννακοπούλου: «Είπαμε να κάνουμε διεύρυνση, δεν θα πάρουμε και τον Λαφαζάνη» – Εκτός θέσης του ΠΑΣΟΚ η Διαμαντοπούλου για τα ενεργειακά

trump zelensky florida
ΚΟΣΜΟΣ

Φουντώνει το παζάρι για την Ουκρανία: Ασφυκτικές πιέσεις στον Ζελένσκι ώστε να δώσει το Ντονέτσκ – Το «τυράκι» και το αδιέξοδο

glyfada kakokairia
ΕΛΛΑΔΑ

Αυτοψίες στις πληγείσες περιοχές της κακοκαιρίας στην Αττική: Το χρονοδιάγραμμα για τις αποζημιώσεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις
nero new
ΕΛΛΑΔΑ

Υλίκη: Επιστρέφει το νερό στη λίμνη μετά τις βροχές και τα χιόνια

FIR_Athens_new
ΕΛΛΑΔΑ

FIR Αθηνών: Με δωρεά πέντε εταιρειών η προμήθεια νέου Συστήματος Επικοινωνιών και Καταγραφής Φωνής της ΥΠΑ

trapeza_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Αλλαγή της τελευταίας στιγμής στις πληρωμές - Πότε πάνε τελικά στα ΑΤΜ οι συνταξιούχοι (video)

ksanthi-karnavali-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Κοντεύει να «ξεπεράσει» το Ρίο η Ξάνθη – Μία περιουσία θέλει η επίσκεψη στο καρναβάλι

ataman obrantobitw 66- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Η κρούση στον Ομπράντοβιτς και το όχι του Ζοτς – Το πάγωμα Αταμάν από την… απουσία του Σάρπ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 24.01.2026 01:02
trump iran
ΚΟΣΜΟΣ

Ανησυχία για χτύπημα στο Ιράν – Ακυρώνονται πτήσεις προς τη Μέση Ανατολή

earthquake_seismos_0812_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός 5,3 Ρίχτερ στην Τουρκία – Αισθητός και στη Μυτιλήνη

Giannakopoulou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιαννακοπούλου: «Είπαμε να κάνουμε διεύρυνση, δεν θα πάρουμε και τον Λαφαζάνη» – Εκτός θέσης του ΠΑΣΟΚ η Διαμαντοπούλου για τα ενεργειακά

1 / 3