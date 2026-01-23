Άγριος καβγάς μεταξύ οδηγών στη Λυκόβρυση για την προτεραιότητα (Video)

Σκηνές άγριας συμπλοκής εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής στη Λυκόβρυση, όταν δύο οδηγοί πιάστηκαν στα χέρια στη μέση του δρόμου, έπειτα από διαφωνία για το ποιος είχε προτεραιότητα. Το περιστατικό, που καταγράφηκε σε βίντεο, σημειώθηκε στην έξοδο της γέφυρας προς τη Λυκόβρυση, προκαλώντας αναστάτωση και κυκλοφοριακό χάος.

Σύμφωνα με πληροφορίες και όπως φαίνεται και στο βίντεο που μετέδωσε το STAR, οι δύο οδηγοί – ο ένας οδηγός φορτηγού και ο άλλος οδηγός κλούβας – ακινητοποίησαν τα οχήματά τους, κατέβηκαν στον δρόμο και άρχισαν να ανταλλάσσουν βρισιές, γροθιές και κλωτσιές, μπροστά στα έκπληκτα μάτια διερχόμενων οδηγών.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 12:00 το μεσημέρι της Παρασκευής 23 Ιανουαρίου 2026, σε σημείο με αυξημένη κυκλοφορία.

Η απίστευτη αιτία του καβγά

Αιτία της σύγκρουσης ήταν – σύμφωνα με τις ίδιες πηγές – η διαφωνία για την προτεραιότητα σε στενό δρόμο της περιοχής. Οι δύο οδηγοί φέρεται να «κόλλησαν» αντικριστά, χωρίς κανείς να κάνει πίσω, με αποτέλεσμα η ένταση να κλιμακωθεί σε ελάχιστα δευτερόλεπτα και να εξελιχθεί σε άγριο καβγά.

Πρόκειται για κόμβο όπου, όπως αναφέρουν κάτοικοι και οδηγοί, επικρατεί καθημερινά χάος, καθώς δεν υπάρχουν φανάρια ή επαρκής σήμανση, με αποτέλεσμα ο καθένας να κινείται όπως νομίζει.

Παρέμβαση άλλων οδηγών για να τους χωρίσουν

Την ώρα που η συμπλοκή βρισκόταν σε εξέλιξη, οδηγοί που είχαν εγκλωβιστεί στο σημείο κατέβηκαν από τα αυτοκίνητά τους και παρενέβησαν για να χωρίσουν τους δύο άνδρες, αποτρέποντας τα χειρότερα.

Το επεισόδιο προκάλεσε έντονη αναστάτωση, ενώ για αρκετά λεπτά η κυκλοφορία στο σημείο διεκόπη.

Το περιστατικό στη Λυκόβρυση έρχεται να προστεθεί στη μακρά λίστα περιστατικών οδικής βίας, που καταγράφονται ολοένα και συχνότερα στους δρόμους της Αττικής, με αφορμή μικροδιαφορές, κυκλοφοριακή συμφόρηση και την απουσία στοιχειώδους κυκλοφοριακής οργάνωσης.

Διαβάστε επίσης:

Πώς θα αποζημιωθούν οι πληγέντες από την κακοκαιρία – Οι αυτοψίες και τα ποσά

Ρεκόρ βροχόπτωσης σε 9 σταθμούς του Meteo στην Αττική κατά την πρόσφατη κακοκαιρία

Εντοπίστηκε σε διαμέρισμα στην Κυψέλη 13χρονη που είχε εξαφανιστεί από τις 16/1 – Τρεις συλλήψεις