Ανησυχία στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης – Εντοπίστηκαν πέντε λύκοι έξω από αυλή σπιτιού (video)

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές αλλά και στους κατοίκους στην περιοχή 751, στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης, καθώς εντοπίστηκε μία αγέλη λύκων έξω από αυλή σπιτιού.

Όπως φαίνεται σε βίντεο από κάμερα κλειστού κυκλώματος, πέντε λύκοι έφτασαν σε πόρτα σπιτιού μπροστά από την κλειστή πύλη αυλής μάλλον στην προσπάθεια τους να βρουν τροφή.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το βράδυ της Πέμπτης (22/1) στελέχη του τοπικού δασαρχείου και της περιβαλλοντικής οργάνωσης «Καλλιστώ» βρέθηκαν στην περιοχή προκειμένου να προσπαθήσουν να εντοπίσουν τους λύκους και να τους απομακρύνουν.

Ωστόσο δεν είναι η πρώτη φορά που οι λύκοι έκαναν την εμφάνισή τους στο συγκεκριμένο σπίτι καθώς ένα άλλο βίντεο που καταγράφηκε πρωινές ώρες, δείχνει την αγέλη να περιπλανιέται στον ίδιο δρόμο.

Αυτό που παρατηρούν οι κάτοικοι της περιοχής στην Θεσσαλονίκη είναι ότι λόγω της συχνής εμφάνισής τους, οι λύκοι πλέον έχουν εξοικειωθεί με τον οικιστικό ιστό, ενώ συχνές επελάσεις κάνουν και ομάδες αγριογούρουνων.

