BUSINESS

23.01.2026 08:10

Σε εφαρμογή πρόγραμμα ανακύκλωσης αποτσίγαρων από τη SKAG

23.01.2026 08:10
skag anakyklwsi

Σε εφαρμογή θέτει η SKAG πρόγραμμα ανακύκλωσης αποτσίγαρων, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την περιβαλλοντική υπευθυνότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Όπως αναφέρει η εταιρεία, στόχος είναι η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και η ενίσχυση υπεύθυνων πρακτικών στη διαχείριση αποβλήτων.

Το πρόγραμμα απευθύνεται στους εργαζομένους της SKAG και προβλέπει τη συστηματική συλλογή αποτσίγαρων, ώστε να αποφεύγεται η απόρριψή τους στο φυσικό περιβάλλον. Τα απορρίμματα αυτά θα οδηγούνται σε πιστοποιημένες και ασφαλείς διαδικασίες ανακύκλωσης, περιορίζοντας –σύμφωνα με την εταιρεία– τη ρύπανση του εδάφους και των υδάτινων πόρων, ενώ παράλληλα ενισχύεται η κυκλική αξιοποίηση υλικών.

Η SKAG επισημαίνει ότι τα αποτσίγαρα συγκαταλέγονται στα πιο διαδεδομένα και επιβαρυντικά απορρίμματα, καθώς ένα φίλτρο μπορεί να χρειαστεί πάνω από 15 χρόνια για να βιοαποδομηθεί και να ρυπάνει έως και 500 λίτρα γλυκού ή αλμυρού νερού. Παράλληλα, τονίζεται ότι τα υπολείμματά τους δύνανται να περάσουν στην τροφική αλυσίδα, με ευρύτερες περιβαλλοντικές και κοινωνικές συνέπειες.

Μέσω της ανακύκλωσης, τα υπολείμματα καπνού, χαρτιού και τέφρας μετατρέπονται σε λίπασμα κατάλληλο για ανθοκομικές χρήσεις, ενώ το φίλτρο αξιοποιείται ως πρώτη ύλη για την παραγωγή βιομηχανικού πλαστικού. Με την πρωτοβουλία αυτή, η εταιρεία δηλώνει ότι ενσωματώνει έμπρακτα τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης στη λειτουργία της και επενδύει σε δράσεις με μακροπρόθεσμο θετικό αντίκτυπο για το περιβάλλον και την κοινωνία.

