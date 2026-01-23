Κρίσεις Αντιστρατήγων της Ελληνικής Αστυνομίας: Ποιοι αποστρατεύονται, ποιοι αναβαθμίζονται

Υπό την Προεδρία του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστρατήγου Δημήτριου Μάλλιου, η θητεία του οποίου ανανεώθηκε από το ΚΥΣΕΑ πριν από δύο εβδομάδες για ακόμα ένα χρόνο και τη συμμετοχή δύο Αντιστρατήγων του Στρατού Ξηράς, συνεδρίασε το Συμβούλιο Κρίσης Αντιστρατήγων Αστυνομίας.

Έκρινε τους κατωτέρω Αντιστρατήγους Αστυνομίας, ως ακολούθως:

Διατηρητέους τους:

Παναγιώτη Πούπουζα και

Γεώργιο Παπαδόπουλο.

Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους:

Πασχάλη Συριτούδη, στον οποίο απονέμεται ο τίτλος του Επιτίμου Υπαρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας και

Χαράλαμπο Καλόγηρο, στον οποίο απονέμεται ο τίτλος του Επιτίμου Προϊσταμένου Επιτελείου Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.

Τη θέση τους στο βαθμό του αντιστρατήγου παίρνουν μετά την προαγωγή τους ο μέχρι πρότινος Γενικός Επιθεωρητής Κρήτης, Νίκος Σπυριδάκης, και ο μέχρι πρότινος Διευθυντής της Διεύθυνσης Επιτελικού Συντονισμού, Γιάννης Σκούρας.

Οι κρίσεις θα συνεχιστούν με την κρίση των Υποστρατήγων Αστυνομίας.

