search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23.01.2026 13:58
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.01.2026 13:20

Κρίσεις στην ΕΛΑΣ: Ποιοι προάγονται, ποιοι αποστρατεύονται

23.01.2026 13:20
KATEXAKI NEW

H ώρα των κρίσεων ήρθε για την Ελληνική Αστυνομία – οι οποίες μάλιστα είχαν καθυστερήσει λόγω των κινητοποιήσεων των αγροτών σε όλη την Ελλάδα.

Εδώ και μερικές ώρες, το Συμβούλιο βρίσκεται σε εξέλιξη στο γραφείο του Αρχηγού στην Κατεχάκη. Μαζί του βρίσκονται και δύο ανώτατοι αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας φαίνεται πως αποστρατεύονται δύο Αντιστράτηγοι.

Πρόκειται για τον μέχρι σήμερα Υπαρχηγό του Σώματος, Αντιστράτηγο Πασχάλη Συριτούδη, και τον Επιτελάρχη, Χαράλαμπο Καλόγηρο.

Αναμένεται, μετά από πολλές δεκαετίες, οι δύο στρατηγοί να αποχωρήσουν από την Ελληνική Αστυνομία.

Στον βαθμό του Αντιστρατήγου, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ενημέρωσης, προάγονται δύο Υποστράτηγοι: Ο επικεφαλής της ΕΛ.ΑΣ. στην Κρήτη, Νικόλαος Σπυριδάκης και ο μέχρι πρότινος Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Επιτελικού Συντονισμού του Αρχηγείου, Ιωάννης Σκούρας.

Εάν οι παραπάνω πληροφορίες επιβεβαιωθούν, η νέα διοικητική πυραμίδα της φυσικής ηγεσίας της ΕΛ.ΑΣ. θα έχει την εξής μορφή:

Α’ Υπαρχηγός: Ο ήδη Αντιστράτηγος Παναγιώτης Πούπουζας (μέχρι τώρα Επιθεωρητής Νοτίου Ελλάδος).

Β’ Υπαρχηγός: Ο Ιωάννης Σκούρας.

Με βάση τη νέα δομή, ο πρώτος θα είναι ο Επιχειρησιακός Υπαρχηγός και ο δεύτερος θα είναι ο Επιτελικός Υπαρχηγός.

Στη Βόρεια Ελλάδα παραμένει ο Αντιστράτηγος Γεώργιος Παπαδόπουλος, ενώ Επιθεωρητής Νοτίου Ελλάδος αναλαμβάνει ο μέχρι πρότινος «Κρητικάρχης», Νικόλαος Σπυριδάκης.

Και αφού ο Κρητικάρχης αλλάζει θέση τίθεται ένα ερώτημα; Ποιος αναλαμβάνει τελικά την Κρήτη

Διαβάστε επίσης

Άστρος Κυνουρίας: Κηδεύεται ο λιμενικός που σκοτώθηκε στην κακοκαιρία – Πρόταση να «υιοθετήσει» το παιδί του η Βουλή από τον Κικίλια

Ο Μίνως Μάτσας κατέθεσε εξώδικο κατά της Όλγας Κεφαλογιάννη για τη συνεπιμέλεια των παιδιών – Οι αναφορές στο οικογενειακό δίκαιο

Βιασμός 12χρονης στον Κολωνό: Αναβλήθηκε για τον Νοέμβριο η δίκη το Εφετείο, απών ο Μίχος

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
lecornu_gallia_2301_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Καταψηφίστηκαν και οι δύο προτάσεις μομφής κατά της κυβέρνησης Λεκορνί

OSCARS_NOVA
ADVERTORIAL

Η Nova πρωταγωνιστεί και στα Oscars 2026!

delcy-rodriguez
ΚΟΣΜΟΣ

Guardian: Η Ροντρίγκες είχε συμφωνήσει με την κυβέρνηση Τραμπ να αναλάβει εξουσία πριν την σύλληψη του Μαδούρο

agrotes_larisa
ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Αποχώρησαν από το μπλόκο της Νίκαιας οι αγρότες – Κινητοποίηση με τρακτέρ μέσα στην πόλη (photos)

elon musk 9876- new
ΚΟΣΜΟΣ

Εκτοξεύεται η περιουσία του Έλον Μασκ: Στα 788 δισ. δολάρια με νέο ιστορικό ρεκόρ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
trapeza_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Αλλαγή της τελευταίας στιγμής στις πληρωμές - Πότε πάνε τελικά στα ΑΤΜ οι συνταξιούχοι (video)

nero new
ΕΛΛΑΔΑ

Υλίκη: Επιστρέφει το νερό στη λίμνη μετά τις βροχές και τα χιόνια

ataman obrantobitw 66- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Η κρούση στον Ομπράντοβιτς και το όχι του Ζοτς – Το πάγωμα Αταμάν από την… απουσία του Σάρπ

ksanthi-karnavali-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Κοντεύει να «ξεπεράσει» το Ρίο η Ξάνθη – Μία περιουσία θέλει η επίσκεψη στο καρναβάλι

FIR_Athens_new
ΕΛΛΑΔΑ

FIR Αθηνών: Με δωρεά πέντε εταιρειών η προμήθεια νέου Συστήματος Επικοινωνιών και Καταγραφής Φωνής της ΥΠΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23.01.2026 13:58
lecornu_gallia_2301_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Καταψηφίστηκαν και οι δύο προτάσεις μομφής κατά της κυβέρνησης Λεκορνί

OSCARS_NOVA
ADVERTORIAL

Η Nova πρωταγωνιστεί και στα Oscars 2026!

delcy-rodriguez
ΚΟΣΜΟΣ

Guardian: Η Ροντρίγκες είχε συμφωνήσει με την κυβέρνηση Τραμπ να αναλάβει εξουσία πριν την σύλληψη του Μαδούρο

1 / 3