Μεγάλη κινητοποίηση στο Πέραμα για να απομακρυνθούν οι δεξαμενές καυσίμων

Μαζική ήταν η προσέλευση των κατοίκων του Περάματος και των όμορων δήμων στην κινητοποίηση που έγινε σήμερα Παρασκευή 23/1 και την είχε εξαγγείλει ο Δήμος Περάματος και ο Δήμαρχος Γιάννης Λαγουδάκος.

Στα πλαίσιά της, έγινε αποκλεισμός της κυκλοφορίας και εισόδου των οχημάτων στη μία και μοναδική Λεωφόρο που διαθέτει το Πέραμα, τη Λεωφόρο Δημοκρατίας. H κινητοποίηση αποφασίστηκε μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που σημειώθηκε πριν λίγες ημέρες σε δεξαμενές καυσίμων.

Στη σχετική ανακοίνωση του Δήμου Περάματος, επισημαίνεται πως: «Πολίτες μαζί με εκπροσώπους των φορέων, των κομμάτων και συλλόγων, μαθητές των σχολείων του Περάματος, εκπρόσωποι της Αυτοδιοίκησης και του πολιτικού κόσμου, συγκεντρώθηκαν στην είσοδο της πόλης στο Νέο Ικόνιο με πανό και το σύνθημα «ΑΣΦΥΞΙΑ ΤΕΛΟΣ – ΟΞΥΓΟΝΟ ΤΩΡΑ», διεκδικώντας την απομάκρυνση των δεξαμενών υγρών καυσίμων των εταιρειών πετρελαιοειδών και την άμεση διάνοιξη εξόδων διαφυγής, για τη διασφάλιση της ζωής και της περιουσίας των κατοίκων του Περάματος και για την ίδια την ασφάλεια ολόκληρης της πόλης και των γύρω δήμων».

Ο Δήμαρχος Περάματος Γιάννης Λαγουδάκος διαβεβαίωσε ότι «οι διαμαρτυρίες δεν σταματούν εδώ, αλλά αντίθετα θα κλιμακωθούν», ώστε να σταλεί προς πάσα κατεύθυνση ηχηρό το μήνυμα των δυνητικά ολέθριων κινδύνων που απειλούν το Πέραμα. Ο Δήμαρχος ζήτησε μεταξύ άλλων στην ομιλία του την επιτήρηση της περιβαλλοντικής ασφάλειας του Περάματος με τη διεξαγωγή μελέτης σε αναγνωρισμένου Κέντρο Ελέγχου Περιβαλλοντικής Ρύπανσης, και την εντατικοποίηση της διεκδίκησης για την διάνοιξη της σήραγγας Περάματος- Σαλαμίνας, ώστε να υπάρχει δρόμος διαφυγής, ακόμη και για το τμήμα από τη Λεωφόρο Σχιστού έως την είσοδο των φερυ μπότ.

«Δεν θα σταματήσουμε να διεκδικούμε το δίκαιο για την ασφάλεια των κατοίκων και ολόκληρης της πόλης μας, για το οξυγόνο που αναπνέουμε, και για την επίσπευση κάθε διαδικασίας και έργου που θα δώσει στον πληθυσμό του Περάματος την ανάσα της ασφάλειας της διάσωσης του καθενός, σε περίπτωση ατυχήματος. Μετά το τρομερό συμβάν της φωτιάς στις δεξαμενές καυσίμων, που μας συγκλόνισε άπαντες, κανείς από τους δημότες της πόλης μας δεν κοιμάται ήσυχος, όπως δεν θα έπρεπε να εφησυχάζει και κανείς από τους αρμοδίους που χρονοτριβούν, εκθέτοντας το Πέραμα σε ένα πιθανό ολοκαύτωμα. Οξυγόνο τώρα για κάθε γωνιά του Περάματος, Ασφυξία τέλος! Οι κινητοποιήσεις μας θα κλιμακωθούν», δήλωσε ο δήμαρχος Περάματος Γιάννης Λαγουδάκος.

Στην διαμαρτυρία μαζί με τον Δήμαρχο Περάματος Γιάννη Λαγουδάκο, τους αντιδημάρχους και τους εκπροσώπους της δημοτικής αρχής, ήταν σχεδόν όλοι οι επικεφαλείς ων παρατάξεων του Δήμου Περάματος, Δημήτρης Γκανάς, Γιάννης Λαγουδάκης, Θανάσης Ρούσαλης και Κώστας Μαρμαρίδης, με τους δημοτικούς συμβούλους. Παρόντες και οι δήμαρχοι των γειτονικών δήμων, που στάθηκαν δίπλα στο Δήμαρχο Πέραματος Γιάννη Λαγουδάκο, ο δήμαρχος Κερατσινίου Χρήστος Βρεττάκος , Κορυδαλλού Νίκος Χρουσαλάς, και ο δήμαρχος Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη Κωνσταντίνος Μαραγκάκης.

