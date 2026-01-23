search
MEDIA

Πρώτο σε τηλεθέαση το «Σόι σου» την Πέμπτη (22/1)

23.01.2026 17:53
soi soy nea sezon – new

Δυναμική επανεμφάνιση μετά την ανάπαυλα των εορτών πραγματοποίησε χθες το «Σόι σου», συγκεντρώνοντας πάνω από ένα εκατ. τηλεθεατές στον Alpha, ο οποίος θα μεταδίδει στο εξής κάθε Πέμπτη και Παρασκευή επεισόδια της δημοφιλούς σειράς.

Δεύτερη επιλογή της ημέρας ήταν ο «Άγιος έρωτας» και τρίτη το «Deal». 

Συνολικά στο ημερήσιο τηλεβαρόμετρο κυριάρχησαν προτάσεις του σταθμού της Κάτω Κηφισιάς (6 στις 10).

Το καρέ των κορυφαίων θέσεων συμπληρώθηκε από την απευθείας μετάδοση του ποδοσφαιρικού αγώνα Φερεντσβάρος-Παναθηναϊκός για το Europa League.

To Mega εκπροσωπήθηκε στο TOP 10 της μέρας από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων, και το Star από τον «Τροχό της τύχης» και το «Masterchef».

hacker
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

«Λίστα επιθυμιών» για τους κυβερνοεγκληματίες – Διέρρευσαν 149 εκατ. κωδικοί πρόσβασης

soi soy nea sezon – new
MEDIA

Πρώτο σε τηλεθέαση το «Σόι σου» την Πέμπτη (22/1)

beckhams 55- new
LIFESTYLE

Το σίριαλ των Μπέκαμ συνεχίζεται: «Πιάσε τους γοφούς της Βικτόρια» είπαν στον Μπρούκλιν στον γάμο του και η νύφη έφυγε κλαίγοντας

russia-airplane
ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτο: Ζητούν από πιλότο που έσωσε 167 ανθρώπους με αναγκαστική προσγείωση να πληρώσει για τις ζημιές

siniko-teixos-touristes
ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: «Παγοδρόμιο» το Σινικό Τείχος μετά από βαριά χιονόπτωση – Το viral video με χιλιάδες τουρίστες να… πασχίζουν κατά την επίσκεψή τους

nero new
ΕΛΛΑΔΑ

Υλίκη: Επιστρέφει το νερό στη λίμνη μετά τις βροχές και τα χιόνια

trapeza_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Αλλαγή της τελευταίας στιγμής στις πληρωμές - Πότε πάνε τελικά στα ΑΤΜ οι συνταξιούχοι (video)

ksanthi-karnavali-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Κοντεύει να «ξεπεράσει» το Ρίο η Ξάνθη – Μία περιουσία θέλει η επίσκεψη στο καρναβάλι

FIR_Athens_new
ΕΛΛΑΔΑ

FIR Αθηνών: Με δωρεά πέντε εταιρειών η προμήθεια νέου Συστήματος Επικοινωνιών και Καταγραφής Φωνής της ΥΠΑ

ataman obrantobitw 66- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Η κρούση στον Ομπράντοβιτς και το όχι του Ζοτς – Το πάγωμα Αταμάν από την… απουσία του Σάρπ

