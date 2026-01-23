Πρώτο σε τηλεθέαση το «Σόι σου» την Πέμπτη (22/1)

Δυναμική επανεμφάνιση μετά την ανάπαυλα των εορτών πραγματοποίησε χθες το «Σόι σου», συγκεντρώνοντας πάνω από ένα εκατ. τηλεθεατές στον Alpha, ο οποίος θα μεταδίδει στο εξής κάθε Πέμπτη και Παρασκευή επεισόδια της δημοφιλούς σειράς.

Δεύτερη επιλογή της ημέρας ήταν ο «Άγιος έρωτας» και τρίτη το «Deal».

Συνολικά στο ημερήσιο τηλεβαρόμετρο κυριάρχησαν προτάσεις του σταθμού της Κάτω Κηφισιάς (6 στις 10).

Το καρέ των κορυφαίων θέσεων συμπληρώθηκε από την απευθείας μετάδοση του ποδοσφαιρικού αγώνα Φερεντσβάρος-Παναθηναϊκός για το Europa League.

To Mega εκπροσωπήθηκε στο TOP 10 της μέρας από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων, και το Star από τον «Τροχό της τύχης» και το «Masterchef».

