Γαβριήλ Σακελλαρίδης: Η ανασυγκρότηση της Αριστεράς δε γίνεται με υλικά και κόμματα που έχουν χάσει την αξιοπιστία τους

Σήμα χαμηλώματος των τόνων έδωσε με την ομιλία του στο Συνέδριο της Νέας Αριστεράς ο γραμματέας της ΚΕ Γαβριήλ Σακελλαρίδης, δίνοντας χώρο μ’ αυτόν τον τρόπο για μια ύστατη προσπάθεια συμβιβασμού με την πλευρά Χαρίτση. Επέμεινε πάντως στη άποψη προτεραιότητα αποτελεί η ανασυγκρότηση της ριζοσπαστικής Αριστεράς και πως Λαϊκό Μέτωπο «με κόμματα που έχουν απολώσει την αξιοπιστία τους, δεν γίνεται.

Στην ομιλία του, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης είπε πως καλώς η Νέα Αριστερά συζητά για το πρόγραμμα, καθώς είναι «εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο» όμως πρόσθεσε, πως είναι «αναγκαία συνθήκη το πρόγραμμα αλλά δεν είναι ικανή για την αλλαγή».

Οι εκλογές του 2023 και ο ΣΥΡΙΖΑ

Προς ενίσχυση του επιχειρήματός του παρέπεμψε στις εκλογές του 2023 λέγοντας πως ο ΣΥΡΙΖΑ τότε είχε ένα αξιόλογο πρόγραμμα, με αιχμές και αριστερές ριζοσπαστικές θέσεις. Όμως «δεν άλλαζε τίποτα, δεν μας άκουγε η κοινωνία», γιατί «είχε χάσει την αξιοπιστία του, όσο και να μίλαγε δεν τον άκουγε ο κόσμος».

Διαπίστωσε πως η αριστερά σήμερα βρίσκεται σε βαθιά κρίση, εξαιτίας της απώλειας αξιοπιστίας και σημείωσε πως είναι ανάγκη σήμερα η Αριστερά αλλά και η Νέα Αριστερά να βρει τη χαμένη αξιοπιστία της.

Δήλωσε ότι και η κοινοβουλευτική θέση και ο πρόεδρος και τα στελέχη του κόμματος, έχουν αριστερές ριζοσπαστικές προτάσεις και δεν υποκύπτουν σε κεντρώες πολιτικές.

Και εκεί έγκειται και το ζήτημα των συμμαχιών, είπε μιλώντας για την αξιοπιστία, ότι «δίνουμε το στίγμα ότι αυτό μπορούμε να το κάνουμε με υλικά, με κόμματα που έχουν απολέσει την αξιοπιστία».

Σημείωσε ότι «στο πνεύμα της συνεδριακής μας απόφασης, είναι σημαντικό, είναι κρίσιμο, να βάλουμε ξανά το ζήτημα της ανασυγκρότησης της Αριστεράς μέσα σε ένα πλαίσιο ενωτικό που να μπορεί να παράξει ευρύτερες πολιτικές συμμαχίες για να μπορέσει να έρθει αυτή η αλλαγή».

Κλείνοντας κάλεσε «να βρίσκουμε τρόπους να συνυπάρχουμε, να συνθέτουμε και με συντροφικό τρόπο να μπορούμε να προχωράμε μαζί».

Και κατέληξε: «Έχουμε υπάρξει σε κόμμα το οποίο είχε διαφορετική άποψη για το τι νόμισμα θα έχουμε. Και λίγο πριν τις εκλογές έχουμε υπάρξει σε κόμματα με θεμελιώδεις διαφωνίες. Νομίζω ότι στο πλαίσιο της κουλτούρας που έχουμε, με σεβασμό σε όλες τις απόψεις και αυτές που πλειοψηφούν και αυτές που μειοψηφούν, μπορούμε όλοι και όλες να συνεχίσουμε σε αυτόν τον κρίσιμο και δύσκολο αγώνα που έχουμε μπροστά μας».

