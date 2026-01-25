Πολική κακοκαιρία παραλύει τις ΗΠΑ: «Καταιγίδα του αιώνα» με τουλάχιστον 7 νεκρούς, μπλακ άουτ και χάος στις μετακινήσεις (Videos)

Σκηνικό Βόρειου Πόλου επικρατεί σε μεγάλο μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς η πολική κακοκαιρία εξακολουθεί να κρατά «αιχμάλωτη» τη χώρα. Μια τεράστια χιονοθύελλα, που μετεωρολόγοι χαρακτηρίζουν ως μία από τις χειρότερες των τελευταίων δεκαετιών, σαρώνει από τον Νότο έως τα Βορειοανατολικά, προκαλώντας εκτεταμένα μπλακ άουτ, τουλάχιστον 7 νεκρούς, ακυρώσεις πτήσεων-ρεκόρ και παράλυση της καθημερινότητας.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (NWS) κάνει λόγο για φαινόμενο ιστορικών διαστάσεων, προειδοποιώντας ότι ο συνδυασμός ακραίου ψύχους, παγετού και ισχυρών χιονοπτώσεων ενδέχεται να έχει «καταστροφικές συνέπειες». Είναι η πρώτη φορά που τόσο μεγάλος αριθμός κομητειών έχει τεθεί υπό προειδοποίηση για ακραία χιονοθύελλα.

Το μέτωπο ακολουθεί διαδρομή περίπου 2.200 μιλίων και επηρεάζει συνολικά 37 πολιτείες, με τα φαινόμενα να αναμένεται να συνεχιστούν έως τα μέσα της επόμενης εβδομάδας.

Ρεκόρ ψύχους και νεκροί – Τουλάχιστον επτά θύματα

Οι θερμοκρασίες σε κεντρικές και ανατολικές πολιτείες υποχώρησαν κάτω από τους -30 βαθμούς Κελσίου, καταγράφοντας το πιο ψυχρό κύμα του φετινού χειμώνα. Τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας του ψύχους, με τις αρχές να εκφράζουν έντονη ανησυχία για όσους παραμένουν χωρίς στέγη ή ηλεκτροδότηση για ημέρες.

Στη Νέα Υόρκη έχουν επιβεβαιωθεί τουλάχιστον τέσσερις θάνατοι, μεταξύ των οποίων και ένας 19χρονος φοιτητής από το Μίτσιγκαν, που βρέθηκε νεκρός 20 ώρες μετά την εξαφάνισή του, ενώ μάρτυρες ανέφεραν ότι κυκλοφορούσε χωρίς παλτό.

Πάνω από 1 εκατ. χωρίς ρεύμα – Ηλεκτροδότηση σε «οριακή» κατάσταση

Ισχυρός παγετός και παγωμένη βροχή προκάλεσαν καίριο πλήγμα στα δίκτυα ηλεκτροδότησης. Περισσότεροι από 1.000.000 καταναλωτές σε πολιτείες του Νότου και του μεσοατλαντικού τόξου παραμένουν χωρίς ρεύμα, με τις αρχές να προειδοποιούν ότι σε περιοχές όπως το Νάσβιλ, το Μισισίπι και η Λουιζιάνα οι διακοπές ενδέχεται να διαρκέσουν για ημέρες.

Παράλληλα, προβλήματα καταγράφονται και στις τηλεπικοινωνίες, επιδεινώνοντας τις συνθήκες για τους κατοίκους.

Ακυρώσεις πτήσεων και κλειστά σχολεία σε όλη τη χώρα

Οι μετακινήσεις έχουν ουσιαστικά παραλύσει. Περισσότερες από 17.000 πτήσεις – αριθμός που χαρακτηρίζεται «εξαιρετικός» – έχουν ακυρωθεί, καθώς μεγάλα αεροδρόμια ανέστειλαν τη λειτουργία τους. Δεκάδες σιδηροδρομικά και λεωφορειακά δρομολόγια έχουν επίσης ανασταλεί ή τροποποιηθεί.

Την ίδια ώρα, σχολεία σε μεγάλες πόλεις των ΗΠΑ παρέμειναν κλειστά ή μετέφεραν τα μαθήματα σε καθεστώς τηλεκπαίδευσης για τη Δευτέρα, λόγω των επικίνδυνων συνθηκών.

❄️🌨️ BREAKING: Massive snow storm slams NYC on Jan 24-25 Over 6 inches already down, forecasts up to 8-12 inches total biggest blizzard in a decade! State of emergency in effect, thousands without power. Stay indoors, folks! 🥶

Times Square transformed into a winter apocalypse… pic.twitter.com/i4oTMLg4gS — Miguel (@Sihman) January 25, 2026

Βαριά χιονόπτωση στον βορειοανατολικό διάδρομο I-95

Το μέτωπο κατευθύνεται πλέον προς τις βορειοανατολικές πολιτείες, με ισχυρές χιονοπτώσεις στον ιδιαίτερα πυκνοκατοικημένο διάδρομο Interstate-95. Πόλεις όπως η Βοστώνη αναμένεται να δεχθούν τη μεγαλύτερη ποσότητα χιονιού των τελευταίων ετών, ενώ η Νέα Υόρκη προβλέπεται να καλυφθεί από 20 έως 30 εκατοστά έως τη Δευτέρα.

Στο επίκεντρο των επόμενων ωρών αναμένεται να βρεθούν επίσης η Ουάσινγκτον και η Φιλαδέλφεια.

Έκτακτα μέτρα και προειδοποιήσεις των αρχών

Στον Νότο, πόλεις που δεν είναι συνηθισμένες σε τόσο χαμηλές θερμοκρασίες δοκιμάζονται σκληρά. Στο Ντάλας το θερμόμετρο έπεσε στους -6 βαθμούς Κελσίου, ενώ στο Χιούστον άνοιξαν κέντρα υποδοχής για αστέγους.

«Χθες τη νύχτα έμεινα στη σκηνή μου στη βροχή, αλλά σήμερα το κρύο μπορεί να μου στοιχίσει τη ζωή», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο 71χρονος άστεγος Κάρολ Ίτον.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι ενέκρινε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για 12 πολιτείες, επιτρέποντας την ταχύτερη ανάπτυξη δυνάμεων της FEMA. «Μείνετε ασφαλείς και κρατηθείτε ζεστοί», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Truth Social, την ώρα που οι αρχές καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε άσκοπη μετακίνηση.

( @realDonaldTrump – Truth Social Post )

( Donald J. Trump – Jan 24 2026, 4:42 PM ET )



I have just approved Emergency Declarations for Tennessee, Georgia, North Carolina, Maryland, Arkansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Indiana, and West Virginia. We are working closely… pic.twitter.com/apUKAGbNWw — Fan Donald J. Trump 🇺🇸 TRUTH POSTS (@TruthTrumpPosts) January 24, 2026

Διαβάστε επίσης:

Παρέμβαση Ομπάμα για την κατάσταση στη Μινεσότα: Ο Τραμπ επιδιώκει την κλιμάκωση

Ο Τραμπ σπέρνει χάος στη Μινεάπολη, αλλά φοβάται πως έχει χάσει κάθε έλεγχο

Τουρκία: Σεισμός 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε το Γκαζιαντέπ