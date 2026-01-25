Συναγερμός για έξαρση της γρίπης Α: Αγωνία για το διασωληνωμένο 6χρονο κορίτσι – 130 νοσηλείες παιδιών τον Ιανουάριο (Video)

Την ανησυχία τους εκφράζουν οι επιστήμονες για την έξαρση της γρίπης και των εποχικών ιώσεων στη χώρα. Η υπο-παραλλαγή Κ είναι ιδιαίτερα μεταδοτική, ακόμη και δύο ημέρες πριν την εκδήλωση συμπτωμάτων.

Διασωληνωμένο παραμένει το 6χρονο κορίτσι που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία μετά από επιπλοκές της γρίπης. Πάνω από 130 παιδιά νοσηλεύτηκαν τον Ιανουάριο, με γρίπη, εκ των οποίων τέσσερα σε ΜΕΘ.

Περισσότερα από 130 παιδιά χρειάστηκε να νοσηλευτούν με γρίπη μέσα στον Ιανουάριο στα παιδιατρικά νοσοκομεία της Αθήνας και 4 σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.

«Μπορεί και τα μικρά παιδιά να κινδυνεύσουν, αφού οι επιπλοκές του ιού της γρίπης μπορεί να είναι στο νευρικό σύστημα, στην καρδιά και στους πνεύμονες, αλλά και πιο σπάνιες επιπλοκές» δήλωσε στο ΕΡΤnew η καθηγήτρια Επιδημιολογίας, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου.

Η γρίπη δεν είναι μία απλή ιογενής λοίμωξη, αλλά μία ασθένεια του αναπνευστικού που μπορεί να προκαλέσει σοβαρά και επίμονα συμπτώματα. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, το στέλεχος Κ της γρίπης Α μπορεί να μεταδώσει μέχρι και δύο εικοσιτετράωρα πριν από την έναρξη των συμπτωμάτων.

«Η διάρκεια μετάδοσης της γρίπης είναι μία με δύο μέρες πριν την εμφάνιση των συμπτωμάτων που μπορούν να διακρίνουμε σαν μη υγειονομικοί, θα ξεκινήσει ο πυρετός. Ο πυρετός θα είναι διαφορετικής διάρκειας στον κάθε άνθρωπο και όταν θα λήξει ο πυρετός θα μεταδώσει ένα με δύο 24ωρα μετά την λήξη του πυρετού» τόνισε ο διευθυντής ΤΕΠ Παίδων «Η Αγία Σοφία», Σταύρος Αντωνόπουλος.

Διαβάστε επίσης:

Τεχνητή νοημοσύνη και καρκίνος: «Πλέον, μπορούμε να επιλέξουμε θεραπείες που βασίζονται σε πραγματικά δεδομένα του ασθενούς», εξηγεί ο Θάνος Δημόπουλος

Ελβετία: Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκφράζει θλίψη για την αποχώρηση των ΗΠΑ

Περιφερειακές ανισότητες και το μέλλον του συστήματος υγείας