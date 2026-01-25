search
ΥΓΕΙΑ

25.01.2026 07:53

Ελβετία: Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκφράζει θλίψη για την αποχώρηση των ΗΠΑ

25.01.2026 07:53
poy_2101_1460-820-new
credit: AP

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) εξέφρασε χθες Σάββατο θλίψη για την επίσημη αποχώρηση των ΗΠΑ, επισημαίνοντας πως ευελπιστεί ότι η Ουάσινγκτον θα αποφασίσει να επιστρέψει ως ενεργό μέλος στο μέλλον.

ΟΙ ΗΠΑ αποχώρησαν από τον οργανισμό υγείας του ΟΗΕ την Πέμπτη, παρά τις προειδοποιήσεις επί μήνες ότι η κίνηση αυτή θα έβλαπτε τη δημόσια υγεία τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε τον τρόπο με τον οποίο ο ΠΟΥ χειρίστηκε την πανδημία Covid-19. Ο Τραμπ έχει δηλώσει πως ο ΠΟΥ δεν κατάφερε να ενεργήσει ανεξάρτητα από την «ανάρμοστη πολιτική επιρροή των κρατών-μελών» και ότι ο οργανισμός απαίτησε «αδικαιολόγητα επαχθείς πληρωμές» από τις ΗΠΑ που ήταν δυσανάλογες σε σχέση με τα ποσά που κατέβαλαν άλλες, μεγαλύτερες χώρες, όπως η Κίνα.

Από την πλευρά του, ο ΠΟΥ υπεραμύνθηκε των χειρισμών του σε μια «άνευ προηγουμένου παγκόσμια κρίση δημόσιας υγείας» που πυροδότησε η πανδημία, υπογραμμίζοντας ότι «τα συστήματα που αναπτύξαμε και διαχειριστήκαμε πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την περίοδο έκτακτης ανάγκης της πανδημίας (…) έχουν συμβάλει στη διατήρηση της ασφάλειας όλων των χωρών, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ».

Περιφερειακές ανισότητες και το μέλλον του συστήματος υγείας[1]

Συναγερμός για τη γρίπη, πίεση στα νοσοκομεία – Αγωνία για το εξάχρονο παιδί που διασωληνώθηκε

ΙΣΑ: «Να αρθούν οι γραφειοκρατικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ιατροί του ΕΣΥ που ιδιωτεύουν»

XARITSIS_NEA_ARISTERA
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα Αριστερά: Ώρα τελικών αποφάσεων – Κορυφώνονται οι συνεδριακές ζυμώσεις για τις συμμαχίες, που θα φέρουν ρήξη ή συμβιβασμό

trump new
ΚΟΣΜΟΣ

Πώς ο Τραμπ εκτόξευσε την τιμή του χρυσού – Η Γροιλανδία, οι δασμοί και το …καταφύγιο

e65
ΕΛΛΑΔΑ

Μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους η παράδοση του Ε65

peripolikoo12
ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Εντοπίστηκε νεκρός άνδρας σε πορτμπαγκάζ αυτοκινήτου – Συνελήφθη ο 46χρονος γιος του, είχε σκοτώσει τη μητέρα του το 2014

pretty
ΚΟΣΜΟΣ

Σε «εμφύλιο» οι ΗΠΑ μετά τη νέα δολοφονία πολίτη από πράκτορες της ICE – Πιθανό το shutdown, «πείτε την αλήθεια» λένε οι γονείς του

kitsiou
LIFESTYLE

Μαρία Κίτσιου: Το μεγαλύτερο τρολ των «Μελισσών» ήταν ο Λεωνίδας Κακούρης

kataigida athina 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Νέα επιδείνωση με λασποβροχές, χιόνια και 20άρια από την Κυριακή - Καταιγίδες «χωρίς ιδιαίτερη δυναμική» στην Αττική

skorda–new
LIFESTYLE

Φαίη Σκορδά: «20 χρόνια δουλεύω στην τηλεόραση, δεν αξίζω τίποτα - Αυτό κατάλαβα το Σαββατοκύριακο» (Video)

ekab new
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγικό τέλος στην υπόθεση εξαφάνισης 33χρονου: Βρισκόταν για 50 μέρες στα αζήτητα νοσοκομείου

lora_patra
ΕΛΛΑΔΑ

Ραγδαίες εξελίξεις στην εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας – Ελληνίδα φέρεται να την εντόπισε στο Βερολίνο

