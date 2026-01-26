Απόφαση-«βόμβα»: Καταδίκη του ΕΦΚΑ για λάθος στη σύνταξη – Έκανε λανθασμένη ανακεφαλαίωση ενσήμων

Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης καταδίκασε τον ΕΦΚΑ σε αποζημίωση 1.500 € σε ασφαλισμένη επειδή τής προκάλεσε ψυχική ταλαιπωρία από λάθος υπολογισμό των ενσήμων της, αποκαλύπτει ο Πανεπιστημιακός και Πρόεδρος της ΕΝΥΠΕΚΚ, Αλέξης Μητρόπουλος.

Σύμφωνα με τον γνωστό εργατολόγο, η απόφαση δημοσιεύτηκε πρόσφατα (υπ’αριθ. 21/2026) και υποχρεώνει τον e-ΕΦΚΑ να καταβάλει στην ασφαλισμένη το ποσό αυτό, «ως χρηματική ικανοποίηση λόγω της ψυχικής ταλαιπωρίας» που της προκάλεσε υπολογίζοντας λανθασμένα τις ημέρες εργασίας της (λανθασμένη ανακεφαλαίωση) και κατ’ ακολουθία την πλήρωση της προϋπόθεσης προς συνταξιοδότησή της.

Αναφέρει συγκεκριμένα ο κ. Μητρόπουλος:

«Η ενάγουσα-ασφαλισμένη στις 29-6-2023 ζήτησε βεβαίωση του συνολικώς διανυθέντος χρόνου ασφάλισής της, δηλαδή ενημέρωσή της για τον συνολικό αριθμό ενσήμων-ημερών ασφάλισης στον ΕΦΚΑ. Ο Διευθυντής του αρμόδιου Υποκ/τος e-ΕΦΚΑ εξέδωσε στις 9-10-2023 απόφαση, στην οποία, καταμετρώντας και ανακεφαλαιώνοντας τα ασφαλιστικά στοιχεία της συγκεκριμένης ασφαλισμένης, διαπίστωσε ότι αυτή είχε πραγματοποιήσει χρόνο ασφάλισης, διάρκειας 12.061 ημερών στον κλάδο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και 11.324 ημερών στον κλάδο του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ).

Κατόπιν αυτού, η ενάγουσα, στις 6-12-2023 υπέβαλε παραίτηση από το Νομικό Πρόσωπο στο οποίο υπηρετούσε λόγω συνταξιοδότησης και στις 31-12-2023 η ασφαλισμένη υπέβαλε αίτηση προς την αρμόδια Τοπική Διεύθυνση του e-ΕΦΚΑ ζητώντας τη χορήγηση πλήρους σύνταξης, με βάση τη συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας της και την πραγματοποίηση χρόνου ασφάλισης άνω των 12.000 ημερών.

Όμως, κατά την ανακεφαλαίωση και επανακαταμέτρηση του διανυθέντος χρόνου ασφάλισης της ασφαλισμένης προς απονομή σύνταξης, ο e-ΕΦΚΑ ανακάλυψε ότι τελικά αυτή είχε 11.562 ημέρες κύριας ασφάλισης και 11.472 ημέρες επικουρικής ασφάλισης, δηλαδή λιγότερο χρόνο από τον απαιτούμενο (12.000 ΗΑ) για την απονομή πλήρους σύνταξης λόγω γήρατος. Για τη νέα αυτή διαπίστωση του ΕΦΚΑ, η ενάγουσα ενημερώθηκε με mail στις 5-7-2024 ενώ για επτά (7) μήνες ανέμενε τη χορήγηση τής σύνταξής της.

Έτσι η ασφαλισμένη αναγκάστηκε να προβεί στην αναγνώριση του υπολειπόμενου χρόνου ασφάλισής της ως πλασματικού. Ο ΕΦΚΑ αναγνώρισε στην εν λόγω ασφαλισμένη επιπλέον 450 ημέρες ασφάλισης, με καταβολή όμως ποσού εξαγοράς ύψους 5.680,80 ευρώ!!

Τελικά με την από 16-8-2024 απόφαση του Διευθυντή της Γ΄ Διεύθυνσης Απονομής Συντάξεων του ΕΦΚΑ, χορηγήθηκε στην ενάγουσα πλήρης σύνταξη γήρατος, ύψους 1.295,30 ευρώ, με παρακράτηση όμως ποσοστού 25% μηνιαίως, μέχρι την εξόφληση του ποσού των 5.680,80 ευρώ, για την αναγνώριση του πλασματικού χρόνου ασφάλισής της.

Κατόπιν αυτών, η ενάγουσα υπέβαλε στις 2-10-2024 επιστολή διαμαρτυρίας στο Τμήμα Διαχείρισης Αναφορών του e-ΕΦΚΑ. Επ’αυτής, ο αρμόδιος Προϊστάμενος του ΕΦΚΑ τής απάντησε ότι, κατά τον έλεγχο του αιτήματός της προς συνταξιοδότηση, διαπιστώθηκε ότι υπήρξε λανθασμένη αποτύπωση στην αρχική ανακεφαλαίωση της προσυνταξιοδοτικής απόφασης, συγκεκριμένα, για τα έτη 2009 έως και 2011, με συνέπεια να γίνει επανέλεγχος από τον οποίο προέκυψε, εν τέλει, η εκ μέρους της πραγματοποίηση μικρότερου χρόνου ασφάλισης των απαιτούμενων 12.000 ημερών.

Έτσι η ασφαλισμένη κατέληξε να καταθέσει αγωγή, με την οποία ζητούσε αφενός μεν το ποσό των 5.680 ευρώ που καλείται να καταβάλει για εξαγορά πλασματικού χρόνου (στην οποία οδηγήθηκε από εσφαλμένη καταμέτρηση του ΕΦΚΑ) και αφετέρου το ποσό των 2.000 ευρώ ως χρηματική ικανοποίηση για την ηθική της βλάβη από την όλη ψυχική ταλαιπωρία, ένεκα των ενεργειών των ασφαλιστικών οργάνων του e-ΕΦΚΑ.

Συγκεκριμένα η σημαντική αυτή απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσ/κης αναφέρει: «Η ενάγουσα αποδίδει στα όργανα του εναγόμενου την παραβίαση των αρχών της καλής πίστης από την εκ μέρους τους παροχή ανακριβών πληροφοριών, σχετικά με την πλήρωση των προϋποθέσεων προς συνταξιοδότησή της, με συνέπεια την πολύμηνη ταλαιπωρία της. Η παρανομία αυτή στοιχειοθετείται, καθώς (…) τα ασφαλιστικά όργανα, εν όψει και της πολυπλοκότητας των διατάξεων της κοινωνικοασφαλιστικής νομοθεσίας, για την απονομή συντάξεων, υποχρεούνται να καθιστούν προσιτά στους ασφαλισμένους τα δεδομένα της ασφαλιστικής τους κατάστασης και, μάλιστα, κατά τρόπο σαφή και απλό. Ως εκ τούτου, προς χρηματική ικανοποίηση της ηθικής βλάβης της ενάγουσας και, συγκεκριμένα, της ψυχικής της ταλαιπωρίας από την παράνομη παράλειψη των οργάνων του εναγόμενου να εκπληρώσουν τις, κατά τα ανωτέρω, υποχρεώσεις τους, το Δικαστήριο κρίνει εύλογο να της επιδικασθεί το ποσό των 1.500 ευρώ.». Και συνεχίζει διατάσσοντας ότι «πρέπει να υποχρεωθεί ο εναγόμενος, e-ΕΦΚΑ να καταβάλει στην ενάγουσα το ως άνω επιδικασθέν ποσό των 1.500 ευρώ. Το ποσό δε αυτό οφείλεται με τους νόμιμους τόκους, υπολογιζόμενους από την επίδοση της αγωγής, η οποία έλαβε χώρα στις 5.6.2025».

Την υπόθεση αυτή χειρίστηκε με επιτυχία ο γνωστός εργατολόγος, συνεργάτης της ΕΝΥΠΕΚΚ Γιάννης Γλέζος».

