Έρχονται μέτρα για τον Κηφισό – Τι εξετάζει ο Χρυσοχοΐδης για το κυκλοφοριακό

Μέτρα για την κατάσταση που επικρατεί στους κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου της Αττικής και ιδιαίτερα στον Κηφισό, επεξεργάζονται στην κυβέρνηση όπως αποκάλυψε στον ΣΚΑΪ 100,3 ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Την ερχόμενη Τετάρτη, όπως αποκάλυψε θα πραγματοποιηθεί ευρεία σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό για να συζητηθούν και να ληφθούν τα μέτρα. Κάποια από αυτά που θα εξεταστούν είναι και η απαγόρευση κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων συγκεκριμένες ώρες του 24ώρου, ενώ δεν αποκλείεται να εξαγγελθούν και μεγάλα τεχνικά έργα όπως η νεα λεωφόρος που θα συνδέει τον Σκαραμαγκά με τα βόρεια προάστια ενώ στο τραπέζι είναι και επιστράτευση τροχονόμων που ενδεχομένως να αστυνομεύουν περισσότερο τις εισόδους και τις εξόδους του αυτοκινητοδρόμου.

Ερχεται νέος δακτύλιος;

Μεταξύ των προτάσεων που εξετάζονται περιλαμβάνονται η αλλαγή του υφιστάμενου και, σύμφωνα με τους ειδικούς, παρωχημένου συστήματος κυκλοφορίας στο κέντρο της Αθήνας (δακτύλιος), η τροποποίηση του ωραρίου τροφοδοσίας των καταστημάτων

Παράλληλα, συζητείται η σύσταση κεντρικού συντονιστικού οργάνου για τη διαχείριση της κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο της Αττικής, αλλά και η δυνατότητα οδικοί άξονες, όπως η λεωφόρος Κηφισού, να αποκτήσουν σύστημα λειτουργίας και διαχείρισης αντίστοιχο με αυτό της Αττικής Οδού, χωρίς ωστόσο την επιβολή διοδίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το κυκλοφοριακό αναδεικνύεται σε βασική κυβερνητική προτεραιότητα, καθώς η συμφόρηση έχει πλέον γενικευτεί και οι παραδοσιακές «ώρες αιχμής» τείνουν να καταργηθούν στην πράξη.

Ενδεικτικό είναι το παράδειγμα της Αττικής Οδού, όπου, από το 2022 έως σήμερα, η κίνηση εκτιμάται ότι έχει αυξηθεί κατά περίπου 20%. Ειδικοί επιστήμονες προειδοποιούν ότι, χωρίς άμεσες παρεμβάσεις, το οδικό δίκτυο του Λεκανοπεδίου δύσκολα θα αντέξει την επόμενη πενταετία.

Ο υπουργός πρόσθεσε άλλωστε, ότι σε έναν μήνα από τώρα θα αρχίσει μια προσπάθεια για να διευκολυνθούν οι πολίτες, με περισσότερους ανθρώπους της Τροχαίας να βγαίνουν στους δρόμους με δίκυκλα.

Στο πλαίσιο της πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων, ο κ. Χρυσοχοΐδης ανέφερε ακόμη ότι ήδη μπαίνουν 300 κάμερες της Περιφέρειας Αττικής σε διασταυρώσεις, όπου διαπιστώνεται ότι γίνεται παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη, ενώ προχωρά η διαδικασία για την εγκατάσταση και των 1.000 καμερών της αστυνομίας. Τόνισε ακόμη ότι το 2025 είχαμε 134 νεκρούς λιγότερους σε τροχαία δυστυχήματα.

