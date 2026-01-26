Γερμανία: Πυροβολισμοί στο Βερολίνο – 5 τραυματίες

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν το απόγευμα της Κυριακής σε διαμέρισμα στο Βερολίνο. Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων δύο βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Oι τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της πόλης, ενώ ισχυρή αστυνομική δύναμη βρίσκεται στο σημείο.

Τα κίνητρα πίσω από την επίθεση παραμένουν ασαφή και η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

