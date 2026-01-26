Kατολίσθηση 4 χιλιομέτρων στη Σικελία: Πάνω από 1.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους στη Νισέμι (Videos/Photos)

Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της πόλης Νισέμι, στην ανατολική Σικελία, μετά από εκτεταμένη κατολίσθηση που προκάλεσε η πρόσφατη κακοκαιρία. Περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, ενώ οι αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή για νέο κύμα εκκενώσεων.

Η κατολίσθηση που σημειώθηκε στην περιοχή είναι ιδιαίτερα εκτεταμένη, με το μέτωπό της να ξεπερνά τα τέσσερα χιλιόμετρα, προκαλώντας καθιζήσεις του εδάφους και σοβαρές ανησυχίες για τη στατικότητα κτιρίων και υποδομών.

Αρκετά σπίτια που βρίσκονται κοντά στο σημείο έχουν ήδη υποστεί ζημιές, ενώ οι έλεγχοι συνεχίζονται.

Around 1,000 people have evacuated the Sicilian town Niscemi after a landslide. No deaths or injuries have been reported so far.



Italy's government has declared a state of emergency for its southern regions which have been battered by storms in the last week.



It's estimated… pic.twitter.com/YD6hw94Im7 — Channel 4 News (@Channel4News) January 26, 2026

«Κόκκινη ζώνη» και απαγόρευση πρόσβασης

Οι τοπικές αρχές κήρυξαν την πληγείσα περιοχή «κόκκινη ζώνη», απαγορεύοντας την πρόσβαση σε κατοίκους και οχήματα. Όπως αναφέρουν, δεν αποκλείεται ο αριθμός των εκκενώσεων να αυξηθεί τις επόμενες ώρες, καθώς οι καιρικές συνθήκες παραμένουν ασταθείς.

Εξαιτίας της κατολίσθησης, έκλεισε ο ένας από τους δύο κύριους δρόμους που συνδέουν τη Νισέμι με την υπόλοιπη Σικελία, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στη μετακίνηση κατοίκων και οχημάτων έκτακτης ανάγκης.

Η πόλη αριθμεί περίπου 30.000 κατοίκους, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για την εξέλιξη της κατάστασης.

SICILIA: Un enorme deslizamiento de tierra en Niscemi deja ya más de 1.060 desplazados.pic.twitter.com/feca4fUurF January 26, 2026

Χωρίς θύματα χάρη στην έγκαιρη κινητοποίηση

Παρά τη σοβαρότητα του φαινομένου, δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή τραυματισμοί, κάτι που αποδίδεται στην έγκαιρη κινητοποίηση των αρχών και την άμεση απομάκρυνση των κατοίκων από τις επικίνδυνες περιοχές.

Την ίδια ώρα, η ιταλική κυβέρνηση έχει κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης στις νότιες περιοχές της χώρας, που έχουν πληγεί σφοδρά από τις καταιγίδες της τελευταίας εβδομάδας.

Σύμφωνα με την περιφερειακή κυβέρνηση, οι ζημιές στη Σικελία εκτιμώνται στα 740 εκατ. ευρώ, ποσό που ενδέχεται να διπλασιαστεί, καθώς συνεχίζεται η αποτίμηση των καταστροφών.

Le incredibili immagini della #frana che in queste ore sta colpendo la città di #Niscemi (Caltanissetta), in Sicilia. Il fronte di distacco si estende per 4 km e sta mettendo a rischio interi quartieri della città. La Protezione Civile ha già evacuato più di 1.000 persone. pic.twitter.com/yM47IsJF8T January 26, 2026

Διαβάστε επίσης

Η πιο σκοτεινή και επικίνδυνη εκδοχή του τραμπισμού έχει πρόσωπο: Ποιος είναι ο διοικητής του ICE Greg Bovino

ΗΠΑ: Οι Δημοκρατικοί δεσμεύονται να μπλοκάρουν τη χρηματοδότηση της ICE μετά τις δολοφονίες στη Μινεσότα – Αυξάνεται ο κίνδυνος κυβερνητικού shutdown (video)

«Να μην γίνει η νέα κανονικότητα»: Οργή στο Sundance Festival για τις δολοφονίες πολιτών από την ICE