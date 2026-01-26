Kατολίσθηση 4 χιλιομέτρων στη Σικελία: Πάνω από 1.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους στη Νισέμι (Videos/Photos)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της πόλης Νισέμι, στην ανατολική Σικελία, μετά από εκτεταμένη κατολίσθηση που προκάλεσε η πρόσφατη κακοκαιρία. Περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, ενώ οι αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή για νέο κύμα εκκενώσεων.
Η κατολίσθηση που σημειώθηκε στην περιοχή είναι ιδιαίτερα εκτεταμένη, με το μέτωπό της να ξεπερνά τα τέσσερα χιλιόμετρα, προκαλώντας καθιζήσεις του εδάφους και σοβαρές ανησυχίες για τη στατικότητα κτιρίων και υποδομών.
Αρκετά σπίτια που βρίσκονται κοντά στο σημείο έχουν ήδη υποστεί ζημιές, ενώ οι έλεγχοι συνεχίζονται.
Οι τοπικές αρχές κήρυξαν την πληγείσα περιοχή «κόκκινη ζώνη», απαγορεύοντας την πρόσβαση σε κατοίκους και οχήματα. Όπως αναφέρουν, δεν αποκλείεται ο αριθμός των εκκενώσεων να αυξηθεί τις επόμενες ώρες, καθώς οι καιρικές συνθήκες παραμένουν ασταθείς.
Εξαιτίας της κατολίσθησης, έκλεισε ο ένας από τους δύο κύριους δρόμους που συνδέουν τη Νισέμι με την υπόλοιπη Σικελία, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στη μετακίνηση κατοίκων και οχημάτων έκτακτης ανάγκης.
Η πόλη αριθμεί περίπου 30.000 κατοίκους, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για την εξέλιξη της κατάστασης.
Παρά τη σοβαρότητα του φαινομένου, δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή τραυματισμοί, κάτι που αποδίδεται στην έγκαιρη κινητοποίηση των αρχών και την άμεση απομάκρυνση των κατοίκων από τις επικίνδυνες περιοχές.
Την ίδια ώρα, η ιταλική κυβέρνηση έχει κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης στις νότιες περιοχές της χώρας, που έχουν πληγεί σφοδρά από τις καταιγίδες της τελευταίας εβδομάδας.
Σύμφωνα με την περιφερειακή κυβέρνηση, οι ζημιές στη Σικελία εκτιμώνται στα 740 εκατ. ευρώ, ποσό που ενδέχεται να διπλασιαστεί, καθώς συνεχίζεται η αποτίμηση των καταστροφών.
