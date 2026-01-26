Novacinema: Φεβρουάριος με τις μεγάλες πρεμιέρες «28 Years Later», «Speak No Evil», τις νέες σειρές «The German», «I, Jack Wright», The EE British Academy Film Awards 2026 και αφιέρωμα στον Άγιο Βαλεντίνο!

Ο Φεβρουάριος έρχεται με άκρως συναρπαστική, βραβευμένη και ερωτική διάθεση στα κανάλια Novacinema,και τo Novalifε!

Οι συνδρομητές μπορούν να απολαύσουν στη Nova,τις μεγάλες πρεμιέρες 28 Years Later», «Speak No Evil», τις νέες σειρές «The German», «I, Jack Wright», την τελετή απονομής των The EE British Academy Film Awards 2026 καθώς και αφιέρωμα στη Valentine’s Day. Παράλληλα, συνεχίζεται μέχρι τις 16 Μαρτίου το κανάλι των βραβείων, Novastars, να κινείται σε ρυθμούς βραβείων με ταινίες που έχουν αποσπάσει συνολικά 159 βραβεία και 430 υποψηφιότητες.



Η ζώνη SundayPremiere στο Novacinema1 θα καθηλώσει τις Κυριακές του Ιανουαρίου στις 22:00 τους σινεφίλ. Την πρώτη Κυριακή του μήνα (1 Φεβρουαρίου 2026, 22:00) θα μεταδοθεί η μαύρη κωμωδία τρόμου «Death of a Unicorn​» με τους Paul Rudd, Jenna Ortega, ενώ ακολουθεί την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου το ψυχολογικό θρίλερ «Speak No Evil» με τον James McAvoy. Στις 15 Φεβρουαρίου είναι η σειρά για τη ταινία τρόμου «28 Years Later» με τους Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson, Jack O’Connell, and Ralph Fiennes.

Η τελευταία Κυριακή του Φεβρουαρίου (22/2) περιλαμβάνει την μετάδοση της φετινής τελετής των The EE British Academy Film Awards 2026 από τα κανάλια Novastars με φυσικό ήχο και Novacinema1 σε σχολιασμό του κριτικού κινηματογράφου Πάνου Γκένα. Το αγαπημένο pop-up κανάλι Novastars κάθε βράδυ από τις 21:30 προβάλλει back-to-back δύο βραβευμένες ή υποψήφιες για βραβεία ταινίες που καθηλώνουν τους σινεφίλ.

Εκτός όμως από τις Κυριακές, οι συνδρομητές θα απολαύσουν δυνατές πρεμιέρες κάθε Τρίτη και Σάββατο στις 22:00 στο Novacinema1. Οι Σαββατιάτικες πρεμιέρες που θα απολαύσουν είναι οι «Undercover​» (7/2), «Love Hurts» (14/2), «The Gardener​» (21/2), «Belle» (28/2) ενώ οι πρεμιέρες της Τρίτης που θα προβληθούν είναι «Le Choix​» (3/2), «The End we Start from​» (10/2), «Bride Hard​» (17/2), «The Friend​» (24/2).

Παράλληλα, οι σινεφίλ θα απολαύσουν κάθε Πέμπτη στις 22:00 στο Novacinema1, μέσα από την αγαπημένη ζώνη «Prime Thursdays», ταινίες που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στη μεγάλη οθόνη, όπως «The Interview​» (5/2), «Manchester by the Sea​» (12/2), «Silence​» (19/2), «Captain Correli’s Mandolin» (26/2).

Ταυτόχρονα. οι υπόλοιπες ζώνες «Bloody Cinema», κάθε Παρασκευή στις 23:00 (με τις πρεμιέρες «Immaculate» – 6/2, «Daddy’s Head»-27/2)​, «Family Cinema» κάθε Σάββατο στις 22:10, «World Cinema» κάθε Τετάρτη στις 22:00 (με τις πρεμιέρες «Anselm»-4/2, «Banel & Adama»-18/2), «Classic Cinema (κάθε Κυριακή 17:00).

Για τους λάτρεις των σειρών έρχονται στο Novacinema4, δύο νέες σειρές, «TheGerman» (από Δευτέρα 23/2, στις 22:00 και κάθε Δευτέρα την ίδια ώρα) και «I, JackRight» (από την Πέμπτη 5/2 στις 22:00 και κάθε Πέμπτη την ίδια ώρα) καθώς και η 25η σεζόν του «Law & Order» (από την Τρίτη 17/2 στις 21:00 και κάθε Τρίτη την ίδια ώρα) που θα συναρπάσουν. Ταυτόχρονα, συνεχίζουν να προβάλλονται οι σειρές «Professor season 4» (μέχρι Δευτέρα 16/2, 22:00), «Law & Order season 24» (κάθε Τρίτη στις 21:00, μέχρι 10/2), «St. Denis Medical season 2» (κάθε Τετάρτη στις 21:15​), «The Rainmaker» (κάθε Τετάρτη στις 22:00), «NCIS season 23» (κάθε Πέμπτη στις 21:00, 48 ώρες μετά την προβολή του επεισοδίου στην Αμερική), «Son of a Critch season 4» (κάθε Παρασκευή στις 21:15), «All Her Fault» (μέχρι 27/2, στις 22:00), «Red Eyes season 2» (μέχρι 7/2, στις 22:00), «Repeat: Black Daisies (14/2, 22:00) και «Doc season 2» (κάθε Κυριακή στις 22:00).

ΣτοNovalifεκαιστηζώνη «ΙστορίεςΓυναικών» θα προβληθούν όλεςτιςΤρίτεςτουΦεβρουαρίου21:00 ντοκιμαντέρ, αφιερωμένα σε γυναίκες που με τη λάμψη και το πάθος τους έχουν διαμορφώσει τον κόσμο του κινηματογράφου, όπως «Citizen Jane Fonda​» (3/2), «Barbra Streisand Becoming an Icon​» (10/2), «Ava Gardner: The Gipsy of Hollywood» (17/2) και «A Conversation with Romy» (24/2).

Κάθε βράδυ στις 21:00 προβάλλεται μία ταινία, για να ακολουθήσει αμέσως το αγαπημένο «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon», ενώ μέσα στον Φεβρουάριο θα προβληθούν οι «Long Bright River» (τελευταίο επεισόδιο 18/2) με την Amanda Seyfriedη η οποία είναι υποψήφια για βραβείο στις Χρυσές Σφαίρες 2026 και «The Narrow Road to the Deep North» (πρώτο επεισόδιο 24/2).

Το Novalifε γιορτάζοντας την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου θα έχει ολοήμερο αφιέρωμα από τις 13:00 με τις ταινίες «Betty’s Bad Time in Love​», «Blind Date Book Club​», «Just go With It​», «Dirty Dancing​», «50 first dates​», «An Unexpected Valentine​» και «We Live in Time».

Την ίδια στιγμή, τα ΕΟΝ Box Sets τον Φεβρουάριο φέρνουν τις συλλογές με Οσκαρικό άρωμα και βραβευμένες ταινίες, φιλμ αφιερωμένα στον Michael Mann. Απόλαυσε το πλούσιο πρόγραμμα του Φεβρουαρίου στα Novacinema και στο Novalifε αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.