ΕΛΛΑΔΑ

27.01.2026 13:06

Νέα 48ωρη απεργία των ταξί την ερχόμενη εβδομάδα προανήγγειλε ο ΣΑΤΑ

27.01.2026 13:06
taxi new

Νέα 48ωρη απεργία στα ταξί την επόμενη εβδομάδα προανήγγειλε ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος, ενώ επιτέθηκε και πάλι στον Κωνσταντίνο Κυρανάκη.

Ο Θύμιος Λυμπερόπουλος μίλησε στο ραδιόφωνο των «Παραπολιτικών», και αναφέρθηκε αρχικά στη χθεσινή ομιλία του κ. Κυρανάκη για την αξία των αδειών ΤΑΧΙ, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Ο άνθρωπος άλλα θέματα του βάζουμε άλλα βάζει. Εμείς έχουμε απαντήσει σε όλα. Η πολιτεία στα δημοσίας χρήσης αυτοκίνητα έχει θεσπίσει ένα νόμο υπεραξίας, ανεξαρτήτου πόσο πωλείται το αυτοκίνητο να παίρνει μια υπεραξία προς όφελος του κράτους. Εμάς δεν μας συμφέρει αυτό που κάνει η πολιτεία, εγώ εδώ και είκοσι χρόνια το έχω βάλει σε υπουργούς οικονομικών. Ο Κυρανάκης βγαίνει και λέει αυτά που λέει χωρίς να έχει συζητήσει μαζί μας, χωρίς να ξέρει ότι εμείς αντιμετωπίζουμε πρόβλημα και θέλουμε να το λύσουμε για να μας εκθέσει πάλι εμάς στο ΣΑΤΑ».

Συμπλήρωσε επίσης ότι «την άλλη εβδομάδα η πρόταση είναι να κάνουμε 48ωρη απεργία Τρίτη-Τετάρτη και έχουμε πάρει μια απόφαση αν καταθέσει αυτό το νομοσχέδιο, με αυτά που έχουμε δει ότι έχει βάλει μέσα, πάμε για διαρκείας μέχρι να ψηφιστεί και βλέπουμε».

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ευλογιά αιγοπροβάτων: «Ενίσχυση των μέτρων βιοασφάλειας» ανακοίνωσε ο Τσιάρας μετά τη σύσκεψη στο Μαξίμου – Νέο «όχι» σε εμβολιασμό

ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Βραβεία Tony 2026: Ανακοινώθηκε η ημερομηνία της 79ης τελετής

MEDIA

ΜΜΕ και Τεχνητή Νοημοσύνη: Πρωτότυπα ρεπορτάζ και ποιοτική ενημέρωση που δεν συνοψίζονται σε… τρεις κουκκίδες

ΕΛΛΑΔΑ

Μήλος: Αναστολή εργασιών σε ξενοδοχειακή μονάδα μέχρι να αποφανθεί η δικαιοσύνη, λέει ο Παπασταύρου – Τι απαντά η εταιρεία

ΕΛΛΑΔΑ

Τριήμερο πένθος στη Θεσσαλία για τα θύματα της «Βιολάντα»

LIFESTYLE

Ευαγγελία Μουμούρη: «Δεν μπορώ να είμαι η μητέρα της κόρης του συντρόφου μου»

ΚΟΣΜΟΣ

Το καλύτερο σκωτσέζικο ουίσκι στον κόσμο (και δύο ιαπωνικά), σύμφωνα με κορυφαίο ειδικό της Νέας Υόρκης

MEDIA

«Η Μεγάλη Χίμαιρα» ή το μεγάλο πείραμα

ΕΛΛΑΔΑ

Απόφαση-«βόμβα»: Καταδίκη του ΕΦΚΑ για λάθος στη σύνταξη – Έκανε λανθασμένη ανακεφαλαίωση ενσήμων

ΕΛΛΑΔΑ

Ραγδαίες εξελίξεις στην εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας – Ελληνίδα φέρεται να την εντόπισε στο Βερολίνο

