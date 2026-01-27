Νέα 48ωρη απεργία των ταξί την ερχόμενη εβδομάδα προανήγγειλε ο ΣΑΤΑ

Νέα 48ωρη απεργία στα ταξί την επόμενη εβδομάδα προανήγγειλε ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος, ενώ επιτέθηκε και πάλι στον Κωνσταντίνο Κυρανάκη.

Ο Θύμιος Λυμπερόπουλος μίλησε στο ραδιόφωνο των «Παραπολιτικών», και αναφέρθηκε αρχικά στη χθεσινή ομιλία του κ. Κυρανάκη για την αξία των αδειών ΤΑΧΙ, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Ο άνθρωπος άλλα θέματα του βάζουμε άλλα βάζει. Εμείς έχουμε απαντήσει σε όλα. Η πολιτεία στα δημοσίας χρήσης αυτοκίνητα έχει θεσπίσει ένα νόμο υπεραξίας, ανεξαρτήτου πόσο πωλείται το αυτοκίνητο να παίρνει μια υπεραξία προς όφελος του κράτους. Εμάς δεν μας συμφέρει αυτό που κάνει η πολιτεία, εγώ εδώ και είκοσι χρόνια το έχω βάλει σε υπουργούς οικονομικών. Ο Κυρανάκης βγαίνει και λέει αυτά που λέει χωρίς να έχει συζητήσει μαζί μας, χωρίς να ξέρει ότι εμείς αντιμετωπίζουμε πρόβλημα και θέλουμε να το λύσουμε για να μας εκθέσει πάλι εμάς στο ΣΑΤΑ».

Συμπλήρωσε επίσης ότι «την άλλη εβδομάδα η πρόταση είναι να κάνουμε 48ωρη απεργία Τρίτη-Τετάρτη και έχουμε πάρει μια απόφαση αν καταθέσει αυτό το νομοσχέδιο, με αυτά που έχουμε δει ότι έχει βάλει μέσα, πάμε για διαρκείας μέχρι να ψηφιστεί και βλέπουμε».

