Yπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη η σύσκεψη για την ευλογιά των προβάτων

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα, Τρίτη 27 Ιανουαρίου, στις 10:00 το πρωί θα προεδρεύσει σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με αντικείμενο την εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Πρόκειται για τη δεύτερη σύσκεψη που πραγματοποιείται για την ευλογιά μέσα σε λίγες ημέρες, καθώς ο κτηνοτροφικός κλάδος έχει χάσει πάνω από 470.000 ζώα.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στις 22 Ιανουαρίου έγινε αποτίμηση τόσο των εθνικών όσο και των ευρωπαϊκών μέτρων που εφαρμόζονται για τον περιορισμό της νόσου, ενώ τονίστηκε ότι το θέμα παρακολουθείται στενά από την κυβέρνηση και το αρμόδιο υπουργείο.

