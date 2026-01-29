Vodafone: Νέο υποθαλάσσιο καλώδιο οπτικών ινών που συνδέει Κρήτη και Αττική υψηλής χωρητικότητας Thetis

Νέο υποθαλάσσιο καλωδιακό σύστημα οπτικών ινών υψηλής χωρητικότητας στην Ελλάδα ανακοίνωσε η Vodafone Carrier Services, ενισχύοντας περαιτέρω τις ψηφιακές υποδομές της χώρας και τη διασύνδεση της Κρήτης με την ηπειρωτική Ελλάδα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το νέο καλώδιο θα συνδέει την Κρήτη με την Αττική, συμβάλλοντας στην ενδυνάμωση της τοπικής ψηφιακής οικονομίας και στη βελτίωση της πρόσβασης σε κρίσιμες διαδικτυακές υπηρεσίες, όπως η υγεία, η εκπαίδευση και οι τραπεζικές συναλλαγές. Το έργο εντάσσεται στη στρατηγική της Vodafone για την ανάπτυξη ανθεκτικών και υψηλής απόδοσης δικτύων μεταφοράς δεδομένων.

Οι εργασίες για την εγκατάσταση του νέου υποθαλάσσιου καλωδίου έχουν ήδη ξεκινήσει, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη και η απαιτούμενη θαλάσσια έρευνα. Το συνολικό σύστημα θα αποτελείται από δύο θαλάσσια τμήματα μήκους 129 και 163 χιλιομέτρων αντίστοιχα, καθώς και από χερσαίες συνδέσεις που θα διέρχονται μέσω της Μήλου και των σημείων προσαιγιάλωσης στην Κρήτη και την Αττική.

Το καλωδιακό σύστημα, με την ονομασία Thetis Express, θα έχει συνολικό μήκος περίπου 340 χιλιομέτρων και θα συνδέει κέντρα δεδομένων στο Ηράκλειο Κρήτης και στην Αθήνα. Η σχεδιαστική του χωρητικότητα θα φτάνει έως και τα 180 terabits ανά δευτερόλεπτο, ποσότητα δεδομένων που ισοδυναμεί με περίπου 25 εκατομμύρια χρήστες να παρακολουθούν ταυτόχρονα βίντεο υψηλής ανάλυσης 4K.

Όπως επισημαίνει η εταιρεία, το νέο καλώδιο, σε συνδυασμό με τις συμπληρωματικές επίγειες διαδρομές, θα προσφέρει σε τρίτους παρόχους ένα ευρύτερο φάσμα υπηρεσιών χονδρικής στο πλαίσιο του διεθνούς συστήματος διασύνδεσης της Ελλάδας με την Ευρώπη και τη Νοτιοανατολική Ασία. Παράλληλα, πελάτες χονδρικής και λιανικής θα επωφεληθούν από αυξημένη αξιοπιστία, χάρη στη δυνατότητα ταχείας αναδρομολόγησης της κίνησης σε περιπτώσεις βλάβης καλωδίων ή διακοπών ρεύματος.

Η νέα υποδομή αναμένεται να βελτιώσει και την ποιότητα των ψηφιακών υπηρεσιών σε ευρείες γεωγραφικές περιοχές, διευκολύνοντας τη μετάδοση δεδομένων, την πρόσβαση σε διαδικτυακές εφαρμογές και τη συμμετοχή σε τηλεδιασκέψεις με χαμηλότερες καθυστερήσεις.

Στα σχέδια της Vodafone περιλαμβάνεται και η διασύνδεση του Thetis Express με το διεθνές καλωδιακό σύστημα 2Africa, το οποίο έχει ήδη συνδεθεί στον σταθμό προσαιγιάλωσης της εταιρείας στο Τυμπάκι της Κρήτης. Με την ολοκλήρωσή του, το 2Africa θα έχει τη δυνατότητα να συνδέει συνολικά 33 χώρες σε Αφρική, Ευρώπη και Ασία, ενισχύοντας τον ρόλο της Ελλάδας ως κόμβου ψηφιακών διασυνδέσεων.

Σε δήλωσή του, ο Fanan Henriques, Product and International Business Director της Vodafone Business, ανέφερε ότι η Vodafone διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη διασφάλιση της ομαλής και ασφαλούς ροής της παγκόσμιας διαδικτυακής κίνησης, επεκτείνοντας πλέον αυτή τη δυνατότητα σε περισσότερες περιοχές της Ελλάδας μέσω νέων επίγειων και υποθαλάσσιων υποδομών οπτικών ινών, αλλά και μελλοντικών δορυφορικών υπηρεσιών.

