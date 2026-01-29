Η Nova σαρώνει και στα EE BAFTA Film Awards 2026 με 45 υποψηφιότητες!

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Η Nova, συνεχίζει να πρωταγωνιστεί προβάλλοντας ταινίες που έχουν κερδίσει ή είναι υποψήφιες στα μεγαλύτερα διεθνή βραβεία. Έτσι, αυτή τη φορά συνολικά 45 υποψηφιότητες απέσπασαν στα EE BAFTA Film Awards 2026 οι ταινίες που θα προβληθούν αποκλειστικά από τα κανάλια της, τα Novacinema, τον απόλυτο κινηματογραφικό προορισμό!
Δείτε εδώ αναλυτικά όλη τη λίστα με τις υποψηφιότητες: 2026 EE BAFTA Film Awards nominations.
Όλες οι παραπάνω ταινίες και σειρές αποτελούν μέρος του προγράμματος καναλιών Novacinema για τη σεζόν 2026-2027 που θα απολαύσουν οι σινεφίλ και συνδρομητές των κινηματογραφικών καναλιών της Nova.
Η τελετή απονομής των ΕΕ BAFTA Film Awards 2026 θα μεταδοθεί στις 22 Φεβρουαρίου από τα κανάλια Novacinema1 και Novastars.
