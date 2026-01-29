Η Πηγή Λυκούδη και η Μαρία Μαραγκού στο Ελσίνκι στις 6 και 7 Φεβρουαρίου με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας

«Ὅλοι μιλᾶμε Ἑλληνικὰ καὶ τὸ γιορτάζουμε!

«We all speak Greek and we celebrate it!» με την σύμπραξη της Μαρίας Μαραγκού και της Πηγής Λυκούδη.

Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας (9 Φεβρουαρίου), ο Σύνδεσμος Ελλήνων Φινλανδίας, το Ευρωπαϊκό Σχολείο και η Ελληνική Πρεσβεία στο Ελσίνκι διοργανώνουν ένα διήμερο λόγου και μουσικής, αφιερωμένο στην άσβεστη φλόγα του Έλληνος Λόγου που με ιερό του όχημα την Ελληνική Γλώσσα, επιμένει μέσα στο διάβα των χιλιετηρίδων να φωτίζει και να διδάσκει στον άνθρωπο την συμπαντική Σοφία.

Δύο ημέρες εκδηλώσεων:

την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2026, 15:30–17:00, στον Χώρο Εκδηλώσεων του Ευρωπαϊκού Σχολείου, οδός Bulevardi 18

και το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2026, στις 18:30, στην Temppeliaukio Church (Church of the Rock), οδός Lutherinkatu 3, 00100, Ελσίνκι

παρουσίᾳ της Ελληνίδας Πρέσβεως στη Φινλανδία, κ. Ναταλίας Μ. Καραγεώργου, η οποία τιμά την εκδήλωση, θα ανακαλύψουμε το βάθος και τον πλούτο του Ελληνικού Πνεύματος, βιώνοντας μελωδικά τα νοήματά του.

Κι αφού ανοιχθεί η θύρα της συνειδητοποίησης αυτής εντός μας, θα μάθουμε πώς να προστρέχουμε στη Γλώσσα αυτή, που όντως όλοι μας μιλάμε, και να της ζητούμε κάθε φορά τα κλειδιά του «Πῶς βιωτέον», δηλαδή πώς να ζούμε την ζωή μας για να είναι αρμονική.

Η Μαρία Μαραγκού, βαθειά μελετήτρια της Eλληνικής γλώσσας, θα μας φέρει σε επαφή ακριβώς με αυτά τα «κλειδιά». Ως θετική επιστήμων η ίδια, θα αναδείξει την μαθηματική δομή της Ελληνικής γλώσσας και θα αποκαλύψει ότι όπως ο Δημιουργός βάζει τάξη στο κοσμικό χάος, έτσι ο Έλλην Λόγος βάζει τάξη στο γλωσσικό χάος και θα βγάλει στο φως, το δομικό σχέδιο της γλώσσας μέσῳ της ετυμολογίας.

Η Πηγή Λυκούδη, διεθνώς αναγνωρισμένη Ελληνίδα συνθέτις θα αναλάβει μια πρωτότυπη μουσική προσέγγιση παρουσιάζοντας αποσπάσματα του Σωκρατικού λόγου, μελοποιημένα για πρώτη φορά παγκοσμίως εκτελεσμένα με Αρχαία Ελληνικά όργανα (κίθαρις, Απολλώνεια λύρα … )

Η Πηγή Λυκούδη «ακούει» τις Ελληνικές λέξεις να της μιλούν με νότες και κάνει το λόγο του Σωκράτη μελωδία, αφήνοντας την σφραγίδα του στην καρδιά μας. Η Μουσική εδώ, δεν λειτουργεί ως συνοδός του Λόγου, αλλά ως ισότιμος συνομιλητής του.

Εκτός από τα μελοποιημένα ρητά του Σωκράτη, η Μαρία Μαραγκού θα αποσυμβολίσει στίχους του Γιώργου Σεφέρη, του Οδυσσέα Ελύτη , του Νίκου Γκάτσου και του Νικηφόρου Βρεττάκου και θα αναδείξει την διαχρονικότητα της Ελληνικής φιλοσοφικής σκέψης, από την αρχαία ποίηση μέχρι και την σύγχρονη.

Η βραδιά ολοκληρώνεται με αγαπημένα τραγούδια σημαντικών Ελλήνων συνθετών και ποιητών.

Στο πιάνο η συνθέτις Πηγή Λυκούδη, ενώ τα τραγούδια ερμηνεύει ο εξαιρετικός τενόρος Μάριος Μανιατόπουλος, που εκτός από φωνή, δίνει ψυχή και αύρα αιθερική στο βάθος και τη διαχρονικότητα του αρχαίου Λόγου.

Η εκδήλωση του Σαββάτου φιλοξενείται στην Temppeliaukio Church (Church of the Rock), μια εμβληματική Λουθηριανή εκκλησία λαξευμένη εξ ολοκλήρου μέσα στον φυσικό βράχο στο κέντρο του Ελσίνκι. Διεθνώς γνωστή για τη μοναδική της ακουστική, τη λιτότητα και τη μυσταγωγική ατμόσφαιρα που δημιουργεί το φυσικό φως πάνω στον γρανίτη, αποτελεί ιδανικό περιβάλλον για έναν ζωντανό διάλογο Λόγου και Μουσικής.

Δύο μέρες γεμάτες από Γλώσσα Ελληνική όχι ως μνημείο του παρελθόντος, αλλά ως ζωντανή, ΠΑΝΑΝΘΡΩΠΙΝΗ δύναμη και δυνατότητα σκέψης, σοφής πόρευσης, αλληλουχίας, ειρήνης και πολιτισμού.

Το Ελσίνκι έμελλε να είναι τελικά η πόλις που αγκαλιάζει και φιλοξενεί για πρώτη φορά ζωντανά την παρουσίαση του μελοποιημένου Σωκρατικού λόγου, με την σύμπραξη της Μαρίας Μαραγκού και της Πηγής Λυκούδη επί σκηνής.

«Μονάχη ἔγνοια ἡ γλῶσσα μου

στὶς ἀμμουδιὲς τοῦ Ὁμήρου»

(Ὀδυσσέας Ἐλύτης)