Ρόδος: Βρέθηκε η 14χρονη που είχε εξαφανιστεί από το Παράρτημα Προστασίας του Παιδιού

Αίσιο τέλος είχε η υπόθεση εξαφάνισης της 14χρονης κοπέλας, η οποία αγνοούταν από την Τρίτη (27/1) από το Παράρτημα Προστασίας του Παιδιού στη Ρόδο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανήλικη εντοπίστηκε από αστυνομικούς και είναι καλά στην υγεία της, ενώ έχει ήδη επιστρέψει στο Παράρτημα Προστασίας του Παιδιού, όπου φιλοξενείται.

Να σημειωθεί, ότι χθες είχε εκδοθεί ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού, στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας των αρμόδιων Αρχών.

