ΠΕΜΠΤΗ 29.01.2026 16:53
ΕΛΛΑΔΑ

29.01.2026 13:46

Ρόδος: Βρέθηκε η 14χρονη που είχε εξαφανιστεί από το Παράρτημα Προστασίας του Παιδιού

29.01.2026 13:46
hamogelo new

Αίσιο τέλος είχε η υπόθεση εξαφάνισης της 14χρονης κοπέλας, η οποία αγνοούταν από την Τρίτη (27/1) από το Παράρτημα Προστασίας του Παιδιού στη Ρόδο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανήλικη εντοπίστηκε από αστυνομικούς και είναι καλά στην υγεία της, ενώ έχει ήδη επιστρέψει στο Παράρτημα Προστασίας του Παιδιού, όπου φιλοξενείται.

Να σημειωθεί, ότι χθες είχε εκδοθεί ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού, στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας των αρμόδιων Αρχών.

GNO MEDEA Epidaurus 1961 – photo Greek National Opera Archive
ADVERTORIAL

Στις 2 Φεβρουαρίου 2026 στις 12.00 ξεκινά η προπώληση για τη «Μήδεια» στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου

Nova_45 υποψηφιότητες στα 2026 EE BAFTA Film Awards
ADVERTORIAL

Η Nova σαρώνει και στα EE BAFTA Film Awards 2026 με 45 υποψηφιότητες!

p1jg2g3sth4445fk1afp19gbp269
ΥΓΕΙΑ

Αυξάνεται η αυτοκτονικότητα στους εφήβους – Κοινή δράση υπουργείου Υγείας και «Χαμόγελου του Παιδιού»

karystianou voyla 876- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σύγχυση με την ανθρωπογεωγραφία πέριξ της Καρυστιανού

evros
ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρά προβλήματα από την κακοκαιρία στον Έβρο – Εγκλωβίστηκαν μαθητές σε σχολείο

konstantinos-kazakos-new
LIFESTYLE

Συγκινεί ο Κωνσταντίνος Καζάκος: «Θα ήθελα πολύ να αγκαλιάσω ξανά τους γονείς μου»

melania trump 66- new
ΚΟΣΜΟΣ

Το ντοκιμαντέρ για τη Μελάνια αποσύρεται από τους κινηματογράφους της Νότιας Αφρικής

ergostasio_violanda_new
ΕΛΛΑΔΑ

Εργοστάσιο «Βιολάντα»: Δύο καταγγελίες στην Επιθεώρηση Εργασίας μέσα στο 2025 - Η πιο πρόσφατη για ζητήματα εξοπλισμού

KAFENEIO
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μικρά καφενεία και παντοπωλεία στα ορεινά χωριά: Η Κομισιόν λέει ναι στη στήριξή τους, ο Αρναούτογλου εκθέτει την κυβέρνηση

whiskey
ΚΟΣΜΟΣ

Το καλύτερο σκωτσέζικο ουίσκι στον κόσμο (και δύο ιαπωνικά), σύμφωνα με κορυφαίο ειδικό της Νέας Υόρκης

