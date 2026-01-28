search
ΤΕΤΑΡΤΗ 28.01.2026 22:10
ΕΛΛΑΔΑ

28.01.2026 20:35

Συναγερμός για την εξαφάνιση 14χρονης στη Ρόδο – Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Συναγερμός έχει σημάνει στη Ρόδο για την εξαφάνιση ενός 14χρονου κοριτσιού, με το «Χαμόγελο του Παιδιού» να ενημερώνεται σχετικά και να προχωρά στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της. 

Η 14χρονη Παναγιώτα-Κυριακή Κ. εξαφανίστηκε το πρωί της Τρίτης, 27/1, από χώρο παιδικής προστασίας στη Ρόδο, με το «Χαμόγελο του Παιδιού» να ενημερώνεται σχετικά σήμερα και να προχωρά άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Παναγιώτα-Κυριακή Κ., 14 ετών, έχει ύψος 1,65 μ., είναι αδύνατη, έχει καστανά μαλλιά και μαύρα μάτια.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπουφάν με κουκούλα, μαύρη φόρμα και παπούτσια μαύρα, μάρκας Adidas. Επίσης, φοράει σκουλαρίκι στο άνω χείλος της.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας, αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app, όπου υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

