Τραυματισμένο αλλά και επικίνδυνο: Πώς θα μπορούσε το Ιράν να ανταποδώσει αν επιτεθεί ο Τραμπ

Για σχεδόν μισό αιώνα, το Ιράν προετοιμαζόταν για έναν πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ανίκανη να ανταγωνιστεί τη στρατιωτική ισχύ της Αμερικής, η Τεχεράνη επικεντρώθηκε σε τρόπους επιβολής μεγάλου κόστους που θα μπορούσαν να κλονίσουν τη Μέση Ανατολή και την παγκόσμια οικονομία.

Καθώς μια ομάδα κρούσης αμερικανικών αεροπλανοφόρων φτάνει στη Μέση Ανατολή και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί ότι μπορεί να χτυπήσει το Ιράν, οι φόβοι για έναν ευρύτερο πόλεμο αυξάνονται για άλλη μια φορά. Παρά το γεγονός ότι έχει αποδυναμωθεί σημαντικά από τις ισραηλινές και αμερικανικές επιθέσεις το περασμένο καλοκαίρι και την αυξανόμενη εσωτερική αναταραχή τελευταία, το ιρανικό καθεστώς εξακολουθεί να έχει μια σειρά από επιλογές για να αντεπιτεθεί, λένε οι ειδικοί, όπως η επίθεση σε αμερικανικά συμφέροντα και το Ισραήλ, η κινητοποίηση συμμαχικών ομάδων και η έναρξη οικονομικών αντιποίνων που θα μπορούσαν να προκαλέσουν παγκόσμια αναταραχή.

Ο τρόπος με τον οποίο η Τεχεράνη επιλέγει να χρησιμοποιήσει τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή της εξαρτάται από το επίπεδο απειλής που αντιλαμβάνεται ότι αντιμετωπίζει.

«Το καθεστώς έχει πολλές δυνατότητες να χρησιμοποιήσει αν το δει αυτό ως έναν υπαρξιακό πόλεμο», δήλωσε στο CNN ο Φαρζίν Ναντίμι, ανώτερος συνεργάτης στο Ινστιτούτο της Ουάσινγκτον που ειδικεύεται στις υποθέσεις ασφάλειας και άμυνας του Ιράν. «Αν το δουν αυτό ως έναν τελικό πόλεμο, μπορεί να ρίξουν ό,τι έχουν».

Ακολουθούν οι επιλογές που έχει μπροστά του το Ιράν σε περίπτωση επίθεσης εναντίον του:

Πύραυλοι και μη επανδρωμένα αεροσκάφη

Πιστεύεται ότι το Ιράν διαθέτει χιλιάδες πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εντός της εμβέλειας των αμερικανικών στρατευμάτων που εδρεύουν σε ορισμένες χώρες της Μέσης Ανατολής και έχει απειλήσει να χτυπήσει αυτούς, καθώς και το Ισραήλ.

Τον Ιούνιο, μετά την αιφνιδιαστική επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν, η Ισλαμική Δημοκρατία ανταπέδωσε εκτοξεύοντας διαδοχικά βαλλιστικούς πυραύλους και drones προς το Ισραήλ, τα οποία προκάλεσαν ζημιές παρακάμπτοντας την εξελιγμένη αεράμυνα του Ισραήλ.

Ιρανοί αξιωματούχοι ισχυρίζονται ότι πολλά από τα αποθέματα που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτόν τον πόλεμο έχουν αναπληρωθεί, και Αμερικανοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι αυτά τα δοκιμασμένα σε μάχη όπλα, καθώς και τα παλαιωμένα ρωσικά και αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη, εξακολουθούν να αποτελούν απειλή.

Το μη επανδρωμένο αεροσκάφος Shahed του Ιράν, για παράδειγμα, έχει αποδειχθεί καταστροφικό εργαλείο στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία. Το ιρανικό καθεστώς έχει επίσης αναπτύξει, δοκιμάσει ή αναπτύξει περισσότερους από 20 τύπους βαλλιστικών πυραύλων, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων μικρής, μεσαίας και μεγαλύτερης εμβέλειας, ικανών να απειλήσουν στόχους μέχρι τη νότια Ευρώπη.

«Έχουμε 30 έως 40.000 Αμερικανούς στρατιώτες που σταθμεύουν σε οκτώ ή εννέα εγκαταστάσεις σε αυτήν την περιοχή», δήλωσε την Τετάρτη ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο. «Όλα βρίσκονται εντός της εμβέλειας μιας σειράς χιλιάδων ιρανικών UAV (drones) και ιρανικών (μικρής εμβέλειας) βαλλιστικών πυραύλων που απειλούν την παρουσία των στρατευμάτων μας».

Δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο CNN ότι οι στρατιωτικές δυνατότητες της Τεχεράνης, ακόμη και αν είναι πολύ λιγότερες σε αριθμό και πολύ παλαιότερες από τα σύγχρονα αμερικανικά συστήματα, καθιστούν μια αποφασιστική αμερικανική επίθεση στη χώρα πολύ πιο δύσκολη.

Η Τεχεράνη έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι θα ανταποδώσει στους συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή σε περίπτωση επίθεσης. Όταν αμερικανικά βομβαρδιστικά έπληξαν ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις το καλοκαίρι, το Ιράν εξαπέλυσε μια άνευ προηγουμένου πυραυλική επίθεση στο Κατάρ, στοχεύοντας την αεροπορική βάση al-Udeid, τη μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική εγκατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Κινητοποίηση πληρεξουσίων

Τα τελευταία δύο χρόνια, το Ισραήλ έχει πλήξει το περιφερειακό δίκτυο πληρεξουσίων του Ιράν, περιορίζοντας σημαντικά την ικανότητα του καθεστώτος να προβάλλει ισχύ πέρα ​​από τα σύνορά του.

Παρόλα αυτά, οι πληρεξούσιοι έχουν ορκιστεί να υπερασπιστούν την Ισλαμική Δημοκρατία. Ιρακινές ομάδες όπως η Κατάεμπ Χεζμπολάχ και η Χαρακάτ αλ-Νουτζάμπα – πολιτοφυλακές που έχουν στοχεύσει αμερικανικές δυνάμεις στο παρελθόν – καθώς και η Χεζμπολάχ του Λιβάνου, δήλωσαν αυτή την εβδομάδα ότι θα σπεύσουν να βοηθήσουν το Ιράν εάν δεχθεί επίθεση.

Την Κυριακή, ο Αμπού Χουσεΐν αλ-Χαμιντάουι, διοικητής της Κατάεμπ Χεζμπολάχ, κάλεσε τους πιστούς στο Ιράν «σε όλο τον κόσμο… να προετοιμαστούν για ολοκληρωτικό πόλεμο προς υποστήριξη της Ισλαμικής Δημοκρατίας».

Παρά τις απειλές, οι πληρεξούσιοι του Ιράν αντιμετωπίζουν περιορισμούς. Στον Λίβανο, η κάποτε τρομερή Χεζμπολάχ έχει αποδυναμωθεί σημαντικά μετά από 13 μήνες σύγκρουσης με το Ισραήλ και τώρα αντιμετωπίζει μια εσωτερική εκστρατεία αφοπλισμού. Στο Ιράκ, οι πολιτοφυλακές που υποστηρίζονται από το Ιράν είναι ισχυρές, αλλά αντιμετωπίζουν και αυτές εμπόδια από μια κεντρική κυβέρνηση που δέχεται αυξανόμενες πιέσεις από τις ΗΠΑ για να περιορίσει την ιρανική επιρροή.

Η ομάδα Χούθι στην Υεμένη έχει στοχοποιηθεί τόσο από το Ισραήλ όσο και από τις ΗΠΑ, αλλά παραμένει ένα από τα πιο καταστροφικά υποκατάστατα του Ιράν και έχει επίσης δηλώσει ότι θα υπερασπιστεί τον προστάτη της. Το περασμένο Σαββατοκύριακο, οι Χούθι δημοσίευσαν ένα βίντεο που έδειχνε εικόνες ενός πλοίου που τυλίχτηκε στις φλόγες, συνοδευόμενο από την απλή λεζάντα «Σύντομα».

Με την υποστήριξη του Ιράν τα τελευταία χρόνια, η ομάδα έχει χτυπήσει τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Ισραήλ, καθώς και αμερικανικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα.

Οικονομικός πόλεμος

Το Ιράν έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι ένας πόλεμος εναντίον του δεν θα περιοριστεί στη Μέση Ανατολή, αλλά θα προκαλέσει κραδασμούς σε όλο τον κόσμο. Αν και στρατιωτικά υπερτερεί, η Τεχεράνη έχει την ικανότητα να διαταράσσει τις αγορές ενέργειας και το παγκόσμιο εμπόριο από μια από τις πιο στρατηγικά ευαίσθητες περιοχές του κόσμου.

Το Ιράν, ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς ενέργειας στον κόσμο, βρίσκεται στα Στενά του Ορμούζ, μια στενή πλωτή οδό μέσω της οποίας ρέει περισσότερο από το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και μεγάλο μερίδιο του υγροποιημένου φυσικού αερίου. Το καθεστώς έχει απειλήσει να το κλείσει εάν δεχθεί επίθεση – μια προοπτική που οι ειδικοί προειδοποιούν ότι θα μπορούσε να εκτοξεύσει τις τιμές των καυσίμων πολύ πέρα ​​από τα σύνορα του Ιράν και να προκαλέσει μια παγκόσμια οικονομική ύφεση.

Οι ειδικοί λένε ότι η στόχευση της παγκόσμιας οικονομίας μέσω του στενού μπορεί να είναι μια από τις πιο αποτελεσματικές επιλογές του Ιράν. Είναι επίσης η πιο επικίνδυνη λόγω του εκτεταμένου αντίκτυπού της.

Ένα παρατεταμένο κλείσιμο του στενού θα αποτελούσε ένα «επικίνδυνο σενάριο», δήλωσε ο Umud Shokri, ενεργειακός στρατηγικός αναλυτής με έδρα την Ουάσινγκτον και ανώτερος επισκέπτης ερευνητής στο Πανεπιστήμιο George Mason. «Ακόμα και μερικές διαταραχές θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε απότομες αυξήσεις τιμών, να διαταράξουν τις αλυσίδες εφοδιασμού και να ενισχύσουν τον πληθωρισμό παγκοσμίως. Σε ένα τέτοιο σενάριο, μια παγκόσμια ύφεση θα αποτελούσε ρεαλιστικό κίνδυνο».

Μια τέτοια κίνηση πιθανότατα θα ήταν η έσχατη λύση για το Ιράν, καθώς θα διατάρασσε σοβαρά το δικό του εμπόριο και αυτό των γειτονικών αραβικών κρατών, πολλά από τα οποία έχουν ασκήσει πιέσεις στον Τραμπ κατά της επίθεσης στο Ιράν και έχουν δεσμευτεί να μην επιτρέψουν στην Ουάσινγκτον την πρόσβαση στο έδαφός τους για επίθεση στο Ιράν.

Το ιρανικό καθεστώς λέει ότι διαθέτει ναυτικές βάσεις βαθιά υπόγεια στις ακτές της χώρας με δεκάδες σκάφη ταχείας επίθεσης έτοιμα να αναπτυχθούν στα ύδατα του Περσικού Κόλπου. Ο στρατός έχει περάσει τρεις δεκαετίες κατασκευάζοντας τον δικό του στόλο πλοίων και υποβρυχίων, με την παραγωγή να έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια εν αναμονή πιθανής ναυτικής αναμέτρησης.

Ο απόστρατος αντιναύαρχος Ρόμπερτ Χάργουορντ, πρώην US Navy SEAL και αναπληρωτής διοικητής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, δήλωσε ότι οι ιρανικές ναυτικές δυνατότητες και οι πληρεξούσιοί τους αποτελούν μια πρόκληση για τη ναυτιλία στο Στενό του Ορμούζ, η οποία «μπορεί να αντιμετωπιστεί πολύ γρήγορα». Ωστόσο, «ασύμμετρα» εργαλεία όπως νάρκες, drones και άλλες τακτικές θα μπορούσαν να αποδειχθούν δύσκολα για τη ναυτιλία και τη ροή πετρελαίου, είπε.

Η ικανότητα του Ιράν να διαταράσσει την παγκόσμια ναυτιλία και να σοκάρει την παγκόσμια οικονομία έχει ιστορικό προηγούμενο.

Προς το τέλος ενός παρατεταμένου πολέμου με το Ιράκ τη δεκαετία του 1980, το Ιράν τοποθέτησε θαλάσσιες νάρκες στον Περσικό Κόλπο, συμπεριλαμβανομένων και κοντά στο στενό, μία από τις οποίες παραλίγο να βυθίσει το USS Samuel B. Roberts το 1988 καθώς συνόδευε πετρελαιοφόρα του Κουβέιτ κατά τη διάρκεια αυτού που έγινε γνωστό ως «Πόλεμος των Δεξαμενόπλοιων».

Το 2019, πολλά πετρελαιοφόρα χτυπήθηκαν στον Κόλπο του Ομάν κατά τη διάρκεια των αυξημένων εντάσεων μεταξύ του Ιράν και των αραβικών εθνών του Περσικού Κόλπου μετά την αποχώρηση του Τραμπ από μια πυρηνική συμφωνία με το Ιράν. Πιστεύεται ευρέως ότι το Ιράν ήταν υπεύθυνο.

Πιο πρόσφατα, κατά τη διάρκεια του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς, οι Χούθι διέκοψαν την εμπορική ναυτιλία στο στενό Μπαμπ αλ-Μαντάμπ στην Ερυθρά Θάλασσα, μέσω του οποίου διέρχεται περίπου το 10% του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου. Μαζί με την ικανότητα του Ιράν να απειλεί την κυκλοφορία μέσω του στενού του Ορμούζ, η Τεχεράνη ασκεί τεράστια δύναμη για να προκαλέσει παγκόσμιο οικονομικό πλήγμα.

«Ο επόμενος πόλεμος μπορεί να ξεκινήσει όχι στο κέντρο της Τεχεράνης, αλλά στο στενό του Ορμούζ και στον Περσικό Κόλπο», δήλωσε ο Ναντίμι του Ινστιτούτου Ουάσινγκτον.

