Από σήμερα οι αυξήσεις μισθών από τις φοροελαφρύνσεις: Ποιοι κερδίζουν περισσότερα, δείτε παραδείγματα

Αυξήσεις θα δουν σήμερα οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα μετά από αλλαγές στις κρατήσειες.

Οι καθαρές αυξήσεις κυμαίνονται από περίπου 7 ευρώ έως και 378 ευρώ τον μήνα, ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος, την ηλικία και τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων, ενώ σε ετήσια βάση το όφελος μπορεί να φτάσει έως και τα 4.800 ευρώ.

Τα μεγαλύτερα οφέλη καταγράφονται για εργαζόμενους έως 30 ετών και για μισθωτούς με προστατευόμενα τέκνα, εφόσον το ετήσιο εισόδημά τους υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ.

Αντίθετα, για χαμηλόμισθους χωρίς παιδιά το όφελος παραμένει περιορισμένο, καθώς μεγάλο μέρος του εισοδήματός τους καλύπτεται ήδη από το αφορολόγητο.

Ενδεικτικά, μισθωτός σε λογιστικό γραφείο με δύο παιδιά και καθαρές αποδοχές 1.776 ευρώ θα δει αύξηση περίπου 86 ευρώ τον μήνα, με συνολικό ετήσιο όφελος κοντά στα 1.200 ευρώ.

Εργαζόμενος 25 ετών στην εστίαση, με καθαρό μισθό 1.250 ευρώ, θα δει αύξηση 177 ευρώ μηνιαίως, δηλαδή περίπου 2.480 ευρώ τον χρόνο. Μισθωτός με τρία παιδιά και καθαρές αποδοχές 1.291 ευρώ θα έχει μηνιαία αύξηση περίπου 93 ευρώ ή περίπου 1.300 ευρώ σε ετήσια βάση.

Πολύτεκνος εργαζόμενος με καθαρό μισθό κοντά στα 1.800 ευρώ θα δει αύξηση σχεδόν 293 ευρώ τον μήνα, με συνολικό όφελος περίπου 4.100 ευρώ τον χρόνο.

Στον αντίποδα, εργαζόμενος άνω των 30 ετών χωρίς εξαρτώμενα τέκνα και καθαρές αποδοχές 980 ευρώ θα έχει ετήσιο όφελος περίπου 100 ευρώ, δηλαδή γύρω στα 7 ευρώ τον μήνα.

Δείτε αναλυτικά παραδείγματα:

– Ιδιωτική υπάλληλος 25 ετών με μηνιαίο καθαρό μισθό 980 ευρώ – Καθώς πλέον μηδενίζεται ο φόρος που της αναλογεί, από τον Ιανουάριο ο μισθός της θα αυξηθεί κατά 91 ευρώ και θα ανέλθει στα 1.071 καθαρά. Δεδομένου ότι στον ιδιωτικό τομέα καταβάλλονται 14 μισθοί, το ετήσιο καθαρό όφελος θα είναι 1.283 ευρώ, δηλαδή κερδίζει σχεδόν 1,3 μισθούς.

– Εργαζόμενος 28 ετών στον ιδιωτικό τομέα με καθαρό μισθό 1.500 ευρώ – Θα φορολογείται πλέον με 9% αντί για 22%. Αυτό σημαίνει ότι από τον Ιανουάριο θα έχει μηνιαία αύξηση 100 ευρώ και θα λαμβάνει 1.600 ευρώ. Αν υπολογιστεί επί 14 μισθούς, το ετήσιο όφελος θα είναι 1.400 ευρώ, δηλαδή κερδίζει σχεδόν έναν μισθό.

– Ζευγάρι μισθωτών στον ιδιωτικό τομέα, με τρία παιδιά – Χάρη στη μετακίνηση και των δύο γονιών στον συντελεστή 9% τις πρώτες 20.000 ευρώ, το ζευγάρι θα δει σημαντική αύξηση καθαρών εσόδων. Αν το ένα μέλος του ζευγαριού λαμβάνει 1.540 ευρώ καθαρά, θα δει από τον Ιανουάριο αύξηση 121 ευρώ μηνιαίως.

Το άλλο μέλος έχει καθαρό μισθό 1.290 ευρώ και οι απολαβές του θα αυξηθούν κατά 93 ευρώ ανά μήνα. Άρα, το ζευγάρι τριτέκνων θα έχει αυξημένους μηνιαίους μισθούς κατά 214 ευρώ, που ισοδυναμεί με 3.000 ευρώ ετησίως. Δηλαδή κερδίζουν τους μισθούς ενός και πλέον μήνα.

– Πολύτεκνος που εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα με καθαρό μισθό 1.809 ευρώ – Από τον Ιανουάριο θα δει αύξηση 293 ευρώ, δηλαδή θα αμοίβεται με 2.102 ευρώ, καθώς για εισόδημα έως 20.000 ευρώ ο φόρος μηδενίζεται.

Το ετήσιο όφελος θα είναι 4.100 ευρώ, που ισοδυναμεί με περίπου δύο μισθούς. Εάν η σύζυγός του εργάζεται στο Δημόσιο με καθαρό μισθό 1.527 ευρώ, θα δει τις αποδοχές της να αυξάνονται κατά 140 ευρώ, με ετήσιο όφελος 1.680 ευρώ. Το ετήσιο κέρδος για το ζευγάρι είναι συνολικά 5.780 ευρώ.

– Ιδιωτική υπάλληλος με δύο παιδιά και καθαρό μισθό 1.526 ευρώ – Από τον Ιανουάριο θα λάβει αύξηση 64 ευρώ, χάρη στη μείωση των συντελεστών κατά 2 μονάδες συν ακόμα 4 μονάδες για εισοδήματα έως 30.000 για τα δύο τέκνα, άρα ο μισθός του θα ανέλθει στα 1.590 ευρώ.

Σε ετήσια βάση η μείωση φόρου ισοδυναμεί με 900 ευρώ. Αν εργάζεται και ο σύζυγος της, το όφελος είναι μεγαλύτερο, καθώς κι αυτός θα έχει ξεχωριστά φορολογικά οφέλη.

– Μισθωτή στον ιδιωτικό τομέα, χωρίς τέκνα, με μηνιαίο καθαρό εισόδημα 1.251 ευρώ – Από τον Ιανουάριο θα έχει αύξηση 200 ευρώ σε ετήσια βάση, χάρη στην οριζόντια μείωση των συντελεστών κατά 2 μονάδες.

Εάν πρόκειται για ζευγάρι και εργάζεται και ο σύζυγος με αντίστοιχες αποδοχές, το ετήσιο όφελος διπλασιάζεται στα 400 ευρώ.

Υπενθυμίζεται πως οι πρώτοι που είδαν τις αυξήσεις χάρη στην αναμόρφωση της φορολογικής κλίμακας ήταν οι συνταξιούχοι, οι οποίοι έλαβαν την προκαταβολή των συντάξεων Ιανουαρίου τον Δεκέμβριο, ενώ το προηγούμενο διάστημα έλαβαν αυξημένους μισθούς και οι δημόσιοι υπάλληλοι.

Η αύξηση δεν αφορά ονομαστικές αυξήσεις μισθών, αλλά λιγότερο φόρο που αφαιρείται κάθε μήνα.

Στην πράξη, οι εργαζόμενοι λαμβάνουν περισσότερα καθαρά χρήματα χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια από την πλευρά τους.

Οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι συνταξιούχοι έχουν ήδη δει τις αυξήσεις, καθώς οι αποδοχές τους προπληρώνονται, ενώ η σημερινή μισθοδοσία είναι η πρώτη που ενσωματώνει τις αλλαγές για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα.

Οι παρεμβάσεις αφορούν κυρίως εισοδήματα από 10.000 έως 40.000 ευρώ, όπου οι φορολογικοί συντελεστές μειώνονται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες.

Συγκεκριμένα, ο συντελεστής για το τμήμα εισοδήματος από 10.000 έως 20.000 ευρώ διαμορφώνεται στο 20% από 22%, από 20.000 έως 30.000 ευρώ στο 26% από 28% και από 30.000 έως 40.000 ευρώ στο 34% από 36%.

Παράλληλα, εισάγεται ενδιάμεσος συντελεστής 39% για εισοδήματα από 40.000 έως 60.000 ευρώ, ενώ ο ανώτατος συντελεστής 44% διατηρείται για εισοδήματα άνω των 60.000 ευρώ.

Για οικογένειες με παιδιά προβλέπονται πρόσθετες μειώσεις. Ο συντελεστής για τα πρώτα 20.000 ευρώ μειώνεται στο 18% για φορολογούμενους με ένα παιδί, στο 16% για δύο παιδιά και στο 9% για τρίτεκνους, ενώ μηδενίζεται για πολύτεκνους με τέσσερα ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα.

Αντίστοιχες μειώσεις εφαρμόζονται και στο επόμενο κλιμάκιο εισοδήματος, αυξάνοντας περαιτέρω το όφελος για οικογένειες με περισσότερα παιδιά.

Ειδικές ρυθμίσεις ισχύουν και για τους νέους εργαζόμενους. Για όσους είναι έως 25 ετών, οι συντελεστές από 0 έως 20.000 ευρώ μηδενίζονται, οδηγώντας σε πλήρη απαλλαγή από τον φόρο για χαμηλά και μεσαία εισοδήματα.

Για εργαζόμενους ηλικίας 26 έως 30 ετών, ο συντελεστής για τα πρώτα 20.000 ευρώ μειώνεται στο 9%, ενισχύοντας περαιτέρω τα καθαρά τους εισοδήματα.

Συνολικά, από τις αλλαγές στη φορολογική κλίμακα ωφελούνται περίπου 2 εκατομμύρια φορολογούμενοι, μεταξύ των οποίων μισθωτοί του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες που σήμερα υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος.

Για τις ατομικές επιχειρήσεις και τους αγρότες, η ωφέλεια θα αποτυπωθεί με την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων του φορολογικού έτους 2026 την άνοιξη του 2027, ενώ για τους μισθωτούς το αποτέλεσμα ενσωματώνεται ήδη στη μισθοδοσία μέσω της αυτόματης προσαρμογής της παρακράτησης φόρου.

