ΕΤΑΔ: Προτιμητέος Επενδυτής η κοινοπραξία «EVERGOOD Μονοπρόσωπη ΑΕ – Γευσήνους ΑΒΕΕ» για τη μίσθωση της Ακτής Βουλιαγμένης

Σε ένα ακόμη αποφασιστικό βήμα για την αξιοποίηση της δημόσιας ακίνητης περιουσίας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ), θυγατρικής του Υπερταμείου, προχώρησε χθες, στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών της Β’ Φάσης του διαγωνισμού για τη μακροχρόνια μίσθωση της «Ακτής Βουλιαγμένης».

Κατόπιν της διαδικασίας και βάσει του Τελικού Πίνακα Κατάταξης, η ΕΤΑΔ προχώρησε στην ανακήρυξη ως Προτιμητέου Επενδυτή του εταιρικού σχήματος «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ «EVERGOOD ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το οποίο υπέβαλλε την υψηλότερη οικονομική προσφορά με Ελάχιστο Ετήσιο Εγγυημένο Μίσθωμα, ποσού 4.277.069 ευρώ. Η μίσθωση του ακινήτου είναι για 20 έτη με δικαίωμα παράτασης για επιπλέον 10 χρόνια.

Η ολοκλήρωση του διαγωνισμού σηματοδοτεί τη μετάβαση της Ακτής Βουλιαγμένης σε ένα νέο μοντέλο λειτουργίας, με έμφαση στη λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση, τον σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον και την παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας για όλους τους επισκέπτες. Κεντρικός στόχος είναι η υλοποίηση μιας βιώσιμης ανάπτυξης, πλήρως εναρμονισμένης με το παράκτιο τοπίο και την τοπική κοινωνία, καθώς το ακίνητο εκτείνεται σε συνολική επιφάνεια 72.767,71 τ.μ., με επιτρεπόμενη δόμηση 2.000 τ.μ., συμπεριλαμβανομένων των υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων, μεταξύ των οποίων και το εμβληματικό πρώην εστιατόριο «Ωκεανίς», ενώ το θαλάσσιο μέτωπο αγγίζει τα 638,5 μέτρα.

Η «Ακτή Βουλιαγμένης» αποτελεί τη δημοφιλέστερη οργανωμένη και ελεύθερα προσβάσιμη παραλία της Αθηναϊκής Ριβιέρας, σε απόσταση μόλις 25 χιλιομέτρων από το κέντρο της Αθήνας, προσελκύοντας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους χιλιάδες επισκέπτες χάρη στο μοναδικό φυσικό τοπίο, τα κρυστάλλινα νερά και τις υφιστάμενες υποδομές αναψυχής.