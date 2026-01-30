search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30.01.2026 17:31
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

30.01.2026 15:50

Λαμία: Προφυλακιστέος ο 48χρονος που κατηγορείται ότι βίαζε τη 13χρονη ανιψιά του

30.01.2026 15:50
Προφυλακιστέος κρίθηκε με τη σύμφωνη γνώμη της Εισαγγελέα και του Ανακριτή ο 48χρονος, που κατηγορείται ότι κακοποιούσε σεξουαλικά τη 13χρονη ανιψιά του στη Λαμία

Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για βιασμό ανηλίκου, γενετήσιες πράξεις με ανήλικο που έχει συμπληρώσει τα 12 έτη κατ’ εξακολούθηση, καθώς και της προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Ο 48χρονος, που αρνείται τις κατηγορίες, υποστηρίζει ότι η οικογένεια της 13χρονης θέλει να τον εκδικηθεί. Ωστόσο, στο κινητό του βρέθηκαν επιβαρυντικά μηνύματα, που οδήγησαν στην προφυλάκιση του.

Ο κατηγορούμενος συνελήφθη την Τετάρτη (28/1/26) στο σπίτι του σε περιοχή της Λαμίας, μετά από καταγγελία της αδελφής του και μητέρας του κοριτσιού, καθώς και μιας θείας της μικρής, στην οποία επίσης είχε εξομολογηθεί τι της είχε συμβεί.

Οι αρχές κατάσχεσαν το κινητό του και το αυτοκίνητο με το οποίο φέρεται να πήγαινε με την ανήλικη σε ερημικά μέρη για να προβεί σε γενετήσιες πράξεις.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30.01.2026 17:31
