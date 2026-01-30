search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30.01.2026
ΕΛΛΑΔΑ

30.01.2026

«Να βρούμε το παιδί μας είτε έτσι είτε αλλιώς για να το τιμήσουμε» – Συγκλονίζει ο πατέρας του 33χρονου εξαφανισμένου γιατρού 

exafnisi_giatros

Άκαρπες παραμένουν μετά από 56 ημέρες, οι έρευνες για τον εντοπισμό του 33χρονου Αλέξη Τσικόπουλου, που εξαφανίστηκε στην Κρήτη.

Ο πατέρας του 33χρονου γιατρού, Γιώργος απηύθυνε έκκληση για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στον εντοπισμό του γιού του σε οποιαδήποτε κατάσταση.

Μιλώντας για το τελευταίο τηλεφώνημα από τον γιο του πριν εξαφανιστεί. «Με πήρε και μου λέει πατέρα έλα δεν αισθάνομαι καλά, θέλω να μιλήσουμε. Ήταν το πιο τρυφερό παιδί μας. Μιλούσαμε τρεις φορές την ημέρα στο τηλέφωνο».  

Είχε ξαναεξαφανιστεί

Ερωτηθείς αν δεχόταν μπούλινγκ, είπε «Είχε ένα καλό εργασιακό περιβάλλον. Υπήρχαν μικρά πράγματα που τα μεγαλοποιούσε».

Ο Γιώργος Τσικόπουλους επιβεβαίωσε ότι ο Αλέξης είχε εξαφανιστεί και στο παρελθόν. «Τον είχαμε βρει την επόμενη ημέρα. Πάθαινε αυτή την κρίση. Τον έπιανε στεναχώρια για τα προσωπικά του για το πως θα μάθει καλά την επιστήμη του».

«Με το ένστικτο του πατέρα, όσο περνάνε οι μέρες, οι ελπίδες μας χάνονται, αλλά δεν παύουμε να θέλουμε να βρούμε το παιδί μας είτε έτσι είτε αλλιώς. Ό,τι και να έγινε να το τιμήσουμε».

